"Hay que tener en cuenta que el deporte es una herramienta muy importante en la construcción social. Si no fuera por los anillos olímpicos las dos Coreas no se hubieran unido en los últimos Juegos de invierno", destacó Werthein, con el ejemplo que paralizó y conmovió al mundo, poniendo mayor énfasis en el aspecto económico que hoy tiene la Agencia de Deporte Nacional: "No alcanza el presupuesto que designaron. Es un tema a corregir porque entre las becas y el mantenimiento del Cenard hay necesidades que requieren mayores recursos. Además hay que tener en cuenta las plataformas para el desarrollo del deporte social, lo que supone un presupuesto muy exiguo".