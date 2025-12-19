Guía de Arte y Cultura: semana del 19 al 26 de diciembre

MUESTRAS

Como es arriba, es abajo

Tramo se complace en presentar Como es arriba, es abajo, una muestra colectiva en la que la trastienda de la galería sube a la sala principal. Obras que habitualmente permanecen “detrás” pasan a ocupar el espacio central, proponiendo un recorrido más abierto, directo y cercano.

Reúnen una selección de piezas de los artistas representados por la galería, disponibles con precios especiales por tiempo limitado. Una oportunidad para acercarse a sus prácticas, descubrir obras recientes y comenzar —o continuar— una colección con piezas significativas y accesibles.

Desde el jueves 4 de diciembre. Se puede visitar de lunes a viernes, de 14 a 19.

* Tramo, en Av. Alvear 1580 PB, C. A. B. A.

————

El viaje recién comienza - Primera exposición fotográfica de Jorge Oneglia

La Galería Suipacha presenta El viaje recién comienza, la primera exposición fotográfica de Jorge Oneglia, un artista cuya sensibilidad y trayectoria audiovisual encuentran en la imagen fija una nueva forma de narrar. La muestra podrá visitarse a partir del 3 de diciembre, y se invita a los visitantes a explorar un universo donde la contemplación se convierte en experiencia. La obra de Oneglia indaga en la relación entre lo visual, emocional y psicológico. Curadora Vanesa Catellani:

Inauguración: 3 de diciembre a las 19. Hasta el 17 de diciembre 2025.

* Galería Suipacha, en Suipacha 1248, C. A. B. A.

————

Arte en el Centro Cultural Borges

No puedo vivir así, de Brenda Erdei. Una instalación conformada por pinturas hechas entre el año 2021 y 2025. En el centro de la sala se disponen obras de gran formato, sostenidas por soportes que las mantienen perpendiculares al piso. Estas retratan escenas domésticas de interiores de una casa sin personajes. Por su tamaño e ilusión de escala real generan un recorrido para el espectador, que simula un efecto de “espacio dentro del espacio”. En las paredes de la sala encontramos algunas pinturas que retratan a la artista como personaje en situaciones de intimidad, incomodidad o cierta violencia, en espacios poco definidos. En ambas series lo doméstico y la imagen propia como formas de representación de lo íntimo están afectadas por una tensión, un peligro latente. Curadora: Valeria Pecoraro. Inauguración: 27 de noviembre.Espacio circular del Centro Cultural Borges.

Veo Veo. El artista Leo Ocello exhibe su nueva obra Veo Veo en el Centro Cultural Borges, una instalación site specific que interviene el hall de entrada del espacio con líneas de luz que recorren, tensan y reformulan el entorno arquitectónico. La obra traza un mapa visual hecho de geometrías simples, señales lumínicas y estructuras ligeras que se apropian del espacio sin dominarlo, revelando zonas latentes e invitando a una percepción activa del entorno. Las intervenciones de Ocello funcionan como cartografías abiertas, marcando rutas sin destino, señalando sin indicar, iluminando sin funcionalidad directa. Acceso, planta baja.

Más aquí: Polesello 1970-2000. En el marco de la conmemoración por los 30 años del Centro Cultural Borges, se presentar Más aquí: Polesello 1970–2000, una exposición antológica dedicada a uno de los artistas más emblemáticos del arte óptico y cinético de América Latina: Rogelio Polesello. A poco más de diez años de su fallecimiento, esta muestra rinde homenaje a su legado mediante un recorrido por más de 150 obras realizadas durante tres décadas fundamentales de su producción. Se exhiben acrílicos tallados, monocopias, pinturas, obras sobre papel y piezas inéditas, que dan cuenta de su exploración constante de la percepción, la luz, el color y la forma. La muestra incluye una amplia selección de obras pertenecientes a la colección de Naná Gallardo, material de archivo del propio Polesello, así como piezas de colecciones privadas de todo el país. Curaduría: Santiago Villanueva. Espacio Berni.

El porvenir.Una exposición de Franco Fasoli, con curaduría de Joaquín Barrera, que revisita con pequeñas dosis de humor, alguna velada crítica y un fuerte componente de fantasía iconográfica tres momentos en la historia argentina en general y en particular del diseño programático del “ser nacional”. Esculturas de gran y mediano formato toman el espacio físico en diálogo con una serie de pinturas sobre tabla que se despliegan en las paredes de la sala y con un tríptico de obras que representan distintas etapas históricas de nuestro país. Espacio Borges.

Campesina roja. Es una representación fantasmagórica de una cosechadora similar a las utilizadas en la pampa húmeda argentina. Su forma se construye a partir de una especie de relevamiento forense de una cosechadora que quedó destruida luego de que, en medio de la operación, un desperfecto causó que fuera consumida por las llamas. Los paneles de fibra de vidrio que reconstruyen las superficies dañadas están sostenidos en altura por una estructura realizada con elementos construidos con chatarra procurada en las inmediaciones, que son a su vez el resultado del ciclo vital de una población de maquinaria agrícola precedente. La pieza de Carlos Huffmann sugiere una especie de genealogía interna de la tecnología productiva, marcada por ciclos incesantes de invención, uso, desgaste y obsolescencia, que se desarrolla en paralelo a la actividad biológica, tanto de la especie humana como del ecosistema en el cual desarrollan su actividad. El título de la obra es Campesina Roja, hace referencia al cuadro de Malevich titulado “Cuadrado rojo. Realismo pictórico de una campesina en dos dimensiones” de 1915. La instalación formó parte de la exposición Materia Forma y Poder en 2017. Octógono.

All Boys. Algunos proyectos insisten en permanecer. Pasan los años, cambian los nombres, los lugares, las certezas, pero algo persiste: la necesidad de volver a reunirse, de medir nuevamente las distancias y las afinidades. Esta tercera versión de All Boys, que ya tuvo su paso por Santa Fe y San Juan, llega al Centro Cultural Borges con nuevas obras, nuevas preguntas y una complicidad que sobrevive al paso del tiempo. El título nació como un guiño, casi una broma privada: una alusión al club de fútbol, un juego entre amigos. Con el tiempo, esa ironía inicial fue adquiriendo otros matices. Quizás allí resida parte de su sentido: un grupo de artistas que vuelve a encontrarse para revisar lo que fue, lo que sigue siendo y lo que, a fuerza de transformarse, todavía los une. No todos quisieron continuar en el proyecto; quienes sí lo hicieron —Fabio Kacero, Pablo Siquier, Fabián Burgos y Andrés Sobrino— aceptaron volver sobre una intensa historia compartida, con sus entusiasmos y contradicciones. En esta nueva etapa se suman Max Gómez Canle, Guillermo Iuso y Ernesto Ballesteros, ampliando el mapa de sensibilidades y perspectivas. Mientras que la presencia de Lucio Dorr se mantiene a través de su obra, como una forma de permanencia que enlaza pasado y presente.Curaduría: Fernando Farina. Espacio Bon Marché.

