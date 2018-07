River no va a hacer un gran gasto. Es más, no va a contratar futbolistas. Usted me dirá: "Yo soy hincha de River y quiero a la gran figura". No la va a tener. Este semestre River va a ser más austero que nunca. Va a tratar, con lo que tiene, de encarar la Copa Libertadores, la Copa Argentina y el primer semestre en el campeonato local. Y por supuesto, a la espera de lo que puede ser el cierre del libro de pases. Se habla del "Pity" Martínez que puede viajar a Italia, para jugar en la Lazio. Se cayó la historia de "Nacho" Fernández y el Santos Laguna porque Pol Fernández, el ex jugador de Boca y Godoy Cruz ya está en México.