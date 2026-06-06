Summer Game Fest 2026 - Exodus mostró un gameplay extendido y dio muchos detalles de su propuesta

Exodus, de Archetype Entertainment.

Se realizó la Future Games Show Summer Showcase, uno de los eventos que forman parte de la Summer Game Fest y que estuvo repleto de anuncios y tráilers de títulos esperados. Uno de los juegos más fuertes mostrados fue Exodus, el sucesor espiritual de Mass Effect, que mostró gameplay extendido y que, anteriormente, pudimos acceder a un vistazo exclusivo en conversación con sus desarrolladores.

El juego tiene programado salir durante 2027 y se trata de un RPG de acción y ciencia ficción. Está siendo desarrollado por Archetype Entertainment, estudio fundado por veteranos de BioWare y el guionista principal de Mass Efffect y Mass Effect 2. Por este motivo, el título se ve como un reflejo de Mass Effect y su propuesta recuerda mucho a la querida saga.

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Exodus, de Archetype Entertainment.

El tráiler presentado consistió en un gameplay extendido de más de 20 minutos que mostró grandes aspectos de lo que será el juego. A grandes rasgos, la entrega nos pone en la piel de Jun Aslan, un viajero que deberá encabezar la lucha por la supervivencia humana contra los Celestials. En la aventura, veremos la evolución de la humanidad y conoceremos muchos planetas y civilizaciones.

Exodus aspira a ser un RPG de acción memorable donde la narrativa, el combate, el sigilo, la exploración y la toma de decisiones sean un punto central de su estructura. Uno de los aspectos que más me gustó por lo mostrado es su combate que combina acción y sigilo con muchas armas a disposición y también la posibilidad de dar órdenes a nuestros compañeros durante el combate, algo familiar para los amantes de Mass Effect.

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Exodus, de Archetype Entertainment.

No solo parece haber una gran cantidad de armas, sino también distintos artefactos y habilidades que nos permitirán actuar de distintas formas. Las escenas de sigilo y combate vistas dan cuenta de que el videojuego es un shooter de coberturas donde tendremos que estar atentos a nuestro alrededor y utilizar diferente tipo de municiones para afectar las defensas de los enemigos.

También se pudo ver algunos de los personajes que nos acompañarán y conoceremos durante la historia donde destacó la presencia de un pulpo robotizado. Exodus promete que la narrativa y la relación entre los personajes será algo muy relevante para el juego con tomas de decisiones que le darán forma a la personalidad de nuestro personaje y que nos permitirá resolver conflictos de distintas maneras.

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Exodus, de Archetype Entertainment.

Todo lo presentado demuestra mucha ambición por parte del estudio en querer brindar una experiencia completa. Exodus presenta un mundo que cambie según nuestras decisiones, muchos planetas y biomas para explorar con personajes memorables por conocer. Básicamente, todo lo que se espera en una producción de ciencia ficción.

En la presentación exclusiva donde Malditos Nerds | Infobae participó estuvieron presentes desarrolladores que comentaron diferentes cuestiones interesantes. En primer lugar, se mostraron entusiasmados con el proyecto y destacaron la dilatación temporal como un aspecto muy importante de la experiencia ya que el mundo distópico en donde se desarrolla el título sufre de este fenómeno haciendo que haya saltos temporales y lo que nuestro protagonista viva en un par de días, pueden ser décadas para el mundo.

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Exodus, de Archetype Entertainment.

Esto significa que todas las decisiones que tomemos en el juego tendrán consecuencias que no conoceremos hasta regresar y observar los cambios en primera persona. Ver y ser partícipe de la evolución de la humanidad en Exodus es uno de sus grandes diferenciales en materia jugable y narrativa.

Por otro lado, también hicieron hincapié en la tecnología alienígena y artefactos que encontraremos durante la aventura ya que pueden cambiar nuestra manera de jugar y variar la experiencia que tengamos. Todos los elementos del juego buscan nutrirse entre sí para generar una verdadera experiencia de ciencia ficción.

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Exodus, de Archetype Entertainment.

Si bien todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada, Exodus ya se posiciona como uno de los videojuegos más esperados de cara al futuro sobre todo para los amantes de la ciencia ficción y aquellos fanáticos de Mass Effect que hace tiempo vienen esperando una experiencia que pueda seguir su legado.