Peau #5. Série: Une tentative d'équilibre

Disección reúne un conjunto de proyectos que indagan en las imágenes científicas para el estudio del cuerpo humano y animal. Desde fines del siglo XIX, la fotografía junto al microscopio y el desarrollo posterior de distintas tecnologías de la imagen, permitieron observar lo que hasta entonces permanecía invisible para el ojo humano, convirtiéndose en un instrumento clave para las ciencias biológicas y médicas. En una tentativa de equilibrio Lucia Peluffo excava en la historia de la fotografía y su utilización científica en la representación del cuerpo humano. Esta serie de fotografías fue realizada a partir de imágenes médicas de su propio cuerpo y la observación en microscopio de muestras de su piel, sangre y huesos, que luego pintó con acuarelas, recuperando una antigua técnica utilizada en el Hospital Saint-Louis de París durante el siglo XIX. Paula Proaño Mesías, por su parte, presenta Affectus, un trabajo que parte del caso del tucán Grecia -primera ave en recibir una prótesis de pico- para explorar los cruces entre la biología, la medicina reconstructiva y los instrumentos de domesticación animal. Aurora Castillo indaga en los mundos subacuáticos para aproximarse a otros modos de existencia. Una serie de fotografías tomadas con cámaras subacuáticas y lentes microscópicas registran el ecosistema intermareal de la costa chilena, junto a la pieza audiovisual Picorocos que atiende a las formas de percepción de estos crustáceos cirrípedos y sus vínculos con todo el entramado marino que hace posible la vida. Inauguración: 27 de noviembre. Espacio de fotografía.

El Surumpio. Surumpio, palabra quechua que nombra la ceguera provocada por el reflejo del sol en los salares, se propone como una instalación audiovisual híbrida que pone en diálogo la imagen en movimiento y la luz proyectada sobre un cúmulo de cristales de sal. La sala se vuelve espacio practicado para reflexionar sobre la noción de paisaje y el acto de percepción corporal, temporal y geológica. Esta exposición resulta de un proyecto de investigación de tesis de posgrado que Alejandra Isler -artista visual, directora de arte, escenógrafa- realizó sobre la dramaturgia y la representación del paisaje vinculadas a nociones científicas de la química, en torno a la materialidad de la sal agenciada en la instalación como práctica contemporánea. El concepto de “surumpio” conlleva una lectura ancestral del contexto geográfico y a una invocación mística de la naturaleza que se reformula para una instalación que opera sus reflejos en el black out de un entorno que provoca la percepción del visitante para ceder a la ceguera blanca del salar. Inauguración: 27 de noviembre.. Curaduría: Jorge La Ferla y Mariel Szlifman. Espacio Beta.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

————

Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Del 25 de octubre al 31 de diciembre de 2026. Inauguración para todas las familias: sábado 25 de octubre, a las 15:00.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecerán en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

————

Dos muestras nuevas en Herlitzka & Co.

Se inauguraron dos exposiciones en simultáneo. Con estas dos exposiciones, Herlitzka & Co. reafirma su compromiso con el arte contemporáneo latinoamericano, ofreciendo un espacio de diálogo entre lenguajes, generaciones y contextos culturales diversos. Tanto Ojo de agua como Plumarios invitan a reflexionar sobre la memoria y la potencia simbólica de materiales inusuales en el campo del arte, convirtiendo a la galería en un punto de encuentro para la sensibilidad y el pensamiento crítico.

Ojo de agua, la primera exhibición individual en la galería del artista argentino Hernán Salamanco. En sus pinturas, Salamanco convierte al entorno y al espectador en parte activa de la obra: el brillo del esmalte refleja y multiplica lo que sucede alrededor, integrando espacio, materia y mirada en una misma experiencia. Su producción explora la complejidad de los vínculos afectivos y sociales, y busca generar un campo abierto de resonancias emocionales accesible a todos, más allá de teorías o referencias eruditas. Desde el 15 de octubre hasta fin de 2025.

Plumarios, del artista peruano Mariano León, en la sala E. La serie reúne ensamblajes confeccionados con guantes mineros usados, que evocan mantos y estandartes prehispánicos de carácter ceremonial y bélico. Con este gesto, León entrelaza la tradición ancestral andina con el presente social y económico del Perú, donde la fuerza laboral minera (fundamental en la historia del país) atraviesa tensiones derivadas de los procesos globales de explotación y transformación de los territorios. Desde el 15 de octubre hasta fin de 2025.

Horario de visita: lunes a viernes, 11 a 19.

* Herlitzka & Co., Libertad 1630, C. A. B. A.

————

Marcos López: Fotografías 1975 - 2025, en Fundación Larivière

Exhibido del 8 de noviembre de 2025 al 19 de abril de 2026.

La primera gran antología dedicada al célebre fotógrafo argentino. Con curaduría de Valeria González, la exposición reúne más de 200 obras que atraviesan cinco décadas de creación, desde sus inicios en Santa Fe hasta un conjunto de medio centenar de imágenes de los últimos cinco años, nunca antes exhibidas.

La muestra, que incluye medio centenar de fotografías pertenecientes al acervo de la Fundación, traza un recorrido completo por la obra de López. Incluye sus viajes por el mundo, contundentes retratos, puestas en escena de impronta pop, fotografías intervenidas, y piezas que dejaron huella en el imaginario colectivo. Se trata de un corpus de obra que evidencia la diversidad y potencia de su mirada sobre la identidad latinoamericana.

* Fundacion Lariviere, en Caboto 564, C. A. B. A.

---------

Metales que cobran vida, de Ariel Scornik

Colección de 160 joyas de titanio, desfile de modelos + Colección María Kodama. Inauguración jueves 11 de diciembre en Azulay Art Gallery, Jueves 11/DIC - 19:00 - Azulay Art Gallery (Av. del Libertador 1028, CABA).

La nueva colección incluye anillos, collares, aros, pulseras y brazaletes de distintos colores y diseños realizadas en su mayoría en titanio. Se destacan: una pulsera y un collar de plata en homenaje a la Torre Eiffel. También se exhibeuna réplica del medallón que Scornik creó en forma exclusiva y le obsequió a la Reina Letizia de España para su boda con el Rey Felipe VI y en coincidencia con el Quinto Centenario del descubrimiento de América.

Sus joyas dialogan con cuatro esculturas de su creación. Además habrá un sector exclusivo en el que se exhibirá la “Colección María Kodama” (1937-2023). Las joyas de la viuda del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) fueron gentilmente cedidas por su familia y se expondrán por primera vez en el país.

