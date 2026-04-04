India, el nuevo gigante asiático: los desafíos de la cuarta economía del planeta

Vacas en pleno centro comercial de Nueva Deli, una postal de una India que crece sin olvidar sus tradiciones. (Foto: archivo DEF)

(Enviado especial a India). Con un PBI superior a los 4,18 billones de dólares, India acaba de superar a Japón al convertirse en la cuarta economía del planeta. Con una tasa de crecimiento del 7,6 % en el año fiscal 2025-2026, según previsiones de la Oficina Nacional de Estadísticas, el país navega con optimismo las agitadas aguas de un mundo en plena transformación.

“El siglo XXI es el siglo de la India”, afirma el primer ministro Narendra Modi, en el poder desde 2014 y con un protagonismo cada vez mayor en la escena internacional. Los hechos parecen darle la razón. En febrero pasado, tuvo lugar en Nueva Deli la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial (IA), en la que participaron, entre otros, Lula y Emmanuel Macron, y que se selló con una declaración firmada por 86 países.

Pragmatismo y múltiples alianzas diplomáticas

La diplomacia multivectorial o de multialineamiento de Nueva Deli compatibiliza su condición de socio fundador de los BRICS –junto a Brasil, Rusia, China y, posteriormente, Sudáfrica– y de miembro de la Organización para la Cooperación de Shanghái, con su participación en en el Quad, una alianza militar que integra junto a Estados Unidos, Japón y Australia, con la mirada puesta en el Indopacífico. En una lógica más regional, la política de Act East (“Actuar hacia el Este”) busca consolidar los lazos con las pujantes economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En 2023, en el marco de su presidencia de turno del G20, India lanzó su propuesta de Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), que es considerado por algunos analistas como una alternativa a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) financiada por China.

Y, con la visita oficial a Israel, poco antes del inicio del conflicto contra Irán, Modi consolidó la “sociedad estratégica” que existe entre los dos países y remarcó que “India apoya a Israel con plena convicción”, al tiempo que sostuvo que “la lucha contra el terrorismo requiere una acción global sostenida y coordinada”, haciendo causa común en el combate contra los actos de violencia del radicalismo islámico. Cabe recordar que el 22 de abril de 2025, terroristas del Frente de Resistencia (separatistas pro-Pakistán) abrieron fuego contra un grupo de turistas en el valle de Baisaran, cerca de Pahalgam, en la Cachemira administrada por la India, y dejaron un saldo de 28 muertos.

En una visita oficial de alto impacto, el primer ministro indio Narendra Modi se saluda con su par israelí, Benjamin Netanyahu (Foto: archivo DEF)

En clave local, el paso de Narendra Modi por Argentina, como etapa previa a su participación en la Cumbre de los BRICS en Brasil en julio de 2025, confirmó el excelente presente del vínculo bilateral. El intercambio comercial alcanzó, el año pasado, los 5500 millones de dólares. Tal como detalló a DEF el embajador de nuestro país en Nueva Deli, Mariano Caucino, “el eje principal está en el sector agroindustrial”, donde Argentina es el principal proveedor de aceites vegetales de la India.

Con el cierre del estrecho de Ormuz de por medio, la exportación de 50.000 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) abre otra ventana de oportunidad en el sector energético, donde YPF también podría convertirse, a corto plazo, en proveedor de gas natural licuado (GNL), lo que le permitiría a India reducir su dependencia de los países del Golfo.

El “bono demográfico” y la presencia de la India en el mercado internacional

Con sus 1480 millones de habitantes, India es, desde hace tres años, el país más populoso del planeta, al haber dejado atrás a China, cuya tasa de natalidad se encuentra en pleno descenso. En cambio, el dividendo demográfico del que goza la India, con una edad promedio de apenas 29 años, le reportará beneficios en términos de productividad económica y le permitirá contar en 2030 con 1040 millones de personas –casi el 70 % de la población– en edad de trabajar.

En plena disputa comercial entre Washington y Pekín, Nueva Deli busca captar inversiones y convertirse en la “fábrica del mundo”. Su industria textil es una de las mayores generadoras de empleo del país, que es el sexto exportador mundial de ese tipo de productos. El objetivo del sector es duplicar su producción en los próximos cinco años y multiplicar las ventas al exterior, hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares en 2030.

Con 1480 millones de habitantes y una edad promedio de 19 años, India es el país más populoso del mundo. En la imagen, el paseo costero de Mumbai, capital financiera del país (Foto: AFP)

El mercado farmacéutico es otra de las grandes cartas de presentación de la India. El país es el mayor proveedor mundial de medicamentos genéricos, con alrededor del 20 % del suministro global. Como quedó demostrado durante la pandemia de COVID-19, la fabricación de vacunas también tiene un impacto en todo el planeta; actualmente, concentra el 60 % del mercado internacional.

India también ocupa un lugar cada vez más destacado en la cadena global de suministros de alta tecnología. Hoy es el segundo mayor fabricante de teléfonos celulares y, en 2025, superó a China como mayor proveedor de este tipo de equipos a Estados Unidos. Mientras tanto, el estado meridional de Karnataka se convirtió en el epicentro de la nueva revolución tecnológica, especialmente su capital Bangalore –el llamado “Silicon Valley de la India”–, con el 38 % de las exportaciones de IT del país,.

Desigualdad social, brecha de género y convivencia entre religiones

La desigualdad es una cuenta pendiente, si bien India logró reducir la tasa de pobreza del 29 al 11 % en la última década, período durante el cual la pobreza extrema pasó del 27,1 % al 5,3 %. Con una clase media en crecimiento, que se estima alcanzará los 1000 millones de personas de aquí a 20 años, el desafío es la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes. Según un informe de la Universidad Azim Premji, hoy cerca del 40 % de los graduados de entre 15 y 25 años está desempleado.

La brecha de género es otro de los grandes retos del país, que necesita mejorar el acceso de las mujeres a la educación y al mercado de trabajo. En el último índice de paridad elaborado por el Foro Económico Mundial, India figura en el puesto 131 sobre 148 países. Por su parte, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral se sitúa en torno al 32,4 %, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En plena disputa comercial entre EE. UU. y China, India busca captar inversiones y convertirse en la “fábrica del mundo” (Foto: AFP)

En un país con el 80 % de población hindú, pero con una fuerte minoría musulmana –que representa el 14 %– y presencia de otros credos, la convivencia interreligiosa fue un foco de tensión en distintos momentos de la historia de la India. Pero, luego de los traumáticos disturbios de 2002 en Gujarat y los sangrientos atentados de 2008 en Mumbai (ex-Bombay), en las últimas dos décadas no se han registrado graves incidentes entre las dos principales comunidades religiosas.

De acuerdo a un sondeo del Pew Research Center, un 84 % de los consultados considera el respeto por todos los credos como característica fundamental del “verdadero ser indio”.