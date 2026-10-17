Halvor Sætre, embajador de Noruega: “Argentina necesita la tecnología que pueden ofrecer las empresas de mi país”

DEF conversó con Halvor Sætre, embajador de Noruega (Fotos: Giovanni Sachetto)

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Con 120 años de historia diplomática bilateral, los vínculos entre Noruega y Argentina están más sólidos que nunca. La futura entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (integrada también por Suiza, Islandia y Liechtenstein) –ya cuenta con media sanción del Senado– y la participación de la compañía noruega Golar LNG en el primer proyecto de exportación de gas natural licuado de nuestro país son un reflejo de los lazos que nos unen.

“La inversión en las dos plataformas flotantes de licuefacción es estratégica, y la tecnología es ideal para Argentina”, señaló el embajador de Noruega, Halvor Sætre, en referencia al acuerdo con el consorcio Southern Energy, liderado por Pan American Energy y que integran también YPF, Pampa Energía y Harbour Energy. La primera de esas plataformas, la Hilli Episeyo, llegará al país a mediados de 2027 y comenzará a operar a finales del próximo año.

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“Existe una oportunidad de cooperación entre Argentina y Noruega en el offshore”, enfatizó. Mencionó, al respecto, la modernización de la infraestructura portuaria y marítima. Sætre aclaró que “las empresas noruegas no son multinacionales que vengan a extraer recursos”, sino que los servicios que ofrecen requieren “cooperación y transferencia de know-how”. Citó el ejemplo de Brasil, donde hoy operan 300 compañías de su país, que generan más de 100.000 puestos de trabajo directos y 14.000 millones de dólares en inversiones.

Rusia, la OTAN y el Ártico: navegando en aguas turbulentas

-Embajador, Noruega es miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y tiene 250 kilómetros de frontera con Rusia. ¿Cuáles son los desafíos actuales en las relaciones con Moscú?

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-Noruega siempre tuvo una estrategia dual frente a Rusia, con la que comparte 250 kilómetros de frontera. Por un lado, la disuasión, como miembro de la OTAN; pero, por otro, han existido históricamente canales de cooperación con Moscú para mantener la región polar como una zona de baja tensión. Sin embargo, la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 implicó un gran cambio y generó una sensación de inseguridad en toda Europa y en los países nórdicos, en particular. La guerra híbrida ya está presente, y no podemos permitir que Rusia se imponga contra Ucrania porque no sabemos cuáles serán los siguientes pasos. Por eso, Noruega ya está invirtiendo alrededor del 3,5 % de su PBI en defensa, incluida la ayuda militar a Ucrania. Tenemos un espacio marítimo que es siete veces más grande que nuestro territorio y estamos modernizando nuestra flota de fragatas y submarinos.

“La inversión en las dos plataformas flotantes de licuefacción es estratégica, y la tecnología es ideal para Argentina”, señaló el embajador de Noruega, Halvor Sætre, en referencia al acuerdo con el consorcio Southern Energy, liderado por Pan American Energy y que integran también YPF, Pampa Energía y Harbour Energy

-¿Cómo se articula la política de defensa de Noruega con la de los otros países nórdicos, teniendo en cuenta que Suecia y Finlandia se incorporaron recientemente a la OTAN?

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-El ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN es un resultado directo de la agresión rusa a Ucrania. Por primera vez, los cinco países nórdicos (incluidos Dinamarca e Islandia, también miembros de la Alianza Atlántica) están unidos, y esto abre la puerta a una cooperación estratégica militar mucho más planificada y eficaz. También existe un acuerdo operativo entre Noruega, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos y Bélgica; todos ellos cuentan con aviones F-35 y compartimos recursos. Creemos que es una fortaleza muy importante en la estrategia de disuasión europea. Bajo el ancla de la OTAN y con Estados Unidos como nuestro aliado principal, Noruega también cuenta con acuerdos bilaterales con la Unión Europea, el Reino Unido, Alemania y Francia, y se viene otro con Canadá.

-¿Cuál es el estatus de las islas Svalbard y cómo observa Noruega la situación actual en el Ártico?

-El archipiélago de las Svalbard se encuentra bajo soberanía noruega. No hay discusión sobre eso. Lo que existe es un tratado, firmado en 1920, que otorga derechos a otros países (actualmente son 39 países signatarios); y la cooperación con los otros miembros siempre ha funcionado muy bien. Noruega está vigilando todo lo que sucede en la zona con mucho cuidado. Hay que destacar que todavía es una zona de baja tensión y estamos comprometidos con mantener la paz y la libre circulación en esta zona.

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El clúster<i> </i>energético noruego y el desarrollo de las tecnologías limpias

-Siendo un país productor de hidrocarburos, Noruega cuenta con una matriz energética muy limpia y alta participación de las fuentes renovables en la producción eléctrica. ¿Podría darnos más detalles?

