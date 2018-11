El Far West fue el período histórico en el que Estados Unidos extendió sus fronteras hacia el Océano Pacífico en guerras primero contra las minorías étnicas, después contra México por Texas y, al final, entre los propios colonos por la fiebre del oro. Recreado por innumerables filmes de Hollywood, el Far West pasó a ser el Salvaje Oeste y se nutrió de cowboys y enfrentamientos armados. Pues bien, el Conurbano tiene su propio Far West y queda en La Matanza: ayer, en la previa del partido entre Laferrere y Midland por una nueva fecha del torneo de Primera C, se enfrentaron las dos facciones que luchan por el poder de la tribuna Villera desatando una guerra a la vera de la Ruta 21 por donde pasaban innumerables colectivos, autos particulares, gente de a pie y combis. Y de milagro no hubo víctimas fatales, dado que, como se puede apreciar en los videos a los que accedió Infobae, hubo tiros por doquier y, según los testigos del hecho, uno de los barras estaba armado con una ¡ametralladora! En el hecho intervino la comisaría segunda de Laferrere y la causa recayó en la UFI 2 de La Matanza, a cargo del fiscal Daniel Pagnotta. Y, según fuentes de la investigación, quien tendría esa arma de guerra y habría hecho no menos de cinco detonaciones ya estaría identificado, y ahora buscan la identidad de varios barras más que participaron del tiroteo.