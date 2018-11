A pesar del temporal, el hincha se acercó al Alberto J. Armando con la ilusión de sacar una victoria que alimente el deseo de conquistar nuevamente el continente. "No me importó nada la lluvia. Fui igual a la cancha gracias a Sonia, que tiene mucho más huevo que todos. Me llevó bajo el agua", dijo Ernesto cuando volvió al Templo boquense el miércoles, cuando el cielo mostró un sol radiante ajeno al que se ocultó el último fin de semana.