Abierta hasta el viernes 19 de diciembre.

————

Muestras en el MALBA

Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s . Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026 . En el Nivel 2. Esta muestra presenta un conjunto representativo de más de 120 piezas de 50 artistas, entre las que se encuentran obras del acervo de la Pinacoteca de San Pablo, y de las colecciones Roger Wright –considerada una de las más importantes de arte en Brasil dedicada a la producción artística de las décadas de 1960 y 1970– Malba y Costantini. Incluye obras de Anna Bella Geiger, Antônio Dias, Claudio Tozzi, Hélio Oiticica, Mira Schendel, Rubens Gerchman, Wanda Pimentel y Wesley Duke Lee, entre otros protagonistas fundamentales del período. Curadoría: Pollyana Quintella y Yuri Quevedo .

Valerie Brathwaite: Un propio andar fluyente. Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026. En el Nivel -1. Esta exposición reúne alrededor de cuarenta obras, entre dibujos y esculturas, que recorren la producción de Valerie Brathwaite (Trinidad y Tobago, 1938) desde los años 70 y destacan su producción reciente. Incluye una serie de obras sobre papel producidas entre 1972 y 2002 y un conjunto de esculturas blandas que la artista viene realizando desde 2004. A través de medios diversos y de un juego sutil entre abstracción y figuración, Brathwaite ofrece una mirada femenina de profunda raíz ecológica. Curaduría: Alejandra Aguado.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

————

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Lo que arrastra la corriente inauguró el 30 de octubre a las 18 y reúne obras de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous, tres artistas que formaron parte de HÍBRIDA Laboratorio un espacio de experimentación y debate de proyectos (in)disciplinarios activo desde 2019. Desde la curaduría, la creación y la enseñanza, promueve la interrelación de prácticas para generar diálogos que desafíen nuestra manera de percibir y transformen nuestra forma de estar en el mundo. La muestra toma como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. En la sala se encuentran diferentes acercamientos a tres cuencas importantes de Argentina. María Daud trabaja desde la memoria familiar y presenta un video y foto performances realizadas en el río Dulce en Santiago del Estero; Agustín Míguez exhibe un video animación 3D y un mural sobre el Litoral santafesino creando su propio mito sobre la transformación de esa zona, e Inés Tillous muestra un video, piezas gráficas y una serie de pinturas del río Choncancharava en Córdoba, transformado por el modelo agroexportador. Con curaduría de Mercedes Lozano y Violeta González Santos. En la sala 4.

Artistas y arquitectos: Bedel, Benedit, Testa en el Recoleta inauguró el 30 de octubre a las 18. En el marco de los 45 años de la inauguración del Recoleta, se presenta esta exposición que se centra en el proyecto arquitectónico del Centro Cultural realizado por los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, hecho que se contextualiza con su producción artística de la décadas del 70 y 80, período en que se concretó la remodelación edilicia. La exposición incluye Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de sus obras de los últimos años. En Sala 7, los visitantes se encontrarán con la producción artística de la década del 70 de Bedel, Benedit y Testa. Sus búsquedas personales así como las obras, registros fotográficos y bocetos de su participación, en tanto integrantes del Grupo de los Trece, en la XIV Bienal de San Pablo de 1977 donde obtuvieron el Gran Premio Itamaraty otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implicó su consagración internacional. En Sala 8 se despliega el proyecto arquitectónico, planos, decretos, fotografías del proceso de la obra y artículos periodísticos. También se exhiben obras de la década de 80 en donde las propuestas de los creadores se centran en la historia de América. En Sala 9 se presenta Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de obras producidas entre 2017 y 2025 en las que experimenta con lo más variados materiales -polietileno, PVC laminado, PMMA, PVC tejido, sílice, cuarzo, policarbonato- para crear piezas a una escala monumental que remiten a lo sublime. Con curaduría de Cecilia Rabossi.

Ombligo inauguró el 30 de octubre a las 18. Exhibición seleccionada en el marco de la Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2025 del Centro Cultural Recoleta. A través de un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas, esta exposición de las artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala explora a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco. Con curaduría de Nicolás Cuello. En la sala 10.

Punto de mira, de María Martha Pichel, inauguró el 30 de octubre a las 18. Esta exposición está integrada por una serie de obras en las que el círculo, figura recurrente en la producción de la artista, se convierte en objetivo, diana, contención. A partir de esa figura geométrica, la artista propone un cruce entre su obra y el universo del tiro con arco y flecha. Ambas disciplinas -el arte geométrico y la arquería- comparten una ética del gesto preciso: concentración, tensión, inmovilidad y deseo. Las obras exhibidas son Engranaje (acrílico sobre tela, 2025), Maquinaria (acrílico sobre tela, 2025), Serpiente azul (acrílico sobre tela, 2025). Con curaduría de Laura Isola. En la sala 13.

Políticas del sabor es una exposición colectiva curada por Larisa Zmud que cruza arte contemporáneo y cocinas comunitarias como prácticas de imaginación y resistencia. A partir de experiencias colectivas de distintos países y de obras de artistas de distintas épocas, propone pensar la cocina como espacio político, poético y de cuidado. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala Cronopios.

Fronteras blandas, curada por Javier Villa, la exposición reúne una serie de proyectos de Jimena Croceri (Cutral-Có, 1981), Carlos Gradin (Buenos Aires, 1980) y María Candelaria Traverso (Córdoba, 1991), quienes imaginan cómo restablecer los vínculos que tenemos con el agua. A través de cartografías poéticas diversas, la abordan como recurso vital y común pero también como un presencia activa e indomable capaz de articular cuerpos, comunidades y memorias. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala C.

Visión imposible se titula la exposición individual del artista Mariano Ullua (Mar del Plata, 1976), con curaduría de Carla Barbero. Se trata de un proyecto desarrollado especialmente para el CCR: una gran instalación escultórica que da continuidad a la investigación del artista en torno al modelado de hierro dulce, un material industrial que trabaja como si fueran líneas en el espacio, desplazando el dibujo hacia el plano tridimensional. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala J.

IRISADA LUZ DEL ATARDECER - 1977

Homenaje a Carlos Gorriarena abarca el centenario de su nacimiento y se presenta en la Sala Histórica. La exhibición incluye obras como Vidriera (2000) e Irisada luz del atardecer (1977).La actual selección aborda temas presentes en su obra, entre ellos los reclamos de justicia y las tensiones sociales. Inauguró el 17 de diciembre.

Un mundo de Busqued. La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción. Inauguró el 17 de diciembre.

