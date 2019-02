La base del plantel del seleccionado Sub 17 está conformada por los juveniles que obtuvieron el Sudamericano Sub 15 en San Juan hace dos años. A diferencia del Sub 20, cuyo proceso tuvo tres entrenadores y Fernando Batista asumió a un mes y medio de la competencia, cumplieron los 24 meses de trabajo bajo la tutela del Payasito y lograron resultados resonantes, como sendas victorias frente a Brasil como visitante en noviembre pasado.