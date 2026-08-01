El precio absurdo de la guerra en Ucrania que Zelenski y Putin deciden pagar

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A medida que la guerra en Ucrania se prolonga tras años de intensa destrucción, la diplomacia internacional continúa enfrentándose a un muro impenetrable. La pregunta que recorre las cancillerías de todo el mundo es tan urgente como desalentadora: ¿por qué parece imposible alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania?

El alto costo humanitario de la guerra en Ucrania

Más allá de los análisis macroeconómicos y las maniobras diplomáticas, el verdadero costo de la guerra en Ucrania reside en su impacto demográfico. Informes de inteligencia militar occidental confirmaron un hito macabro: la cifra acumulada de combatientes caídos o heridos de gravedad de ambos bandos ya superó la barrera de los dos millones de personas.

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Rusia registra el mayor volumen absoluto de bajas con un aproximado de 1.400.000 efectivos. Esta cifra es el resultado directo de la estrategia militar conocida como “picadora de carne”, que emplea oleadas continuas de infantería para desgastar la línea defensiva enemiga. Por su parte, Ucrania sufre un desgaste proporcionalmente devastador: con una población tres veces menor que la de Rusia, la pérdida de entre 400.000 y 600.000 soldados desangra a su juventud y compromete gravemente el futuro generacional del país.

El verdadero costo de la guerra en Ucrania reside en su impacto demográfico. Informes de inteligencia militar occidental confirmaron un hito macabro: la cifra acumulada de combatientes caídos o heridos de gravedad de ambos bandos ya superó la barrera de los dos millones de personas (Foto: archivo DEF)

Para ambos gobiernos, aceptar un acuerdo de paz que implique compromisos dolorosos equivaldría a admitir ante sus ciudadanos que los cientos de miles de soldados sacrificados murieron en vano. Para Zelenski, ceder tierras significaría traicionar los esfuerzos de guerra, mientras que, para Putin, retroceder pondría en riesgo la estabilidad misma de su régimen autocrático

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Dos economías sometidas a presión

El pilar económico de ambos contendientes se transformó de raíz para sostener el esfuerzo bélico.

A pesar de las sanciones internacionales, Rusia mantiene su maquinaria bélica dedicando más del 6% del PIB al gasto militar. Sin embargo, los analistas advierten que esta estrategia genera un daño irreversible. La escasez de la mano de obra por la movilización militar, la reconversión industrial para la producción de armas y la vulnerabilidad energética ponen al Kremlin al borde de la canibalización de su propia economía.

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En Ucrania, la situación es de supervivencia. Con casi la mitad de su infraestructura eléctrica destruida por los bombardeos, puertos bloqueados y zonas industriales bajo ocupación, la capacidad productiva nacional está devastada. El país se sostiene mediante un respirador artificial: la ayuda financiera y militar de sus aliados en la OTAN. Esto desplaza el poder de decisión sobre la paz o la continuidad del conflicto desde Kiev hacia las capitales occidentales.

Ucrania sufre un desgaste proporcionalmente devastador: con una población tres veces menor que la de Rusia, la pérdida de entre 400.000 y 600.000 soldados desangra a su juventud y compromete gravemente el futuro generacional del país (Foto: archivo DEF)

¿Las pretensiones de Putin evitan la paz?

El principal obstáculo para acallar los cañones se encuentra en la incompatibilidad matemática de los objetivos políticos. Un eventual acuerdo de paz con Putin resulta inviable en la actualidad debido a que las demandas rusas exigen, en la práctica, la capitulación política de Kiev.

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Para Vladímir Putin, cualquier mesa de negociación exige aceptar las “nuevas realidades territoriales”:

Anexión territorial completa: Moscú exige la entrega total de las provincias de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, incluyendo zonas que las tropas rusas ni siquiera controlan militarmente en el terreno. Desmilitarización y Neutralidad: Exigencia de una renuncia constitucional de Ucrania a integrarse en la OTAN y la desmilitarización del país, lo que convertiría a Ucrania en un Estado satélite indefenso ante futuras invasiones.

En contraste, la “Fórmula de Paz” del presidente Volodímir Zelenski sostiene que una paz justa solo es viable cumpliendo el derecho internacional: retirada absoluta de las tropas rusas de cada metro cuadrado de su territorio incluyendo Crimea, reparaciones económicas y el procesamiento de crímenes de guerra.

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Para Ucrania, ceder territorio solo daría tiempo a Rusia para rearmarse y lanzar un ataque aún más devastador años más tarde.

En Ucrania, la situación es de supervivencia. Con casi la mitad de su infraestructura eléctrica destruida por los bombardeos, puertos bloqueados y zonas industriales bajo ocupación, la capacidad productiva nacional está devastada (Foto: archivo DEF)

Sin paz en el horizonte, la guerra continúa

Las posibilidades de mediación también sufrieron un golpe definitivo. Portavoces del Kremlin, como Dmitri Peskov, calificaron como “imposible” negociar hoy con Ucrania, justificando esta postura en la campaña ucraniana de ataques con drones de largo alcance dentro de territorio ruso.

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Paralelamente, la confrontación rebasó las trincheras tradicionales para convertirse en un conflicto global e híbrido. Mientras en el frente terrestre se combate metro a metro, Rusia despliega masivas campañas de ciberataques y desinformación en Europa Occidental.

Con Rusia y Ucrania convencidos de que el tiempo juega a su favor, la mediación intermitente de Estados Unidos y la neutralidad de China, la guerra se perpetúa en un bucle del que nadie puede salir en el corto plazo.

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