EL ÚLTIMO OBJETIVO COMO PROFESIONAL

"Llegué con una meta que es ganar la Libertadores, el día que la gane dentro de estos dos años que firmé, ya está. Tengo un objetivo bien claro. Trato de, en esta etapa que es mala, hacerme fuerte y trabajar más, no hablar tanto. No me falta nada en mi carrera. Ganar la Libertadores sería retirarme a lo grande, sería un sueño, no me deja dormir. Por eso me levanto y sigo luchando"