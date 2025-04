Guía de Arte y Cultura: semana del 25 de abril al 2 de mayo

Suspensión de actividades culturales por duelo ante el fallecimiento del Papa Francisco

La Secretaría de Cultura de la Nación informa que, en señal de duelo por el fallecimiento del Santo Padre, el Papa Francisco, permanecerán cerrados y se suspenderá la programación cultural hasta el domingo 27 de abril en los siguientes efectores culturales: Palacio Libertad, Centro Cultural Borges y Teatro Nacional Cervantes.

Los Museos Nacionales, por su parte, permanecerán abiertos al público, exhibiendo la bandera argentina a media asta como muestra de respeto, y mantendrán solo aquellas actividades de exposiciones permanentes.

MUESTRAS

TONO SOBRE TONO: ¿Cómo atrapar el sonido en una imagen?

Inauguración: Viernes 25 de abril, a las 18. Cierre: 3 de agosto de 2025. Curaduría: Santiago Pozzi y Valentino Tettamanti. Entrada libre y gratuita.

El Museo Nacional del Grabado inaugura esta exposición que explora los cruces entre lo sonoro y lo visual a partir de piezas gráficas vinculadas a escenas musicales de Buenos Aires y La Plata, producidas entre los años 2000 y 2025. El arte de tapa de un disco, una remera estampada, un póster de recital o un flyer fotocopiado son materiales que la música deja en el mundo visual. A menudo, el recuerdo de esas imágenes persiste incluso más que los nombres de las canciones. A través de una selección de obras gráficas –obras originales, reproducciones, documentos, objetos y archivos–, Tono sobre tono recorre los imaginarios visuales que se activan a partir de la experiencia musical. En este gesto, se invita a revisar cómo la gráfica acompaña a la música, la potencia, la resignifica y, muchas veces, le da forma a una escena o comunidad. La exhibición cuenta con la participación de una multiplicidad de artistas y diseñadores cuyos trabajos exploran diversas formas de pensar la gráfica vinculada a la música: desde el diseño, la ilustración, la tipografía, hasta distintas técnicas de impresión.

Se reúne el trabajo de artistas y diseñadores como Paula Duro, George Manta, Marte, Marcelo Canevari y Ornella Pocetti, Santiago Motorizado y Gogogoch, entre otro, y a través de sus piezas, se recuperan conexiones con proyectos musicales como El mató a un policía motorizado, Juana Molina, Dillom, Chancha Vía Circuito, Boom Boom Kid, entre otros.

* Museo Nacional del Grabado, en Riobamba 985, 2° piso, C. A. B. A.

————

El hilo invisible

Presenta una selección representativa de las obras tempranas de Carlos Gallardo, bajo la curaduría de Patricia Rizzo. La muestra ofrece un recorrido visual a través de algunas de sus piezas más emblemáticas, donde se destacan grandes telas y objetos que exploran el conflicto entre lo visible y lo oculto, la memoria y el olvido. La exposición abarca los inicios de Gallardo como pintor y escultor, donde su juego cromático, el cuerpo desdibujado y las tensiones escenográficas se presentan como temas centrales de su producción.

La exposición también revela el profundo vínculo de Gallardo con el teatro, con sus escenas dentro de escenas, sus escaleras que simbolizan tanto la ascensión como la caída, y su inquebrantable cuestionamiento de la realidad. Al igual que en sus trabajos posteriores, El hilo invisible invita al espectador a participar de un proceso de descubrimiento y reflexión, enfrentando preguntas universales sobre el ser, el tiempo y la memoria. Hasta el 28 de abril, de lunes a jueves de 15 a 19.

* Oda Arte, Paraná 759, 1º piso, C. A. B. A. TEL.: (54 11) 4371-4738.

————

Supertierra, de Verónica Palmieri

Curaduría y gestión: Melisa Boratyn y Rosario Villani. Hasta el miércoles 28 de mayo.

El término “supertierra” hace referencia a un tipo de planeta extrasolar con una masa superior a la terrestre, potencialmente habitable pero aún inalcanzable. En este sentido, las obras de Palmieri transportan a un territorio inexplorado donde convergen elementos naturales, simbólicos y autobiográficos. Criaturas marinas, perros, gallinas y figuras humanas habitan escenarios de interiores misteriosos y paisajes de ensueño. En sus composiciones, que combinan un relato visual con una exploración emocional, su delicadeza nos revela otra faceta de la vida que se infiltra en cada imagen. De lunes a viernes de 14 a 19.

* TRAMO, en Av. Alvear 1580, PB, C. A. B. A.

————

El leve poder del concepto, de Carlota Beltrame

Curaduría: Eugenia Garay Basualdo. El leve poder del concepto es una exposición antológica que reúne nueve obras –cuarenta y dos piezas en total- que representan las terminaciones nerviosas del complejo sistema de pensamiento que tiene en su poder Carlota Beltrame (1960). En efecto, la artista posee y ejecuta su conciencia histórica de forma permanente ya que, a través de una oratoria simple y directa, agiliza las relaciones entre conceptos que significan tanto en el país como en el mundo y, además, abre las puertas del pasado, el presente y el futuro.

* Hasta abril. Fundación Federico Jorge Klemm - Oficial: - Marcelo T. de Alvear 626, Galería Embassy, 1er. subsuelo, C. A. B. A.

————

HABITAR LA MÁQUINA, de Mariana Villafañe

Barrakesh abre las puertas de un nuevo espacio en el barrio de Retiro con la inauguración de la muestra Habitar la máquina, de la artista Mariana Villafañe. Ubicada en la calle Ricardo Rojas 446, en un emblemático edificio que funcionaba como convento de seminaristas de la Basílica del Santísimo Sacramento, Barrakesh reafirma su compromiso con la experimentación y difusión del arte contemporáneo.

