"¿Cómo lo hice? Lo primero, lógico, es el resultado, aquella final olímpica llevó a la gimnasia a un plano que nunca estuvo, pero yo supe que eso duraría poco, porque no es un deporte popular. Ahí fue cuando apareció mi personalidad. Me animé a probar cosas distintas, a meterme en la tele y en el teatro. Y así llegué a otro público que no es del palo del deporte, y el universo se amplió bastante", explica el santafesino de San Jorge, que hace un mes acaba de inaugurar una tercera escuela de gimnasia. La de Don Torcuato fue la primera, actualmente con más de 200 alumnos. La segunda, en Recoleta, y ahora la de Caseros. "Hoy me ayuda desde lo económico y, a la vez, a difundir la gimnasia, a poder expandirla. Es un sueño poder desarrollar una cadena de escuelas de gimnasia artística, algo impensado hace años", explica Molinari.