2021 El Deseo

El artista Ricardo Cohen (Rocambole) expone su serie Rocambole y el Jardín de los fantasmas en las Salas 13 y 14. Allí se muestran piezas originales de su trabajo gráfico, incluidas obras relacionadas con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La exposición coincide con los 40 años del lanzamiento de Gulp!, primer disco de la banda. La curaduría es de Natalia Famucchi. Inauguró el 17 de diciembre.

Kikin en sala 5 0

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. KIKIN, de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial. Inauguró el 17 de diciembre.

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. Antes del fulgor. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración. Inauguró el 17 de diciembre.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

————

Exhibiciones en Ungallery

En la Sala 1, El jardín del sueño , de Florencia Echevarría , Laura Echenique y Rosario Farías , con curaduría de Pablo La Padula , inaugurada el 1 de noviembre. Esta exhibición presenta una sutil y elegante exhibición de tres artistas rosarinas que articulan sueños, deseos y lenguajes inspirados en un diálogo poético con las formas de la naturaleza. Las artistas compartiendo un mismo escenario natural como lo es el del río Paraná, generan propuestas derivativas profundamente personales permitiéndonos fluir sobre un horizonte de sentidos que aúna tanto lo eterno con lo doméstico, a partir de la instalación de un “jardín artístico” recobrado por las brisas de la memoria.

En la Sala 2 se puede visitar Hay un azul que sabe rezar, de Cristina Portela, con curaduría de Sergio Bazán, inaugurada el 1 de noviembre. Integra un cuerpo de obra de tono metafísico que utiliza el paisaje cósmico como metáfora visual de preguntas existenciales sobre la finitud, el vacío y el tiempo, y las pone en relación con el imaginario que despierta la tecnología. Hay un azul que sabe rezar es un site specific pensado especialmente para la sala 2 de la galería.

Ambas muestras se pueden visitar de jueves a sábado de 14 a 18 hasta el 20 de diciembre.

* Ungallery, Ministro Brin 1335, CABA.

————

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas C, E y F).

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

————

Los museos porteños y sus exposiciones

Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA.)

Entre Ríos. Hasta el 1 de marzo de 2026. Esta exposición invita a revisitar un episodio tan popular como las Invasiones Inglesas, a partir de los dibujos del argentino Ariel Cusnir. “Lejos de reproducir la gesta militar como epopeya, Cusnir aborda estas escenas desde una mirada crítica, sensible al absurdo, a la distorsión y al poder narrativo de lo marginal. En diálogo con el archivo del museo, este proyecto activa una arqueología poética y política que interpela la propia idea de documento e inscribe una cartografía obstinada por reimaginar las narraciones del pasado”, destaca la curadora Clarisa Appendino. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373, CABA)

XXI Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato. Hasta el 9 de marzo de 2026. Exhibición de las obras premiadas y seleccionadas en la última edición de este reconocido Salón, organizado junto con la Asociación de Amigos del museo. Los trabajos muestran la riqueza de técnicas utilizadas, la combinación de lo tradicional con lo experimental, la utilización de materiales orgánicos, inorgánicos y sintéticos, y la expresión en diversas texturas, volúmenes y colores. Este Salón es un evento ya instalado en el panorama cultural argentino, que crece año a año con una alta participación y renovación de artistas y propuestas.

Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA.)

Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña. Hasta fines de 2025. La primera muestra que se realiza dedicada exclusivamente a Ignacio Corsini repasa la trayectoria de uno de los cantores más populares de los años veinte, amigo y admirado por Carlos Gardel. Con el valioso aporte de coleccionistas y del archivo personal de la nieta del cantor, Victoria Corsini, se exhiben fotografías, partituras, prensa de época y objetos originales que reconstruyen su legado artístico.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

:::::::::::::::::::::::::

MÚSICA

Música en el Centro Cultural Borges

Espectáculos con entrada gratuita. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función en Informes (primer piso). Se entregan hasta dos entradas por persona. El ingreso a la sala es por orden de llegada.

Sol Liebeskind. La cantante y compositora argentina Sol Liebeskind, radicada en Nueva York desde 2015 y actualmente de regreso en Buenos Aires, ofrecerá un concierto íntimo y especial, donde revisitará canciones de sus tres álbumes con arreglos originales para cuerdas, creados exclusivamente para esta ocasión. Con una trayectoria que fusiona jazz, soul y R&B, Sol ha llevado su música a escenarios emblemáticos como Carnegie Hall, Brooklyn Bowl y National Sawdust, consolidándose como una voz única en la escena musical neoyorquina. En este show, su propuesta artística adquiere una nueva dimensión: versiones reinventadas, un enfoque sonoro renovado y un repertorio que incluirá también música inédita. SOL LIEBESKIND, voz; RUSSELL KRANES, piano; JUAN PABLO DI LEONE, flauta; EZEQUIEL RIVAS, bajo y FABIO GOMEZ batería. Viernes 19 de diciemebre a las 20. Sala Astor Piazzolla.

Javier Burin, Kenji Sinyasiki y Juan Cava. El trío argentino de jazz moderno estará brindando un concierto especial, tocando por primera vez en vivo la música de su último disco Danza Ígnea, además de presentar nuevas composiciones originales. Piano: Javier Burin; contrabajo: Kenji Sinyasiki; batería: Juan Cava. Sábado 20 de diciembre a las 20. Sala Astor Piazzolla.

* Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

————

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Canciones al atardecer

Ciclo de recitales con bandas completas y solistas. Música en vivo para disfrutar de las mágicas puestas de sol en la terraza del Recoleta.

Jaz Esquivel. Jazmín Esquivel estará presentando por primera vez en vivo su nuevo álbum, LA HORA NARANJA, recién lanzado a fines de noviembre de 2025.En este caso se presentará en un formato reducido, un cuarteto de batería, bajo, saxo y guitarra eléctrica. Jazmín Esquivel es música, productora y actriz, nacida en Buenos Aires, Argentina. Su música explora numerosos géneros desde el pop rock hasta el candombe y el folk, siempre atravesada por la sensibilidad de la canción. Comenzó su carrera solista en 2014 y en 2018 lanzó su primer álbum, Púrpura, producido junto a Lucy Patané. En 2021 sacó su segundo álbum Medianoche Radio Club, producido junto a Diego Acosta. En 2023 lanzó Fiesta en el Jardín, un ep de remixes, que sería la música original para la obra de teatro homónima, estrenada en 2022 en el CC San Martín (BsAs). Actualmente se encuentra a punto de lanzar su tercer álbum, LA HORA NARANJA, producido y grabado por ella entre Argentina y Uruguay con el apoyo del FNA. Jazmín también forma parte de MUGRE (punk rock) y Un apagón sensible (synthwave). Viernes 19 de diciembre a las 19:30. En la Terraza.