Barrakesh es un espacio cultural autogestionado, fundado en 2023 por Javier Pita, Dafne Cejas, Carlos Carabia y Sara Stewart Brown, cuatro amigos provenientes de distintas disciplinas unidos por su pasión por el arte. Su propuesta se define como una plataforma abierta para acoger a artistas, galerías itinerantes y galerías virtuales con el fin de enriquecer la escena cultural. En Habitar la máquina, la artista transformará la planta baja del nuevo espacio de Barrakesh en un entorno inmersivo, donde sus obras cinéticas, esculturas y patrones geométricos dialogan con la arquitectura histórica del edificio.

Tras consolidarse en el barrio de Barracas con más de diez exposiciones y como sede de diversas actividades y eventos culturales, la galería inicia una nueva etapa en Retiro.

La muestra se puede visitar de lunes a sábado de 10:30 a 17 hasta el 28 de mayo.

———–

El CCEBA presenta Los Doscientos: hacía un coleccionismo alternativo e inclusivo

Esta exposición es una aproximación a más de una treintena de artistas contemporáneos españoles, a través de obras originales y cuidadas publicaciones. La exposición cuenta con la curaduría de Rafael Doctor Roncero. La muestra nos acerca a un modelo especial de editorial de arte que incita al coleccionismo de la obra original a través de una fórmula diferente a la convencional.

La editorial Los Doscientos, creada por el curador español Rafael Doctor en 2014, es un híbrido entre editorial de arte y galería. Libros y obras de arte originales se conjugan de una forma natural en este proyecto. Cada publicación cuenta solo con 200 ejemplares y cada uno de ellos lleva consigo una obra de arte que además aparece reproducida en el libro.

La exposición Los Doscientos se plantea como un paseo por cada una de las 42 publicaciones que se han editado hasta la fecha. Además de los libros, se pueden contemplar algunas de las obras de arte que los acompañan.

Hasta el 31 de mayo – Entrada libre y gratuita. Horarios: martes a viernes 14 a 20h y sábados de 15 a 19h. Domingos y feriados cerrados al público.

* ArtexArte, en Lavalleja 1062, C. A. B. A.

————

Fundación Larivière presenta Abstracciones fotográfcas y Un mar íntimo

Es la primera vez que la Fundación hace una apuesta curatorial de esta índole, con dos propuestas arriesgadas, que incluyen fotografías nunca antes exhibidas en el país. En la sala 1, Abstracciones fotográfcas, con curaduría de Alexis Fabry, oscila libremente, en función de las inclinaciones del coleccionista Jean-Louis Larivière, entre dos de sus inspiraciones: por un lado, el informalismo y el expresionismo abstracto y, por el otro, las geometrías de la América fría. Y en la sala 2, se presentará Un mar íntimo, de Francisca López, con curaduría de Rafael Cippolini.

Horario: jueves a domingo de 12 a 19.

* Fundación Larivière, Caboto 564, C. A. B. A.

————

Convertirse en piedra, Richard Ibghy & Martilou Lemmens

Guía de arte y de cultura semana del 21 al 28 de marzo

Curaduría: Sylvie Fortin y Solana Molina Viamonte. La exhibición Convertirse en piedra presenta nuevos trabajos de los artistas canadienses Richard Ibghy y Marilou Lemmens. Performativa y exploratoria, la exposición adopta el ensamblaje como enfoque artístico y filosófico. Los autores nos invitan a sumergirnos en un campo multisensorial donde podemos pensar las nociones en disputa de “transición” energética y sustentabilidad de un nuevo modo. Modulando la crítica con humor, la exposición también contextualiza la financiarización de las crisis climática y de biodiversidad en relación con el cambio arrasador en la valorización encabezado por la creciente rentabilidad del capital natural.

* Móvil en Buenos Aires, Iguazú 451, C. A. B. A.

————

El CCEBA inaugura el 2025 con tres exhibiciones nuevas

Tres exhibiciones nuevas: Luz propia, en la sala I, La ligera sorpresa de la acción, en la sala II, y Trance Hudson, en la sala III. Seleccionadas entre más de 120 proyectos de distintos países presentados dentro de la convocatoria pública que el CCEBA impulsa -por segundo año consecutivo- para el desarrollo, la producción y concreción de proyectos expositivos emergentes que contó con Eva Grinstein como jurado invitada.

En Luz propia, curada por Claudia Kozak, la arquitecta Claudia Rofman, la artista visual Gioti y el artista sonoro Joaquín Laks proponen una superposición entre el lenguaje gráfico y el audiovisual para destacar la luz nocturna que ilumina desde las fachadas y se convierte en protagonista de la identidad urbana. Un aire acondicionado, una ventana abierta, una persiana baja pueden funcionar como indicios o conectores entre el adentro y el afuera siendo parte de una estructura que muta según quién la habite. Cada ventana es un universo, cada puerta una invitación a explorar esos mundos.

La ligera sorpresa de la acción, curada por Tania Puente (México) está integrada por obras de Jesu Antuña (España), Faktor (Argentina), Paula Proaño Mesías (Ecuador), Candela Sotos (España) y Rodolfo Sousa Ortega (México). Entre ruinas e imaginaciones sin tiempo fijo, los paisajes de Faktor se ubican en el umbral de un mundo que colapsa y otro que está por venir. Candela Sotos presenta una serie de imágenes y un amuleto parte del proyecto Yrupé. En la serie escultórica Misil suave, Rodolfo Sousa se adentra en las tramas del grafito y desentraña las historias alrededor de su invención, ligada a propósitos bélicos. Por su parte, Jesu Antuña recupera los renders que tapian las construcciones de desarrollos inmobiliarios e identifica un denominador común: los pájaros. En Pulverizar el mundo, Paula Proaño Mesías cuestiona la escisión entre la naturaleza y lo “humano” desde la ecología espiritual.

