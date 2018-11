"Cuando llegué, él les preguntaba a los jugadores en qué posición les gustaba jugar. 'De 9, pero necesito que me banque más de dos partidos, que me dé confianza', le pedí. No me lo olvido más: me puso cara como que era difícil. Pero el tipo me respaldó y se me abrió el arco", explicó el Pipa el empujón. Los resultados fueron concluyentes.