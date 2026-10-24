El riesgo país volvió a superar los 700 puntos y la volatilidad internacional golpeó a los bonos argentinos

Wall Street operó con cautela frente a los balances tecnológicos

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Wall Street atravesó una semana de altibajos: aunque el Dow Jones de Industriales avanzó un 0,5%, los valores tecnológicos iniciaron un proceso de baja de cotizaciones (el Nasdaq cayó 1,7%) que amplificó la aversión al riesgo y relegó a los activos de países emergentes.

“Las acciones estadounidenses cayeron ante las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial y los balances del sector tecnológico. La búsqueda de refugio hizo bajar los rendimientos del Tesoro, mientras el petróleo avanzó por la tensión en Medio Oriente”, señaló Cohen Aliados Financieros.

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Factores locales, como los flojos datos de actividad económica de agosto y el índice de salarios informados por el Indec influyeron por su lado a la tendencia de acciones y bonos, que sondearon el jueves 22 -en términos generales- sus cotizaciones más bajas en un año.

No obstante, con un repunte de más de 4% el viernes desde aquel piso, el nuevo índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el MSCI Merval, registró esta una ganancia en pesos de 2,2% en el balance semanal, en los 102.200 puntos. En dólares el panel líder quedó prácticamente sin variantes entre puntas.

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Los títulos hard dollar de Argentina cedieron 2,2% en promedio en las cinco ruedas operativas de la semana. El riesgo país de JP Morgan avanzó cerca de 60 unidades, a 707 puntos básicos, un máximo desde el 24 de octubre de 2025.

“El desempeño del índice estuvo fuertemente influenciado por el contexto internacional desfavorable para la renta variable global, y, en lo local, un dato de actividad que mostró una recuperación más lenta de lo esperado”, sintetizó IEB.

Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, consideró que “el mercado internacional tuvo el jueves un fuerte sell-off en tecnológicas, con la incertidumbre geopolítica también sumando ruido” e indicó que “en este contexto, bajaron los rendimientos de bonos del Tesoro norteamericano, con el de 10 años cayendo a 4,95%, en el clásico movimiento de flight to quality”.

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“Los bonos soberanos argentinos no logran revertir la tendencia a la baja, con el riesgo país que supera los 700 puntos, nivel no visto desde la semana posterior a las elecciones legislativas de octubre 2025. Consideramos que el mercado va poniendo en precios la prima electoral, por lo que además de variables clave como las cuentas públicas y la acumulación de reservas, el seguimiento de variables de la economía real con incidencia sobre el humor social serán fundamentales”, refirió Juan Manuel Franco.

“Este deterioro de la percepción crediticia coincidió con un comportamiento dispar en la curva de los títulos públicos soberanos”, expresó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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El economista Gustavo Ber señaló que los inversores “reconocen que las próximas elecciones representan principalmente un plebiscito sobre el régimen económico actual y, por ende, sobre su sustentabilidad política en el tiempo.

“Tras años de esfuerzos sociales en el marco de un plan de estabilización que buscó, en simultáneo, promover fuertes inversiones en los sectores de energía y minería, resulta entendible el cansancio de gran parte de la sociedad respecto del proceso de normalización. De allí que el gobierno venga haciendo énfasis en la importancia de dar continuidad al rumbo para ver, a futuro, los frutos de un mejor clima de inversión”, continuó el titular del Estudio Ber.

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“Estimamos que la continuidad del Gobierno incorporada en los precios ahora está en torno al 63%, frente al 80% de julio. Estas probabilidades reflejan, en parte, el aumento de las primas de riesgo a nivel global y están vinculadas a una visión implícita de los inversores según la cual, en un escenario negativo, la probabilidad de default aumentaría gradualmente luego de un salto inicial, algo que puede observarse al analizar las valuaciones relativas”, puntualizaron los analistas de Max Capital.

“En el plano real, la economía argentina ofrece una imagen de fuertes contrastes. La producción de petróleo alcanzó un nuevo récord y el sector energético acumuló un superávit significativo, pero las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a retroceder. La confianza del consumidor mostró una mejora mensual modesta, sostenida por bienes durables y con expectativas futuras todavía en baja”, definieron los analistas de Vector Investments.

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Martin Mazza , director de MM Investments, aseguró que “el verdadero desafío de Argentina ya no pasa solamente por ordenar las cuentas públicas o reducir la inflación, sino por transformar esa estabilidad en confianza, inversión y acceso genuino al crédito internacional. Mientras el riesgo país permanezca elevado, no solamente se verá afectado el financiamiento del Estado, sino también el costo de capital de las empresas y sus posibilidades de crecimiento”.

TSA Bursátil indicó que “la semana volvió a mostrar debilidad para la renta fija hard dollar, que fue acompañada por la renta variable, aunque esta última con una recuperación durante el viernes. Las caídas llevaron al riesgo país a superar los 700 puntos básicos, con una dinámica mixta para la renta fija emergente, y una curva de Treasuries que se desplazó hacia abajo a lo largo de los vencimientos”.

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Suba del dólar y compra de reservas

En el mercado de cambios, el dólar confirmó el sendero de suave deslizamiento para avanzar en todas las ruedas operativas. El dólar mayorista quedó ofrecido a $1.529,50, un nuevo máximo nominal. En la semana acumuló un incremento de 11,50 pesos (+0,8%).

El BCRA estableció el techo para el esquema de bandas cambiarias en los 1.943,56 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 414,06 pesos o 27,1% de ese limite para la flotación administrada.

El dólar mayorista anota ahora un alza de 12,5 pesos o 0,8% en octubre; una ganancia de 74,50 pesos o 5,1% en lo que va de 2026, y un ascenso de 50,50 pesos o 3,4% en los último doce meses.

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Las paridades bursátiles del dólar también subieron en un rango de 23 a 27 pesos, para anotar máximos nominales: el “contado con liquidación” finalizó $1.653,17, y el dólar MEP, a 1.560,17 pesos.

El dólar al público terminó a $1.550 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En la semana el billete minorista subió 15 pesos o 1 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.549,77 para la venta y $1.496,32 para la compra.

El dólar blue quedó ofrecido a $1.565, para anotar una suba semanal de 10 pesos o 0,7 por ciento.

El BCRA compró USD 270 millones en el total de cinco ruedas. Las reservas internacionales brutas cedieron USD 33 millones, a USD 50.203 millones, debido puntualmente a la variación de precios de activos como el oro.