Trance Hudson nace del interés de los artistas Ana Audivert, Manuel Barcia, Santiago Comin y Federico Grillo en torno a la figura de Guillermo Hudson, escritor y naturalista que nació en Argentina en 1841, donde vivió hasta sus 33 años. A través de fotografías, pinturas y un universo sonoro, el grupo artístico convoca a los visitantes –guiados por la narrativa de Hudson– a reflexionar sobre el territorio y los cambios que el paisaje soporta.

Las tres exhibiciones se podrán visitar desde hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes de 10 a 19, y los sábados de 12 a 18, con entrada libre y gratuita. Las muestras han sido acompañadas en su desarrollo y producción por el equipo del CCEBA con asesoría curatorial de Laura Spivak.

Programación completa: https://www.cceba.org.ar/

* Centro Cultural de España en Buenos Aires, en Paraná 1159, C. A. B. A.

————

Nora siempre nos cuidó

Solo usos autorizados Foto Fernando GENS /Fototeca ARGRA

Muestra fotográfica colectiva , dedicada a Nora Cortiñas en la Sala Abraham Vigo del CCC. Con curaduría de Alejandro Amdan e idea y producción de Ana Bianco.

A un año de su partida, recordamos a Nora Cortiñas, esa mujer que dedicó su vida a la lucha por la verdad, la justicia y los derechos humanos. A través de estas imágenes, queremos rendir homenaje a su memoria y legado. Estas fotos capturan momentos de su vida, desde su infatigable lucha en la Plaza de Mayo hasta sus encuentros con otras mujeres y activistas que compartían su compromiso con la justicia y los derechos humanos.

* Entrada libre y gratuita. Abierta al público hasta el 30 de mayo, de lunes a viernes de 12 a 20 hs.; sábados y domingos de 14 a 22 hs. En el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.).

————

120 vestidos, 120 años de moda argentina

La exposición titulada 120 vestidos, 120 años de moda argentina se puede visitar en la sala 13 del Centro Cultural Recoleta, con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos.

La exhibición celebrará el 120° aniversario de la Cámara Argentina de la Moda reuniendo por primera vez 120 vestidos de 120 diseñadores diferentes argentino. No solo celebra un legado de 120 años de historia y creatividad, sino que a la vez aspira a inspirar y fortalecer el reconocimiento de lo propio. La moda es también identidad, fuente de trabajo, patrimonio tangible e intangible y constituye una parte esencial de la identidad visual de nuestra nación.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Aniversarios, homenajes y cinco nuevas muestras para descubrir en el Centro Cultural Recoleta

El jueves 20 de marzo, el Centro Cultural Recoleta inauguró cinco nuevas propuestas expositivas que se desplegarán desde la sala 1 hasta la sala 9 de la institución, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos.

En la sala 1 (Sala Histórica), los visitantes podrán disfrutar del nuevo video homenaje a Narcisa Hirsch, artista argentina de origen alemán, pionera del cine experimental y del videoarte nacional, fallecida en 2024, con la proyección de Canciones napolitanas, realizada originalmente en 16 mm en 1970.

En las salas 2 y 3 se celebrará al escritor César Aira a cincuenta años de la edición de Moreira, su primera novela. Con curaduría de Diego Cano y Germán Coppolecchia, se exhibirán todas las portadas de las primeras ediciones de sus 123 libros publicados hasta el día de hoy. Entre ellos, algunas joyas inconseguibles que suponen un minucioso trabajo de investigación y catalogación a cargo de estos especialistas en la obra de Aira.

Por su parte y como resultado de la convocatoria anual y federal impulsada por el CCR, se presentará en la sala 5 Corteza interna, a cargo de Victoria Pastrana (1999, Amaicha del Valle) y Nicolás Rodríguez (1986, Mendoza). Congregados por un material conceptualista en torno al adobe, ambos artistas se aproximan a la arquitectura desde su historia colonial. La muestra propone un juego de relaciones complejas entre la carga que arrastran los materiales y la ideología que condensa el diseño, entre aquello que fue hecho para perdurar y su fragilidad simbólica. La curaduría es de Javier Villa.

En la sala 6, el público podrá disfrutar de Ánimo mineral, la muestra de Lucía Sorans (Buenos Aires, 1983) curada por Carla Barbero. Una mirada posible sobre el vínculo entre cuerpo y territorio a través de la práctica pictórica que utiliza tierras y suelos recolectados de diversas geografías argentinas. Sorans recurre a estos suelos como pigmento, sus pinturas evocan desde mapas personales hasta formas simbólicas de cada lugar, como lagunas, volcanes o espacios ceremoniales.

En las salas 7, 8 y 9 funcionará la exposición colectiva Lluvia ácida, con la curaduría del poeta y licenciado en Historia del Arte Marcos Krämer. La muestra propondrá una narración sobre los 45 años del Centro Cultural a partir del cruce de lenguajes que se han desarrollado profusamente en la Recoleta: las artes visuales, la historia, el cómic y el humor gráfico. Lluvia ácida presentará obras de variada materialidad, como pinturas, dibujos e instalaciones agrupadas en tres grandes núcleos temáticos: la sátira carnavalesca (sala 7), el grotesco social (sala 8) y las parodias políticas (sala 9). A carga de artistas que cruzaron los límites disciplinares ya través del uso de herramientas visuales, apelaron a recursos como el humor, la sátira, el grotesco y la parodia, para dialogar con sus respectivos contextos, desde finales de la dictadura hasta la actualidad.

