Si se habla de sorpresas, claramente la inclusión de Lucas Mensa es la más destacada. El centro formado en Pucará no solo nunca jugó para Jaguares, sino que no había sumado minutos con Los Pumas hasta el sábado pasado en la ajustada derrota frente a los Springboks en Pretoria. Allí, Ledesma le dio la titularidad y el joven de 23 años no decepcionó y e despachó con un partido más que satisfactorio.