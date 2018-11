"Yo no me puedo ilusionar con algo que no existe, que no es real. Lo que me ilusiona es el partido de mañana, el del martes y el Sudamericano Sub 20. Con esos chicos tengo un afecto especial, me ilusiona dirigirlos, me encantaría estar. Eso es algo seguro. El resto son cosas que no sé lo que va a pasar".