*

Desde lo profundo

La exposición, desarrollada en dos espacios contiguos, reúne un conjunto de pinturas y una gran instalación pictórica de Gaby Grobo sobre un fondo negro que invitan al público a sumergirse en un espacio que habla de la tierra y el campo.

En sus pinturas confluyen sentimientos, historias y recuerdos a través de capas superpuestas que son realizadas con una materia espesa en las que condensa sus vivencias. Grobo no trata de representar -aunque en ocasiones deje ver sutiles arboledas u horizontes- ni de poner en evidencia cuestiones simbólicas, sino de buscar las maneras de hablar de lo más íntimo.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Paraná, de Carla Beretta y Juan Sorrentino

El 19 de marzo se inauguró esta exhibición que integra la obra de la artista rosarina Carla Beretta (1965) y del artista Juan Sorrentino (1978), nacido en Chaco y residente en la Ciudad de Buenos Aires. El río Paraná es clave para el desarrollo de sus obras y sus vidas.

Beretta presenta una serie de telas que a veces parecen composiciones pictóricas o papeles que a simple vista se asemejan a textiles. Crea potentes composiciones y paisajes abstractos, donde también está presente la inquietante quema de los humedales.

De Sorrentino se presenta una serie de obras sonoras. Formado en composición musical, el artista ha hecho de las obras sonoras un sello distintivo de su producción. En Por el río volveré el sonido es utilizado como modelador del paisaje: los imponentes conos de arcilla se convierten en artefactos sonoros que sumergen al espectador en una atmósfera sonora evocativa del delta del Paraná. Con Polvareda, instrumentaliza las propiedades físicas de las ondas sonoras para generar movimiento. La frecuencia del sonido interactúa con los objetos a su alrededor, produciendo que las vibraciones movilicen el polvo en el espacio. En la video-instalación titulada El último paisaje, el artista registra en video una caída desde un avión hacia el río, capturando el último paisaje visible antes de impactar contra el agua.

Se puede visitar de lunes a viernes, de 11:30 a 19, hasta el 21 de mayo.

* Herlitzka & Co., en Libertad 1630, C. A. B. A.

————

En la Casa del Bicentenario

Ida y vuelta . El viernes 7 de marzo a las 18:30 inaugura Ida y vuelta , con pinturas de Adriana Fiterman . Desarrollada con la colaboración y la mirada de Silvia Gurfein , esta exposición será el primer homenaje realizado a la artista luego de su fallecimiento en el año 2020.La exposición se podrá visitar hasta el 27 de abril en la vidriera y el tercer piso de la Casa.

Una casa. La Casa. Lo doméstico deviene territorios . El miércoles 19 de marzo se inauguró la primera exhibición en espacio público de las obras que integran la Colección Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez , curada por Analía Solomonoff . Esta muestra de carácter federal propone un recorrido por 200 pinturas, esculturas, instalaciones, textiles, dibujos, cerámicas y fotografías de 120 artistas de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán. Una casa. La casa es una geografía emocional. El encuentro de un espacio doméstico con uno público y donde una constelación de obras de artistas de la Argentina deviene un nuevo relato. La colección está conformada por piezas que han sido adquiridas entre 2013 y 2024 durante los viajes realizados por Abel y Joaquín para conocer artistas, la producción en sus lugares de origen y apoyar las escenas culturales provinciales. La exhibición se podrá recorrer hasta el domingo 8 de junio en el primer piso de la Casa.

Premio In Situ 2021 - 2024 . Curada por Joaquín Rodríguez. El miércoles 19 de marzo , inauguró la exposición Premio In Situ 2021- 2024 , que reúne a los 41 ganadores desde su creación hasta su última edición en 2024. Artistas individuales, galerías, proyectos artísticos y curatoriales de Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Santa Fe, Salta, Chaco, Catamarca, San Juan, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Misiones y la Provincia de Buenos Aires exhiben pinturas, dibujos, esculturas, instalaciones y videos que representan sus propuestas artísticas. Desarrollan esta producción en diálogo con Una casa. La Casa , en el marco del Programa POTENCIA, vinculado a la formación de artistas y a la promoción y circulación de obras del circuito federal. La exposición se podrá visitar hasta el domingo 8 de junio , en el tercer piso de la Casa.

De raíces, hilos y trazos . El jueves 20 de marzo inauguró esta muestra individual de Sofía Barrio con seis pinturas de gran tamaño que retratan universos oníricos llenos de formas orgánicas y un guiño hacia lo oriental. A través de diversos trabajos en tinta china, la artista expone su mundo interno con figuras y colores sobre lienzos crudos que homenajean a la naturaleza. Trabaja con elementos encontrados de su entorno natural, volcándolos a la tela para luego intervenirlos con sus propios trazos. La exposición se podrá visitar hasta el 27 de abril , en el tercer piso de la Casa.