Ciclo Antidomingos en el Recoleta

Regresan los Antidomingos en el Recoleta. Todos los domingos al atardecer habrá música para todos los gustos. Rock, pop, folk, jazz y clásica, en un ciclo permanente y con sorpresas. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad.

Orquesta de Pandeiros y Vientos. El show presenta un repertorio latinoamericano diverso, amalgamando culturas y acercando historias. Una experiencia festiva y envolvente con la intención de conectar con el público. Un recorrido por diferentes ritmos de nuestro continente, que reversiona músicas conocidas y otras originales, con los colores particulares que genera la especial formación entre pandeiros y vientos. La OPV es una orquesta única en el mundo nacida en la Ciudad de Buenos Aires, con más de cinco años de trayectoria, combina la fuerza de 40 músicos en escena para ofrecer un espectáculo vibrante, participativo y de alto impacto visual y sonoro. Compuesta exclusivamente por pandeiros (el instrumento de percusión brasileño por excelencia) e instrumentos de viento, la orquesta reversiona canciones emblemáticas del repertorio latinoamericano. El resultado es una experiencia festiva y envolvente que conecta de inmediato con el público. Domingo 21 de diciembre a las 19. En la Terraza.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

:::::::::::::::::::::::::

DANZA

Que xou de Xuxa é esse?

Hay batallas que misteriosamente conviene perder. En 1991 Leticia Mazur se presentó para ser Paquita de Xuxa, la famosa conductora de programas infantiles de Brasil. Un tiempo después, corrió el rumor de que sus discos contenían mensajes satánicos. Entonces todo se conjuga: la pregunta sobre qué tipo de personajes estamos llamados a ser, el paso del tiempo en el cuerpo y cuáles son los pactos que una se atrevería a sellar. Apta para mayores de 18 años unicamente.

Creación: Leticia Mazur y Martín Flores Cárdenas: diseño sonoro: Diego Vainer; diseño de luces: Santiago Badillo; vestuario: Damasia Arias; producción: Melina Cruz; asistencia de dirección: Candela Mungo; colaboración en textos: María Gainza, Mariana Enríquez, y dirección e interpretación: Leticia Mazur.

Funciones: viernes 5, 12 y 19 de diciembre a las 20; y sábados 6, 13 y 20 de diciembre a las 20. Entrada gratuita. Las entradas se retiran en la Mesa de Informes (primer piso) a partir de 30 minutos antes de cada función. Se entregan hasta dos entradas por persona. El acceso a la sala es por orden de llegada. Los espectáculos comienzan puntualmente y, una vez iniciados, no se permitirá el ingreso a la sala.

* Sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TEATRO

Laberinto, arriba a la izquierda

Dos compañeras de facultad preparan un final de filosofía mientras trabajan en una sala de escape muy poco convencional. Esta obra forma parte del Festival Emergente Sub-30 de Microteatro Bs. As.

Actúan: Berenice Guerrieri y Lucía Santovito Lavalle; diseño gráfico: Emanuel Heredia Vouillat y dramaturgia y dirección: Rocío Maruenda.

SESIÓN GOLFA MICROPLUS: martes y domingos de diciembre a las 22:45; 23:15; 23:45 y 00:15. Entradas: https://entradas.microteatro.com.ar.

* Microteatro Bs. As., Serrano 1139, C. A. B. A.

————

YO NO MUERO, YA NO MÁS

Yo no muero, ya no más es una instalación y una performance, es una intervención en las ciudades y es una acción social política estética. Es un llamado, una alerta a la urgencia, es una forma de decir basta y también un grito de auxilio. Pensar la violencia de género desde un punto de vista artístico contiene una posibilidad. Esa posibilidad consiste en multiplicar las ópticas y acercar a las personas, a través de una serie de interrogantes e ideas, acciones y formas visibles y participativas, un reflejo diverso de la tragedia que convive con nosotros y de la que inevitablemente somos parte. La caja, el cuarto, el espacio privado abierto y mudo como primer elemento visible, las otras voces que resuenan afuera amplificando aquello que vemos pero no podemos oír, la sucesión de acciones, titulares, historias y maneras de mirar que intentan provocar y emitir una empatía con el dolor, con las historias desconocidas, con lo que conocemos o padecemos e inevitablemente nos pertenece.

Autor y director: Fernando Rubio; elenco: Gabo Correa, Pablo Gasloli, Lucrecia Oviedo, Nayla Pose, Jorge Prado, Silvina Sabater; diseño sonoro: Sebastian Sachtel; diseño de espacio: Fernando Rubio; asistencia de dirección: Tatiana Sandoval. Entrada gratuita. Las entradas se retiran desde media hora antes de la función en mesa de Informes del 2do piso. Se entregan hasta dos entradas por persona. Los espectáculos comienzan puntualmente

FUNCIONES: viernes 5, 12 y 19 de diciembre; sábados 6; 13 y 20 de diciembre, y domingos 7, 14 y 21 de diciembre a las 20. Duración: 50 minutos.

* Espacio Infinito, Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

————

Los finales felices son para otros

Una adaptación de Ricardo III, la tragedia William Shakespeare, traída a la cotidianidad del presente. La degradación del hombre moderno y la ambición de poder. Cómo salvar el negocio familiar cuando el individualismo es lo que prima ante todo. Una fábrica de pueblo observará las peores miserias humanas antes de que todo se derrumbe. Una obra que busca cuestionar los vínculos de poder y la ambición como único motor posible. Elenco: Julián Ponce Campos (Ricky), Martín Gallo (León), Alejandro Segovia (Leto), Mariana Mayoraz (Eli), Sofia Nemirovsky (Lara), Lucas Crespi (Bucky). Vestuario: Betiana Temkin. Asistencia de dirección, adaptación de puesta, escenografía e iluminación: Pipo Manzioni. Dramaturgia: Mariano Saba. Dirección: Nelson Valente / Ignacio Gómez Bustamante. Solo apta para mayores de 16 años. Entrada gratuita.

FUNCIONES: jueves 18 de diciembre a las 20; y domingo 21 de diciembre a las 20. Duración: 90 minutos.

* Sala Mercedes Sosa, Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

————

El zoo de cristal

El zoo de cristal, una de las obras maestras de Tennessee Williams (en este caso en versión de Mauricio Kartun), es una exploración, sumamente poética, de los contradictorios vínculos familiares -su luz y su sombra-, de los sueños perdidos -y su nostalgia-, de los deseos irrenunciables -y su precio-, y en definitiva de la conmovedora búsqueda de un sentido para la vida. Autor: Tennessee Williams; versión: Mauricio Kartun, dirección: Gustavo Pardi. Elenco: Malena Figó, Ingrid Pelicori, Walter Quiroz, Martín Urbaneja.