-La producción de hidrocarburos está destinada a la exportación. Siempre tuvimos 100 % del abastecimiento interno generado por la energía hidroeléctrica, que fue también el motor de nuestra industrialización. Empezó con la empresa Hydro (líder en la producción de aluminio y presente en 40 países) y luego con otras empresas del sector. Antes de eso, hace 100 años, ya teníamos un sector marítimo importante, con la tercera flota comercial más grande del mundo.

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"Noruega siempre tuvo una estrategia dual frente a Rusia, con la que comparte 250 kilómetros de frontera", destacó el embajador de Noruega

-¿Cómo se conjugó la experiencia naviera con el boom del sector energético?

-A partir de los años 70, con el hallazgo del petróleo en el offshore (mar del Norte), se desarrolló una nueva industria asociada al sector energético. En 1972, se creó Statoil, actual Equinor, alrededor de la cual se fue conformando un grupo de empresas de servicios noruegas, que actuaron como proveedores locales. Con esta política industrial, sumada a las raíces marítimas, se produjo un matrimonio entre ambos sectores que dio lugar a un clúster integrado por 1500 empresas aproximadamente. Muchas de ellas son pymes de la costa noruega, que siempre fueron obligadas a mejorar su productividad y hoy cuentan con tecnologías aptas que las hacen competitivas a nivel internacional.

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-Otra empresa noruega con inversiones en el país es Yara, con más de 30 años de presencia en el sector de fertilizantes.

-Yara es una de las empresas más importantes de Noruega, que surgió como un desprendimiento de Hydro y se especializó en fertilizantes, y hoy es un líder mundial. Argentina es un mercado muy importante y la empresa tiene ambiciones de crecer.

-En el contexto de la transición energética, Noruega es pionera en la tecnología de captura de carbono. ¿Cómo es el proyecto?

-Noruega es parte del Acuerdo de París, lo apoya en un 100 % y está decidido a tomar todos los compromisos necesarios. El Estado y las empresas están realizando inversiones para mostrar que es posible construir una cadena de valor para la captura, el transporte y el almacenamiento de carbono. El proyecto Northern Lights, en Øygarden, es un modelo pionero, visionario y ambicioso. La idea fue demostrar que esa infraestructura podía funcionar, y ahora el desafío es desarrollar un mercado.

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-¿Cuál es la experiencia de su país en el sector de las tecnologías limpias, conocido como cleantech?

-En Noruega, existe una alta presión regulatoria para evitar accidentes ambientales. Eso ha provocado cambios tecnológicos, que han permitido lograr muy buenos resultados en la reducción de las emisiones en la producción de hidrocarburos en el mar del Norte. A su vez, el clúster compartido entre la energía y el sector marítimo les ha permitido ser líderes en el sector de las cleantech, que tiene que ver con la tecnología de bajas emisiones y mejora de la productividad. Por ejemplo, en el nuevo ferry de Buquebus –el “China Zorrilla”, 100 % eléctrico– participan cinco empresas noruegas. Es un ejemplo de innovación que implica también oportunidades comerciales.

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"Noruega es parte del Acuerdo de París, lo apoya en un 100 % y está decidido a tomar todos los compromisos necesarios", recalcó Sætre (Fotos: Giovanni Sachetto)

La cooperación antártica: una historia compartida

-Argentina y Noruega tienen una historia de cooperación en el continente antártico, que llega hasta el día de hoy.

-Tenemos una historia compartida que empezó hace más de 100 años, con los exploradores polares noruegos, entre ellos el capitán Carl Larsen y el más conocido Roald Amundsen, que fue el primero en llegar al Polo Sur. Su expedición fue apoyada por Pedro Christophersen, un empresario descendiente de noruegos que vivía en Argentina. Actualmente, Argentina y Noruega cooperan dentro del Sistema del Tratado Antártico, que es un caso de éxito del multilateralismo al mantener el continente como una zona de cooperación y paz. Tenemos un patrimonio compartido en la Antártida y este vínculo histórico tiene una relevancia muy actual.

-Finalmente, lo consulto sobre la adquisición de cuatro aviones de patrullaje marítimo noruegos por parte de la Armada argentina.

-Es fruto de la cooperación tripartita entre Noruega, Estados Unidos y Argentina. Son cuatro aviones Orion P-3, muy queridos en Noruega por el trabajo que hicieron históricamente en el patrullaje de la costa marítima noruega. Fueron modernizados, con tecnología avanzada, para seguir volando diez años más. Ya llegaron los dos primeros; estamos esperando la llegada del tercero, y puedo anticipar que el cuarto avión va a estar equipado también para transporte y rescate, lo que reforzará la capacidad de actuación de Argentina en la Antártida.