Salón Provincial de Artes Visuales de Salta. El jueves 3 de abril, se abre el Espacio de Arte Nacional en la Casa Nacional del Bicentenario, con una exposición de Artes Visuales realizada en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, que consiste en una selección de obras premiadas en las últimas ediciones de su Salón Provincial de Artes Visuales. Este nuevo Espacio de Arte Nacional surge de la estrecha colaboración entre la Casa Nacional del Bicentenario y la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional Cultural, con el objetivo de promover el trabajo de artistas emergentes de todo el país mediante una programación que tenga como protagonista a la escena local de cada una de las provincias; asimismo, busca fortalecer y promover la oferta argentina de sectores como las artes visuales para generar mayores oportunidades comerciales en el mercado global. El Salón Provincial de Artes Visuales de Salta, que cumplió 44 años de gestión en 2024, tiene el objetivo de visibilizar exclusivamente a quienes producen en Salta, artistas nacidos o que por alguna razón deciden adoptarla como su nueva casa, acercándonos a las particularidades de una provincia fronteriza con Bolivia, Paraguay y Chile. En esta selección que se presenta, se pueden apreciar algunas de las obras que fueron premiadas durante los últimos 4 años. La muestra podrá visitarse hasta el 25 de mayo en el segundo piso.Casa del Bicentenario: (+54) +11 4813.0301/0679. casa@casadelbicentenario.gob.ar. Horario de atención: miércoles de 15:00 a 20:00; jueves de 15:00 a 20:00; viernes de 15:00 a 20:00; sábado de 15:00 a 20:00 y domingo de 15:00 a 20:00.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

————

Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere

El viernes 25 de octubre, a las 18 horas, será la inauguración oficial de Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere, que se extenderá hasta el 27 de junio de 2025. Un recorrido por libros y materiales vinculados a ilustración de la artista, que incluye originales, procesos creativos, trabajos finales, libros y elementos especialmente creados para esta exposición. Se puede visitar de 8 a 20, de lunes a viernes,con entrada libre y gratuita.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

————

35 pirulines, del Taller Azul

Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 20 la muestra interdisciplinaria del Taller Azul, recientemente nominado al premio ALMA, un espacio dedicado al arte infantil creado por Silvia Katz en 1987 en la ciudad de Salta. La exhibición reúne las obras de 171 creadores que hilvanan generaciones, disciplinas y latitudes en un espacio de arte y literatura dedicado a las infancias. Hasta el 30 de julio de 2025.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

————

En el Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta presenta Postrópico, del artista Nicolás Gullotta (en la sala 10), y Vestuario en escena: Graciela Galán, en la flamante sala 14.

Postrópico es la primera instalación a gran escala de Gullotta comisionada específicamente por el Centro Cultural, y está atravesada por una fuerte impronta narrativa proveniente de la ciencia ficción. El espectador se relaciona sensorialmente con un futuro lejano, postdistópico, que emerge entre los restos de la civilización. El artista inventa un lugar posible, que avanza y se mueve como una criatura animada. La tierra muerta y arrasada y los pozos químicos son el nuevo mundo natural, impulsado por un modo de vida que aún no se conoce.

Por su parte, en la nueva sala 14 se puede visitar Vestuario en escena: Graciela Galán, centrada en la figura de la destacada vestuarista y escenógrafa argentina de trayectoria nacional e internacional. Con la curaduría de Silvina Vicente, la muestra está enfocada en el dibujo, elemento fundamental dentro del proceso creativo de la artista, cuya obra se nutre tanto de la historia del arte como de la sabiduría popular y de las tradiciones rurales. La exhibición celebra el diseño de vestuario como disciplina fundamental del teatro, la danza y las artes escénicas, imprescindible en la definición de los personajes, las épocas y las atmósferas, enriqueciendo la narrativa escénica en su conjunto. La muestra presenta algunos de sus trabajos más sobresalientes, conservados en el Centro de Vestuario del Complejo Teatral de Buenos Aires y desarrollados en colaboración con directores como Jorge Lavelli, Laura Yusem, el coreógrafo Mauricio Wainrot y la cineasta María Luisa Bemberg.

* Ambas exposiciones pueden visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 h con entrada libre y sin costo para residentes argentinos en el Centro Cultural Recoleta.

*

Contorno biográfico, de Roxana Ramos

Contorno biográfico, la nueva muestra de la artista Roxana Ramos, se puede visitar en la sala 4 del Centro Cultural Recoleta, con curaduría de Carla Barbero.

Roxana Ramos (1978, Cafayate, Salta) es parte fundamental de la escena cultural del noroeste argentino. A través de su práctica artística, la docencia y la gestión cultural, ha contribuido durante más de dos décadas a la consolidación de un panorama artístico en la región.

Contorno biográfico, primera exposición individual de Ramos en Buenos Aires, está integrada por una selección de piezas enfocadas en la memoria de los oficios familiares, en particular el de la panadería. A través de una serie de videoperformances, dibujos y esculturas, la exposición propone un recorrido poético que explora la relación entre el cuerpo y el territorio, así como entre el cuerpo y la memoria familiar, convirtiendo sus acciones tanto en un registro biográfico como social.

Roxana ha recibido destacados reconocimientos, como las becas del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2021-2022), las Becas a la Creación y Formación del FNA (2019 y 2017), la Beca Montessori de la Universidad de Salamanca, España (2019), la Fundación Antorchas (2003), Trama (2004-2005) y Riej Academie (2001).

* Contorno biográfico puede visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos. Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

————

Arte en el Palacio Libertad

Más allá del espacio . Graciela Hasper, Marcela Sinclair y Luciana Lamothe llevan adelante una exhibición que propone la intervención artística del sexto piso de La Gran Lámpara. En Más allá del espacio , se potencia el accionar de cada una de las artistas a partir del cruce entre los lineamientos de sus producciones. viesa su recorrido, es el modo en el que nos vinculamos con el espacio. Ya sea delimitando, replicando o destruyendo la arquitectura, las artistas producen un señalamiento. La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20 , en el sexto piso, La Gran Lámpara.

