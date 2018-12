Así que la designación del entrenador no es tan fácil. Igual que ahora se desprendió de Guillermo, se siente frustrado porque no le colmó las expectativas, porque los jugadores que hoy tiene Boca no solo no le consiguieron la Copa Libertadores, sino que tampoco tienen la capacidad de reventa que él podría llegar a aspirar si el equipo hubiera salido campeón. No es lo mismo vender hoy a Pavón en baja que hacerlo en alta. La desilusión es muy grande porque Guillermo no potenció juveniles, no le dio valor a los cracks que tenía y seguramente si se saca gente de encima, cosa que el nuevo DT determinará y ellos creen que debe ser así, se sacará casi el 30% del vestuario actual. En cualquier caso, no va a tener como devolución la plata que Boca pensaba.