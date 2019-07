Y claro que desde la AFA no se quedaron de brazos cruzados. La noticia no fue recibida de la mejor manera y, puertas adentro del edificio de la calle Viamonte, se compartieron reflexiones ante este medio. "Si no hacés lo que te dicen, te buscan adoctrinar con un Tribunal de Ética. Es muy poco democrático", advirtieron, apuntando contra la cúpula directiva de la Conmebol, remarcando que Tapia se mantuvo al margen de los reclamos públicos y simplemente solicitó argumentos a través de los medios que le competen.