La fábula de la razón y otras realidades posibles . Como parte de la programación de Artes Visuales, se lleva a cabo La fábula de la razón y otras realidades posibles , una exhibición de obras de grandes referentes de la escena del arte contemporáneo argentino curada por Andrea Wain que busca superar los binomios antagónicos que construyen y sustentan el pensamiento moderno occidental. Explorando los límites entre conceptos como naturaleza y cultura, hombre y máquina, realidad y ficción, las obras exhibidas desnaturalizan los modos de percibir, sentir y aprender que, a partir de imaginarios dominantes y categorías excluyentes, limitan nuestra forma de habitar el mundo. Se puede visitar hasta el 31 de agosto de 2025, de 14 a 20 , en el cuarto piso.

En el principio fue la magia es una exhibición que propone un retorno a los conceptos elementales de la fotografía, a través de un conjunto de artistas que investigan las posibilidades de la luz, la cámara oscura y los materiales fotosensibles. Con curaduría de Francisco Medail, la exposición presenta un nuevo acercamiento a los orígenes de la fotografía desde una perspectiva contemporánea que, lejos de toda nostalgia, invita a pensar críticamente el presente caracterizado por la hipermediatización visual y la saturación de imágenes. Abierta hasta el 27 de abril de 2025, de 14 a 20, en las salas 502 al 505.* Palacio Libertad, en Sarmiento 151, CABA.

————

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas C, E y F).

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

————

Comienza la temporada de nuevas exposiciones en los museos de la Ciudad

Museo Sívori:

La lucidez geométrica , de Alicia Orlandi . Grabados, pinturas y monocopias. Inauguró el 4 de abril. Hasta el 6 de julio . En el marco del Programa del museo Visibles en la Tempestad, la muestra reúne más de 60 pinturas, grabados y monocopias, que en su mayoría no han sido expuestos en décadas. Orlandi (1937-2022) desarrolló su producción abstracta entre la pintura y el grabado por más de 50 años. Esta es su primera exhibición individual en un museo. Curadoras: Teresa Riccardi y Ayelen Pagnanelli.

El aire vacilaba a su alrededor. Artistas latinoamericanas y sus poéticas del mundo. Inauguró el 4 de abril. Hasta el 3 de agosto. Se realiza con el apoyo de Carolina Herrera, a través de la Asociación de Amigos del museo, en el marco de los Programas Visibles en la Tempestad y Carolina Herrera for Women in the Arts. Once artistas invitadas de América Latina, cuyas prácticas elaboran formas de percibir e imaginar el mundo como una totalidad interrelacionada. Curadora: Sofía Dourron.

* Museo Eduardo Sívori, en Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, C. A. B. A.

*

Museo de Esculturas Luis Perlotti:

Luba Lisenberg. Encuentros entre dos dimensiones . La escultura como anfitriona de lo pictórico. Inaugura el 11 de abril a las 18. Hasta el 29 de junio . Figura destacada en la escena artística contemporánea, Lisenberg presenta una selección de obras que evidencian la sofisticación de su proceso creativo. Tras años de desarrollo en el ámbito de la escultura, Luba regresa a la pintura, el dibujo y el collage. La muestra incluye obras del patrimonio del museo y de la colección privada de la artista.

Perlotti Monumental. Continúa hasta el 25 de mayo. La muestra explora el legado del escultor Luis Perlotti, que ha dejado su huella en todo el país. Se exhiben bocetos, maquetas y documentos de la colección del museo, que fueron la inspiración para monumentos realizados en diversas ciudades. Un diálogo entre el museo y las obras de Perlotti emplazadas en todo el país.

* Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644, C. A. B. A.

Museo de Arte Popular:

Platería argentina, una pasión. Un siglo de coleccionismo . Hasta el 27 de julio . La exposición reúne las colecciones de dos amantes y apasionados del arte de la platería argentina: Carlos Daws y Oscar Collazo. A través de una cuidada selección de piezas, el público podrá recorrer la evolución de este oficio desde el Virreinato hasta la actualidad. Curaduría: Segundo Deferrari, Roberto Vega y Horacio Torres.

Tomás Ditaranto, pintor del Martín Fierro, reconocido como el pintor del Martín Fierro. La exposición hace foco en uno de los trabajos más destacados de Ditaranto: las ilustraciones que realizó para las ediciones plurilingües del Martín Fierro. Se exhiben además bocetos de este trabajo, sus pinturas de viaje y las obras de su última etapa. Hasta el 22 de junio. Inaugurada en 2024, por los 190 años del nacimiento de José Hernández (1834-1886).

* Museo de Arte Popular, Av. del Libertador 2373, C. A. B. A.

Museo de Arte Español Enrique Larreta:

Intervenciones mínimas IV . Hasta el 3 de agosto . Intervenciones mínimas es un programa que exhibe obras de artistas contemporáneos en diálogo con la colección permanente del museo. En su cuarta edición, se presentan tres artistas rosarinas: Florencia Echevarría, Laura Echenique y Rosario Farias.

Fragmentos e historias. Nicolás Rodríguez y la colección de azulejos del Museo Larreta. Hasta el 3 de agosto. Exposición de azulejos realizados a mano sobre las paredes de las salas del museo. Estas piezas se pondrán en diálogo con el acervo de azulejos del Larreta, un patrimonio único en la Ciudad. Cada una está hecha artesanalmente con la técnica del adobe, que se utilizaba en la América precolonial. Curaduría: Silvina Amighini y Patricia Nobilia. Texto: Marta Penhos.

* Museo de Arte Español Enrique Larreta, en Av. Juramento 2291, C. A. B. A.

