"El fixture es vergonzoso. Podría pensar que actuaron por mala fe o por falta de experiencia, porque nosotros habíamos advertido a las autoridades de la Superliga para que esto no suceda. No es justo que tengamos que hacer dos viajes y el rival de Libertadores, que es del mismo país, no se mueva. Debería ser más parejo", opinó el presidente Víctor Blanco desde Europa, en declaraciones a Clarín.