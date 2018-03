Y Luis interfiere: "A mí me respeta mucho, hablamos mucho con él, yo jugué pero no en Primera, por indio, porque era arrebatado, jugué callejero nomás. Ahí aprendí mañas que es lo que le hace falta a él. Yo lo cuidé en ese sentido porque cuando yo venía del trabajo y me decían que él se había ido a jugar y yo lo iba a buscar para que no me lo lastimaran, me lo traía, le decía no, vos no, estás para otra cosa, cuidá las piernas, a los 11/12 años".