*

En el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Casa Fernández Blanco (Av. Hipólito Yrigoyen 1420,CABA), se exhibe De blanco te esperé. La historia de los trajes de boda entre 1870 y 1926, a través de la colección del Museo Fernández Blanco. Vestidos, trajes y fotogafías de bodas ofrecen un recorrido por los cambios en la institución del matrimonio y las ceremonias nupciales en Argentina. Se extiende hasta el 10 de mayo.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19 h y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrados. Entrada general $7500; residentes Argentinos y/o Extranjeros con DNI $1500 (excepto el Sívori, cuya entrada es de, respectivamente, $9000 y $2500). Miércoles sin cargo. Jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

————

EL MUSEO INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD MARÍA KODAMA ABRIÓ UNA CÁPSULA EN MISIONES

El Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama (MIDMaKo), desembarcó en Misiones el martes 25 de marzo con la apertura de una cápsula con 26 obras que se exhiben en el Palacio Legislativo de la provincia. El Museo tiene sede permanente desde hace más de un año en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y recorre el país con estas sub-sedes itinerantes que exhiben una parte de su patrimonio de más de 200 obras de artistas reconocidos tanto como artistas con discapacidad. La cápsula del MIDMaKo recorrerá otros espacios de la ciudad capital y del interior de Misiones y que irá creciendo con la incorporación de artistas locales.

* Palacio Legislativo de la provincia de Misiones, en Ivanowski al 1900, Posadas, povincia de Misiones.

:::::::::::::::::::::::::

TEATRO

Hincha! Ritual Show

Hincha! Ritual Show

Hincha! Ritual Show, creado y dirigido por Pichón Baldinu (director artístico y cofundador de las emblemáticas compañías La Organización Negra y De La Guarda y OJALÁ), estrena el viernes 25 de abril. Será en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, Salguero y San Pedro de Jujuy, CABA.

ANIMAL: O la salida humana

Protagonista: Luis Sartor. Dirección: Víctor Laplace. Adaptación libre del cuento “Informe para una Academia”, de Franz Kafka, por Matías Bertilotti. Pedro, el Rojo, un ser a medio camino entre un simio y un hombre, defiende su caso frente a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias. Tiene un objetivo claro: obtener sus derechos como hombre y dejar de ser un animal. Desde que fue capturado en la selva, Pedro viene buscando una salida… de la selva, de la jaula, de su animalidad. Hoy, convertido por los humanos en un ser pensante, ya no puede regresar a la selva. La única salida que le queda es la salida humana. Funciones: Sábados de abril y mayo, 18.

* NÜN TEATRO, Juan Ramírez de Velasco 419, C. A. B. A.

————

El borde de sí mismo / Cuarta edición

Idea y concepción general: Alejandro Tantanian. Curaduría: Alejandro Tantanian. Hasta el 4 de mayo de 2025, en el Museo Moderno.Artistas participantes: Martín Flores Cárdenas, Valeria Conte Mac Donell, Agostina Luz López, Ignacio Bartolone.

Este ciclo concebido por Alejandro Tantanian, y que cuenta con tres ediciones anteriores, forma parte del programa anual Arte es teatro, del Moderno. Este ciclo propone, entonces, ensayar -desde el borde de sí mismo- territorios aparentemente ajenos, espacios vírgenes, zonas inexploradas, pero entrevistas desde la propia experiencia.

El borde de sí mismo se extenderá a lo largo de cuatro fines de semana. Cada fin de semana se estrenará una de las cuatro performances de los artistas convocados. Las funciones tendrán lugar en la sala 1 del segundo subsuelo del museo, los viernes a las 20, y los sábados y domingos, a las 16 y 18. Entradas: $ 6000 por EntradasBA y en la boletería del Museo Moderno a $6000.

Programación

Semana 3: viernes 25 al domingo 27 de abril : AGOSTINA LUZ LÓPEZ , Un gigante rojo . A medida que desprenda radiaciones y se expanda hasta llegar a ser un gigante rojo, nuestra estrella agonizante brillará como no lo ha hecho nunca antes. En su luminosidad, el sol generará un calor inmenso, que hará hervir y evaporar los océanos de la tierra, destruyendo la atmósfera y fundiendo la superficie granítica y las rocas basálticas. Es de suponer que entonces a nuestro Sol se le acabara el combustible. En sus últimas fases, el sol se encogerá hasta un tamaño centenares de veces inferior al actual por efecto de la gravedad convirtiéndose en una densa enana blanca, un minúsculo rescoldo ya consumido en el vasto y ardiente universo. Cuando la Tierra se destruya hirviendo sus océanos por los últimos estallidos de un Sol decadente, solamente se salvarán aquellas formas de vida que hayan ido más allá del propio planeta o que se hayan protegido de alguna manera. La última sobreviviente de esta tierra se encuentra con un ser de otro planeta e intercambian gestos, lenguajes, emociones en una transacción hipnótica. Intérpretes: María Alché, Paula Trama; dirección de arte: Endi Ruiz; movimiento: Manuel Attwell; producción: Giuliana Migale Rocco y María Emilia Cortelletti; idea y dirección: Agostina Luz López. Duración: 50 minutos.

Semana 4: viernes 2 al domingo 4 de mayo: IGNACIO BARTOLONE, Bailan como muñecos mis anhelos por volver a la escuela. Unos niños viejos con delantales negros se abren paso en una noche de blanca oscuridad. La voz macabra de un maestro enigmático los guía hacia el inimaginable país de la educación pública. Intérpretes: Gogó Maldini, Eugenio Schcolnicov, Jorge Eiro y Manuel Attwell; asistencia y producción: Malena Schnitzer; escenografía y vestuario: Merlina Molina Castaño; asistencia técnica de escenografía: Jorge Sesán; música en vivo y composición: Sebastián Sonenblum; asistencia en escena: Violeta Sofía Postolski; texto y dirección: Ignacio Bartolone. Duración: 40 minutos.