FUNCIÓN: domingo 21 de diciembre a las 20. Duración: 100 minutos. Entrada gratuita. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función en Informes (primer piso). Se entregan hasta dos entradas por persona. El ingreso a la sala es por orden de llegada.

* Sala Astor Piazzolla, Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

————

El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

————

La vis cómica, de Mauricio Kartun

Camino hacia sus 300 funciones reestrena La vis cómica en su 6ª temporada a sala llena. Se puede ver todos los sábados a las 19:30. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. (Este espectáculo fue creado en coproducción con el Teatro General San Martín del CTBA.)

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Teatro, humor y música judía

Se realizará desde el 6 de enero hasta el 24 de marzo en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrecerá presentaciones cada martes a las 20, con una grilla que incluye comedias, stand up, obras teatrales y espectáculos musicales. Las entradas ya se encuentran disponibles por Plateanet.

6 de enero (apertura), show de stand up ¿Conocés a Andi Ini?

13 de enero , Incidente en Vichy , obra de Arthur Miller , con dirección de Pablo Gorlero .

20 de enero , Hanukkah , escrita por Diego Hodara y Sofía González Gil .

27 de enero , La bobe , con Diego Licht e Irene Almus y dirección de Gaby Goldberg .

3 de febrero , Golda Meir, cuestión de Estado , protagonizada por Marina Munilla , Alejandro Stordeau y Mario Riccio .

10 de febrero , La casa de atrás , una versión inspirada en el diario de Ana Frank , con dirección de Gastón Brian Gliksztein .

17 de febrero , Canciones sin botox , edición kosher, homenaje musical a las raíces judías a cargo de Diego Licht .

24 de febrero , Gala ortodoxa , una selección de voces femeninas de la comunidad ortodoxa.

3 de marzo , Cuando el sur canta en idish , una propuesta musical que enlaza la música judía y el folclore.

10 de marzo , Hermanas de sangre , escrita por Jessica Schultz y musicalizada por Diego Mizrahi .

17 de marzo , El cazador y el buen nazi , de Mario Diament , protagonizada por Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio .

24 de marzo (cierre), New day will rise, una producción de danza contemporánea de Abcdario Compañía de danza.

* Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

————

Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Luego de agotar funciones durante cinco meses todos los jueves, se despide Incidente en Vichy, de Arthur Miller, adaptada y dirigida por Pablo Gorlero, con 15 actores en escena, un hito para el teatro independiente. Formará parte del ciclo de Teatro Judío del Paseo La Plaza con una función el 13 de enero. Volverá al Espacio Callejón para su segunda temporada el jueves 12 de marzo a las 20.

:::::::::::::::::::::::::::

CINE

Roma, de Adolfo Aristarain, gratis

El viernes 19 de diciembre a las 17:30, en el Auditorio del Colegio Público de Abogados, con entrada libre y gratuita, se presenta una nueva función del ciclo Adolfo Aristarain: el oficio del cine con la proyección de Roma (2004). Organizado por la Asociación de Amigos del Museo del Cine y curado por Pablo Conde (director del Festival ¡Esto Es Historieta!; ex programador y director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata), el ciclo ofreció Un lugar en el mundo; La ley de la frontera, Martín (Hache) (1997)y Lugares comunes (2002).

Sobre Roma (2004 – Drama – 155′). Guion: Adolfo Aristarain, Kathy Saavedra y Mario Camus. Elenco: Juan Diego Botto, José Sacristán, Susú Pecoraro, Marcela Kloosterboer y Gustavo Garzón.

Sinopsis: Joaquín es un solitario escritor que anda sumergido en su última novela. De carácter introvertido, aislado de todos salvo de su editorial, el encuentro con el periodista Manuel Cueto cambiará por completo su noción de la vida, dándole la oportunidad de rememorar aquellos años de juventud que tanto añora. El cine y la música, las relaciones con los amigos y con Roma, su madre, su carácter indómito de bohemio... Todo ello vuelve a florecer gracias a la intervención de Manuel.

* Auditorio del Colegio Público de Abogados, Av. Corrientes 1441, C. A. B. A.

————

El sueño imposible

El sueño imposible es un documental argentino dirigido por Paula Romero Levit y protagonizado por las hermanas Irina Alonso e Ingrid Pelicori, quienes reconstruyen el legado artístico de su familia: actores y actrices que se desempeñaron en el teatro, cine y radioteatro argentino entre las décadas de 1940 y 1970 a partir de fotografías, cartas y recuerdos. Un homenaje a quienes luchan por mantener vivo el arte, el teatro y la utopía.

Funciones: jueves 18 de diciembre a las 15, 17 y 19; viernes 19 de diciembre a las 15, 17 y 19; sábado 20 de diciembre a las 15, 17 y 19, y domingo 21 de diciembre a las 16. El domingo 21, al término de la proyección, se realizarán mesas temáticas con invitados especiales, entre las 18 y las 19:20.

* Sala Alberto Williams del Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

————

Cine en el MALBA

En diciembre continúan en cartelera El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, y LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos. Se estrenan Weser, de Fernando Spiner –En un pequeño pueblo costero, un grupo de personas aisladas durante la cuarentena por COVID busca consuelo y sentido en la poesía frente a la presencia de la muerte. La película entrelaza lo real y lo onírico, explorando al cine como refugio y reflexionando sobre la naturaleza humana y el poder del arte para trascender la desesperación.–, y Un cabo suelto, de Daniel Hendler –Santiago, un cabo de la policía argentina, cruza la frontera hacia Uruguay huyendo de otros agentes policiales que lo andan buscando–, ambos estrenos con proyección los sábados. Además, se estrenan los ciclos Cine y periodismo –alrededor de la proyección especial del documental Tiempos circulares, organizada y auspiciada por el Buenos Aires Herald, Malba Cine programa un ciclo retrospectivo para explorar la múltiples relaciones entre periodismo y cine– y Jean Gabin x 4 –un pequeño homenaje a la mayor estrella masculina del cine francés–, los días 19 y 26 de diciembre desde las 20.

Viernes 19 de diciembre

A las 18:00 , La ciudad cautiva , de Robert Wise [Ciclo Cine y periodismo ].

A las 20:00 , Aguas borrascosas , de Jean Grémillon [Ciclo Jean Gabin x 4 ].

A las 22:00 , Un mono en invierno , de Henri Verneuil [Ciclo Jean Gabin x 4 ].

A las 24:00, Conspiración de silencio, de David Drury [Ciclo Cine y periodismo].

Sábado 20 de diciembre

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner [Estreno].

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler [Estreno].

A las 22:00 , Tinta roja , de Marcelo Céspedes y Carmen Guarini [Ciclo Cine y periodismo ].

