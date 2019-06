— ¿Y usted le comentó esto que conversamos sobre la ventaja que tienen los europeos, que con su poder económico no sólo mantienen a sus planteles campeones sino que los engordan con más estrellas?

— No, porque es la realidad que nos toca y en este momento contra Europa no podemos competir principalmente por la moneda, los sueldos, o la jerarquía que tienen torneos como el inglés, el español, el italiano. Son ligas que tienen a los mejores jugadores y los equipos que participan en ellos, como el Manchester City, el Bayern Munich o cualquiera de ellos tienen presupuestos que no pueden manejar los clubes sudamericanos.