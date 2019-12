Siento que es un momento en la historia donde disfrutar el presente no es sencillo. Prefiero no arruinarlo. El próximo año para Santos será muy difícil. Jugará el Paulista, el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Libertadores. Pienso, a riesgo de equivocarme, que algunas circunstancias estructurales no me permitirán sentirlo con comodidad.