Sin dudas, este no será un partido más para Gonzalo Higuaín. El delantero argentino, que aceptó marcharse de la Vecchia Signora tras el estelar arribo del atacante portugués para mostrar su valía en el Rossonero, volverá a San Paolo, donde es considerado persona non grata. Pese a hacer historia en el conjunto del Sur, los simpatizantes no lo perdonan y consideraron una traición su venta al club de Turín.