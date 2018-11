-¿Qué sucede en Europa respecto de este tema?

-Creo que es el caso que más se nos acerca, ya que lo que vemos allí es que las Fuerzas Armadas no cumplen funciones de seguridad interior, salvo casos muy específicos como cuando vemos los soldados belgas patrullando en las calles de Bruselas. Pero en este caso, por ejemplo, si el soldado ve que está ocurriendo un robo, no puede interferir. Tampoco lleva adelante investigaciones sobre venta de narcóticos. O sea, no cumple una función policial, ya que él está para dar un apoyo a las fuerzas de seguridad ante el terrorismo, que sí es una amenaza externa, pero no convencional. Como en Bruselas no hay suficientes policías, en el caso de que cuatro personas armadas con kaláshnikov empiecen a dispararle a todo el mundo, esas Fuerzas Armadas están ahí para cumplir esa función de apoyo subsidiario. Pero no es una función de seguridad interior en sí, sino que ante determinadas circunstancias y ante una amenaza externa, tienen que hacer ese despliegue. Obviamente no es un contexto ideal, porque para mucha gente realmente es muy shockeante la imagen de soldados patrullando en las calles, como lo hemos visto en París, en Bruselas, y en muchas partes.