¿Golpe a los autos chinos?: qué puede pasar tras el acuerdo del gobierno con EEUU para combatir ciertas prácticas comerciales

El mercado automotor espera con más ansiedad que en los años anteriores, la definición del Gobierno respecto al formato de la licitación del cupo 2027. REUTERS/Yves Herman

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A medida que pasan los días y no hay novedades, se multiplican las especulaciones en el sector automotor respecto al cupo 2027 de autos híbridos y eléctricos exentos de pagar arancel de importación.

Gran parte de esas especulaciones se deben al alineamiento político del Gobierno, que recientemente firmó una declaración con otros 13 países para combatir las prácticas desleales de comercio internacional.

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“Hace dos semanas que está listo para firmar”, aseguraron fuentes cercanas al Gobierno, pero “al Estado hay que moverlo”, afirmaron, sin dar mayores detalles ni generar vinculación alguna entre un tema y otro.

Otras voces hablan de lobby de los importadores para que se les asegure un volumen de autos similar al que tuvieron en 2025 y 2026, especialmente por la presunta llegada de Tesla, que pretenderá hacerse de un buen número de vehículos.

La inquietud en el sector es mayor a la de las licitaciones anteriores, porque tanto quienes entren como quienes no lo hagan saben que una parte significativa del comportamiento de los precios en 2027 se deberá al impacto de este programa del Gobierno y la decisión que se tome respecto al modo de adjudicar las unidades.

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La reunión de representantes de comercio del G20 se llevó a cabo en Milwaukee, EEUU (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos)

Si se hace un cupo dentro del cupo para asignar auto por tecnología, o se reciben todas las ofertas y se decide por algún nuevo criterio o no, cambia considerablemente en escenario.

El tema es más sensible después de que el Gobierno argentino firmó el pasado 7 de octubre en Estados Unidos, una Declaración Ministerial Conjunta junto a otros 13 países, en la que se delinearon medidas eficaces para hacer frente al exceso de capacidad y producción estructural en diversos sectores clave que suscitan preocupación.

Ese documento insta a todos los países a tomar medidas para poner fin al uso de políticas y prácticas ajenas a reglas que distorsionan los mercados y perpetúan el exceso de capacidad y producción estructural. Sin mencionarla explícitamente, la declaración está dirigida a China y sus prácticas de comercio. Por eso, que el cupo de autos híbridos y eléctricos 2027 mantenga privilegios para los fabricantes de ese origen, al menos sonaría contradictorio.

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El equilibrio entre ambas posiciones

La situación no es simple de resolver. El Ministerio de Economía ya tomó nota de la opinión de las marcas, aunque también tiene claro que, con los primeros dos años del cupo, se logró gran parte de lo que quería, que era obligar a las automotrices establecidas en Argentina a bajar sus precios. Pero hay otra cara de esa moneda que no se puede desconocer, y es que la medida causó una distorsión en la percepción del precio que deben tener los autos para los usuarios.

“El impacto fue mayor al esperado porque al atrasarse la adjudicación del primer cupo, los autos de 2025 se juntaron con los del cupo 2026. Entonces, en lugar de entrar 50.000 autos por año, entraron 80.000 en medio año y eso desajustó completamente el mercado”, explicó la misma fuente.

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Este es el tema del que más se habla en estos días en el sector. El cupo de híbridos y eléctricos creado por el Gobierno en 2025 abrió el juego, pero generó un efecto que, para algunos empresarios, no refleja la realidad, y generó una idea equivocada sobre el precio de los vehículos.

“Esos autos tuvieron un subsidio del Gobierno para poder vender a precios por debajo de sus competidores. No es justo pero, sobre todo, no es real, porque ese precio depende del cupo. Si no hubiera cupo, esos autos serían más caros, entonces eso fue forzar la situación. Mientras eran 50.000 en un mercado de 600.000 no era tan preocupante, era menos del 10%. Pero al juntarse dos cupos hoy son el 15% de un mercado que ahora se achicó y es de 530.000”, explicaron desde otra marca.

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El cupo 2027 de autos híbridos y eléctricos podría cambiar las reglas para el mercado automotor respecto a la cantidad de autos chinos que puedan entrar a Argentina (REUTERS/Yves Herman)

El debate no sería tan intenso si no fuera porque hace dos semanas se espera que el Gobierno publique la apertura de la licitación para el cupo 2027 en el que, al haber diferentes valores FOB según la tecnología de los autos, no se sabe cuál será el criterio para la asignación de los volúmenes para cada marca que se presente.

En los últimos días comenzó a correr el rumor, sobre el cual no hay respuesta oficial a pesar de las reiteradas consultas, respecto a que no se asignarían subcupos para híbridos suaves, híbridos convencionales y enchufables, y autos 100% eléctricos, sino que se aplicaría una combinación entre precio y fecha de arribo, combinado con cuota de mercado de las marcas oferentes y hasta con nivel de producción.

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¿Locura?

“Es una locura si hacen eso”, dice un empresario del sector de importadores. “Porque si privilegian el market share de las marcas estarían premiando a los que ellos mismos permitieron que tengan una cuota de mercado que jamás hubiera tenido sin el cupo. Es lo que quieren las marcas que tuvieron el beneficio de un cupo casi exclusivo durante dos años porque un montón de marcas no podían entrar con un precio FOB tan bajo”, comentó.

“Y no tiene mucho sentido tomar como variable la producción porque los importados no tienen producción. Entonces parece que estuvieran haciendo un cupo distinto para los fabricantes que el cupo de los importadores. Y además, si se toma en cuenta la cuota de mercado, eso perjudicaría la entrada de Tesla, porque no vendió nunca autos en Argentina”, explicó.

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“Todo esto pasa porque hay un cupo. Lo ideal sería que hagamos como Uruguay. Dependiendo de la tecnología que tenga un modelo, entra con un beneficio u otro y no hay límite de unidades, y si no se puede porque el ACE 14 no lo permite (es el acuerdo de complementación de Argentina y Brasil que expira en junio de 2029), sería bueno que le den la misma cantidad de autos a cada marca y listo. Y el que quiera traer más autos, los tenga que traer fuera de cupo pagando el 35 por ciento. Así no hay ventajas para nadie”, sentenció el empresario.