A las 24:00, Los guerreros, de Walter Hill.

Domingo 21 de diciembre

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart [Estreno].

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Viernes 26 de diciembre

A las 18:00 , Los dos rivales , de Luis Bayón Herrera [Ciclo Cine y periodismo ].

A las 20:00 , La seductora , de Guido Brignone [Ciclo Jean Gabin x 4 ].

A las 22:00 , Cualquiera puede ganar , de Henri Verneuil [Ciclo Jean Gabin x 4 ].

A las 24:00, Página negra, de Phil Karlson [Ciclo Cine y periodismo].

Sábado 27 de diciembre

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner [Estreno].

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler [Estreno].

A las 22:00 , La hora de la venganza , de Richard Brooks [Ciclo Cine y periodismo ].

A las 24:00, Tuyo es mi corazón, de Alfred Hitchcock.

Domingo 28 de diciembre

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart [Estreno].

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Cine en el Centro Cultural Recoleta

En diciembre se inauguran los ciclos ¡Blaxploitation!, los viernes a las 18; y los sábados y domingos, El barroco festivo de Terry Gilliam. Los jueves de diciembre a las 18 se proyectará Lo que escribimos juntos, de Nicolás Teté, que sigue la relación de Juan y Mariano, pareja desde hace años, y observa qué ocurre cuando una amiga de la pareja pasa un fin de semana con ellos. Continúan los ciclos mensuales Sábados de superacción, este mes con proyección el 13 de diciembre) y Película sorpresa, el 21 de diciembre.

Viernes 19 de diciembre

A las 18:00, Blacula, de William Crain [Ciclo ¡Blaxploitation!]

Sábado 20 de diciembre

A las 18:00, 12 monos, de Terry Gilliam [Ciclo El barroco festivo de Terry Gilliam].

Domingo 21 de diciembre

A las 18:00, Ciclo mensual Película sorpresa.

Viernes 26 de diciembre

A las 18:00, Foxy Brown, de Jack Hill [Ciclo ¡Blaxploitation!]

Sábado 27 de diciembre

A las 18:00, Las aventuras del Barón Munchausen, de Terry Gilliam [Ciclo El barroco festivo de Terry Gilliam].

Domingo 28 de diciembre

A las 18:00, Pescador de ilusiones, de Terry Gilliam [Ciclo El barroco festivo de Terry Gilliam].

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

POCKET / 3° Edición

La galería Julia Baitalá presenta la tercera edición de POCKET, una feria de pequeño formato que nació con el propósito de abrir el juego: invitar a nuevos proyectos, promover el intercambio entre artistas y galerías y fomentar la circulación de obra en formatos accesibles. La inauguración será el viernes 13 de diciembre de 16 a 20, y podrá visitarse hasta el 19 de diciembre.

POCKET impulsa un modelo de feria ágil y cercano, que cada año suma nuevas voces. Tras ediciones dedicadas a espacios del interior del país, esta edición incorpora también a artistas del propio barrio y a proyectos invitados, expandiendo el ecosistema creativo y estimulando el coleccionismo emergente.

Artistas invitados / Proyectos y espacios: Ana Adjiman; Ariadna Tártara; Diana González; Helena Vega; Edgardo Rojas; Evelin Camph; Julieta Sánchez; A. Lapoch_Lavtaro; María Colombo; Paola Silva; Sofía Bitocchi y Sol Caraves.

Artistas de Galería Julia Baitalá: Agustina Fuster; Adriana Carambia; Juan Pablo Garimberti; Mariángeles Blanco; Sisa Soldati; Roxana Herz; Cristina Hauk; Iliana Regueiro; Cecilia Soldano y Vero Santalla.

* Galería Julia Baitalá, en Antezana 150, C. A. B. A.

————

GRAN PRESENTACION DEL #2 DE LOS AÑOS 20

La revista generacional presenta su segundo número, que ya puede conseguirse en preventa. La revista generacional presenta su nuevo número: 156 páginas de textos sobre el arte y la cultura de nuestra época, escritos por autores jóvenes, y pinturas y fotografías de artistas seleccionados de nuestra generación.

Artistas: Ignacio Cassas; Julián Cnochaert; Lucas Difonzo; Valentino Grizutti; Ana Guebel; Julia Kornberg; Roberto Mariani; Sofía O’Reilly; Ingrid Pokropek; Inés Ramos; Juan Rocchi; Ignacio Salvi; Miguel de Zuviría; Periódico Martín Fierro; Revista En Otro Orden; Revista NoDivaguen; Abraham Gómez; Estudio Hera; Juan Álvarez Tolosa; Leonardo Cardemil y Lucila Rivas.

Cita: 20 de diciembre, a partir de las 19 en la que habrá bar con comida y bebida. Música en vivo: Pequeño Tirano, Lisa Scha y El Nota. Retiro de preventa, venta de revistas y otras cosas más. Entrada gratis.

* La Paz Arriba, Callao 1082, C. A. B. A.

————

Brindis poético en Estallará la Isla

El lunes 22 de diciembre, a partir de las 20 el ciclo Estallá la Isla cierra su tercera temporada con un brindis de fin de año que contará con numerosas lecturas y la presencia del poeta salteño Teuco Castilla y el músico Ariel Prat como invitados especiales.

Con la coordinación de Marina Cavalletti y Bebe Ponti y entrada libre, el encuentro será en Je suis Lacan, Balcarce 749, C. A. B. A.

————

Un cuento por día, por Julia Coria

Si te cuesta leer, si no, si querés leer más y no sabés cómo o por dónde empezar, si te gustaría conocer autores y autoras, y si te copa el plan de eventualmente charlar sobre tus lecturas, este enero sale UN CUENTO POR DÍA.

¿Cómo funciona? Te anotás, Julia te suma a un grupo de WhatsApp, te manda un cuento (¡CUENTAZO!) seleccionado por ella de un autor o autora de Argentina, 6-7 páginas en promedio, acompañado por un audio de uno o dos minutos; y durante todo el resto del día cada participante puede mandar hasta dos mensajes de texto (y también puede no mandar nada) con lo que quiera decir sobre su lectura.

Cada día se conversa sobre el cuento del día. No llegaste, no pasa nada, no mirás los mensajes hasta que lo leas (para evitar el spoiler).

El club cuesta $ 25.000 y $ 20.000 para quienes participan de los talleres de Julia Coria.

Empezá bien arriba tu año lector.

Consultas e inscripciones por WhatsApp o mensaje directo de Instagram (https://www.instagram.com/unajuliacoria).

————

ART MASTERS: Museo del Prado en Realidad Virtual

UN VIAJE INSPIRADO EN LAS OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO

De martes a domingos en La Rural, Pabellón Frers. Entradas en venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Una exposición itinerante con algunas de las obras más importantes del Museo del Prado, que a través de la realidad virtual multiusuario (RVM), - también llamada metaverso- exalta la reinterpretación poética que brinda la dimensión de las obras que se presentan en el museo. Esta experiencia de realidad virtual aumentada combina historia e innovación, permitiendo a los visitantes poder adentrarse en algunas de las obras maestras más celebradas del arte europeo.

Una nueva forma de vivir el arte: Desarrollada por ACCIONA Cultura en colaboración con el prestigioso Museo del Prado, esta muestra itinerante propone un viaje sensorial único que combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco y Veronese.

Un guardia como guía, un museo que cobra vida: El recorrido es guiado por un personaje virtual. Un guardia de seguridad del museo en su último día de trabajo. Él será el encargado de introducir a los visitantes en espacios del museo inaccesibles para el público tradicional —como el taller de restauración o la sala de guardias— y abrirá la puerta a un viaje emocional y visual dentro de las obras.

Piezas que cobran vida:

Las Meninas – Diego Velázquez.

El Jardín de Las Delicias – El Bosco.

El Aquelarre – Francisco de Goya.

Venus y Adonis – Paolo Veronese.

El Sentido de La Vista – Rubens y Jan Brueghel.

DÍAS, HORARIOS E INGRESO:

Martes a Jueves: 12 a 20

Viernes: 12 a 21

Sábados: 10 a 21

Domingos: 10 a 20

* El ingreso es por Av. Santa Fe 4363 (Pabellón Frers, La Rural).

————

EL HORIZONTE DE KEOPS, una expedición por el antiguo Egipto, en realidad virtual aumentada

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina El Horizonte de Keops, la experiencia de realidad virtual aumentada que abrirá sus puertas el 17 de diciembre en el Pabellón Frers de La Rural.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops. Creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

Desde el 17 de diciembre. Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Horarios

Martes a jueves, de 12:00 a 20:00.

Viernes, de 12:00 a 21:00.

Sábados, de 10:00 a 21:00.

Domingos, de 10:00 a 20:00.

* Pabellón Frers, Av. Santa Fe 4363, C. A. B. A.

————

Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

INFANTILES

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

————

Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.vidades

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Memoria Madre

Es un espacio de exploración gráfica que surge del interés de indagar e investigar lo inspirador y creativo que se manifiesta con la maternidad. Se vuelve urgente revisar el linaje y la propia historia para expresar lo que desborda y emerge explosivo e incontrolado. En ese andar caótico, el encuentro con los libros y con el impulso de escribir se vuelven motor y salvavidas.

Este laboratorio es una invitación a leer, escribir y conversar sobre literatura, poesía y maternidad. Lo maternal como pregunta y enigma universal. Sobre ser hijo, ser madre y sobre la memoria de esas experiencias vitales, sobre la afectación de la maternidad porque todos somos hijos.

¿Por qué la memoria? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué hace que un hecho se transforme en un recuerdo? ¿Cuántas veces tiene que ocurrir? ¿Cuál es el primer recuerdo? aquel que aparece antes de antes. ¿Con quién estabas, dónde, cómo? ¿Es un olor? ¿Qué recuerda una madre? ¿Qué olvida una madre?

Memoria Madre tiene la intención de generar un espacio de cruces con lo que conmueve y moviliza. Sin verdades absolutas ni juicios. Armado cada encuentro, con los libros que están en la biblioteca y van circulando de mano en mano. Con lo que hay, con lo que somos.

Encuentros virtuales semanales, martes y viernes, de 9:30 a 11:30 (virtual). Está destinado a todas las personas que quieran leer y escribir. No se necesitan conocimientos previos. No se necesita ser madre. Cualquier duda o consulta: memoriamadre@gmail.com o @memoriamadre (instagram).

Guía: Lau Mangialavori.

————

Itinerarios de escritura

Taller de narrativa coordinado por Tamara Till y Dafne Casoy, los jueves a 19. Modalidad: virtual. No buscamos fórmulas. Es la propia mirada la que marca el tono y la estructura, la respiración de un texto.

No hace falta tener experiencia previa. Contacto para más información: IG: @itinerarios_de_escritura / itinerariosdeescritura@gmail.com

————

Talleres La Transformación

Taller de lectura y escritura Mujeres que escriben , 10.ª temporada. Nuevo grupo verano 2026 los sábados de 10:30 a 12:30. Inicia el 10 de enero . Se leerán autoras contemporáneas, se reflexionará sobre los textos con perspectiva de género y se escribirá a partir de consignas creadas por la coordinadora. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Club de lectura La Transformación . Una vez por mes se reunirán virtualmente (por Meet) a comentar la obra de una autora. El 14 de enero se leerá Ritos Privados , de Julia Armfield . El 18 de febrero se leerá Tengo miedo torero , de Pedro Lemebel . Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONVOCATORIAS

Residencia de Escritores Malba

Se seleccionarán cinco autores extranjeros que durante cinco semanas trabajarán en Buenos Aires en un proyecto propio dentro de la escena cultural local. La convocatoria para todas las estadías está abierta a través de la web de la REM del 8 hasta el 31 de diciembre en la página de la REM: https://rem.malba.org.ar.

La aplicación se realiza a través de la página web de la Residencia: https://rem.malba.org.ar/aplicar/

Requisitos para aplicar

Tener al menos tres libros publicados de cualquier género: novela, cuento, poesía, literatura infantojuvenil, no-ficción literaria. No serán considerados los papers académicos ni las obras autopublicadas.

No tener la ciudadanía argentina ni ser residentes en el país.

En caso de no ser hispanohablante, es deseable (pero no es una condición excluyente) que alguna de las obras del autor esté traducida al español.

Beneficios para los participantes

Pasajes ida y vuelta, correspondientes al traslado del escritor seleccionado desde su ciudad de origen hasta Buenos Aires y de regreso.

Un departamento amueblado para su alojamiento y el desarrollo de sus actividades durante la estadía.

Un estipendio de US$ 500 destinado a colaborar con gastos diversos durante la duración del programa.

Seguro internacional de viajero durante su estadía.

Tarjeta Malba que permite el acceso irrestricto a las actividades programadas por el museo: salas de exposición, programación de cine, literatura y descuentos en la tienda y el restaurante.

Tres actividades públicas organizadas por la Residencia en el museo y/o instituciones y actividades afines destinadas a difundir la obra del autor invitado, como parte de su agenda en la ciudad.

Tickets para diversas manifestaciones culturales y un calendario sugerido de actividades en instituciones locales de referencia, a través del cual los participantes podrán conocer la agenda cultural de la Ciudad.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

****************