Todas las funciones de El borde de sí mismo duran entre 30 y 60 minutos y se presencian de pie. Hay disponibilidad de asientos para personas mayores y/o con movilidad reducida.

* Museo Moderno, Av. San Juan 350, C. A. B. A.

————

Un enfermo imaginario, de Moliere (adaptación y Dirección: Klau Anghilante)

Funciones: domingos a las 12.

Convencido de sus enfermedades, Argán, vive rodeado de médicos y boticarios. Es tanta su obsesión que no duda en concertar un matrimonio de conveniencia entre su hija Angélica y Tomás, hijo de un médico y estudiante de medicina. Entretanto, Belisa su segunda esposa lo presiona para que haga un testamento dejándola como única heredera. Pero Antonio, su criado, con la complicidad de Beraldo, hermano de Argán, harán todo lo posible para desenmascararla.

Entrada general: $15.000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral. https://publico.alternativateatral.com/entradas85735-un-enfermo-imaginario?o=14. Duración: 60 minutos.

* Teatro La Carpintería, Jean Jaures 858, C. A. B. A.

————

Rojos globos rojos, de Eduardo “Tato” Pavlovsky (adaptación, dirección y puesta en escena: Christian Forteza)

Ante el inminente cierre del teatrito de los Globos Rojos, el elenco de varieté que lo habita, El Cardenal y sus compañeras las Hermanas Popis, nos conducen con ironía y humor por un recorrido que abarca temas de actualidad, reflexiones existenciales y pensares individuales y colectivos. Esta crítica situación en la vida de los personajes, funciona como disparador y surge la necesaria pregunta: ¿qué le da sentido a nuestra existencia? Esta reescritura, realizada por el director de la pieza Christian Forteza, de textos de Eduardo Pavlovsky, nos conduce por el mundo de este prestigioso dramaturgo. Rojos Globos Rojos es una comedia dramática repleta de situaciones hilarantes y momentos emotivos. Para reír y reflexionar sobre nuestra condición humana y acompañar a este grupo de artistas dispuestos a todo para realizar sus sueños

Domingos a las 19:00. Entrada general: $15.000. A la venta en Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos

* Centro Cultural de la Cooperación – Sala Pugliese, Av. Corrientes 1543. CABA.

————

El psicópata, de Fernando Schmidt

Lo que no te mata, te entretiene": Un unipersonal que desafía los límites de la cordura.

Con: Pablo Pieretti. Dirección: Melisa Fuentes. ¿Qué sucede cuando un psicópata convierte su historia en espectáculo? Con un humor negro que hiela la sangre, un psicópata abre las puertas de su vida al público, revelando secretos de una infancia traumática y su reciente “robo” por parte de Netflix, que distorsionó su historia para ganar audiencia. A través de relatos perturbadores y una puesta en escena absorbente, el protagonista encarna los personajes que marcaron su vida, mientras elabora una venganza perfecta que el público quizás no vea venir… ¿Quién realmente protagoniza el acto final?

Funciones: domingos a las 18. Entrada general: $15.000. A la venta en Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos.

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

——––

Ciclo Rapsodia: obras teatrales breves por Parque Centenario

Todos los viernes de abril a las 21:30 se lleva a cabo este ciclo que entrelaza 4 obras cortas. En esta cuarta edición, tres monólogos fijos: Cuando deje mi trabajo de mierda (actuación, dramaturgia y dirección: Marco Michienzi), Querido Ricardo (actuación: Sol Claro Martino, dramaturgia y dirección: Belén Cañas) y Medialuna crocante de manteca (actuación y dramaturgia: Pez Donato, dirección: Iara Walpert Blanca).

Cada viernes, además, se suma una obra invitada distinta. Entradas disponibles por Alternativa teatral.

* Machado teatro, Antonio Machado 617, CABA.

————

Rastros del gesto analógico

Obra ganadora del Premio ARTEI 2024 - 12° edición. ¿Qué historias habitan nuestros cuerpos, nuestros gestos? Tres personajes siguen los rastros de la herencia femenina a través de una mecánica posible de reconstrucción de la memoria. Objetos, fotografías, títeres, luces, sonido y proyecciones analógicas, se montan y desmontan a la vista del público hilvanando huellas, compartiendo relatos. De Boca de Gallo (Carolina Tejeda, Ignacio Rodríguez de Anca, Norberto Moreno).

Funciones: domingos a las 20.

* LA GLORIA – Yatay 890 - CABA.

————

Hamlet de Patagones, de Analía Tarrío Lemos

Hamlet de Patagones toma al Hamlet shakespeariano traspolándolo a otra dimensión temporo-espacial, asignándole la condición de extranjero y exponiéndolo al desafío de someterse a unas reglas establecidas que rezuman obsolescencia. El resto de los personajes de la obra shakesperiana se presentan como energías vivientes encarnadas en otros que pueblan la desolada escuela patagónica y funcionan como antagonistas en una gesta de la cual el extranjero intentará, quizás infructuosamente, salir airoso. Hamlet de Patagones pretende poner en cuestión nuestras actitudes frente al distinto, al diferente, al desconocido, así como también nos interpela en relación con nuestra propia colonización cultural, nuestras costumbres heredadas y nuestros rituales aprendidos, hoy vaciados de contenido.

La obra fue seleccionada para participar del Festival Shakespeare 2025 y podrá verse todos los sábados de abril y mayo a las 20:30

* Complejo Teatral Ítaca, Humahuaca 4027, C. A. B. A.

————

Christiane: un bio-musical científico

Guía de arte y espectáculos semana del 4 al 11 de abril

Llega Christiane, la biografía musical científica interpretada por Belén Pasqualini al teatro Picadero. La pieza pone en el centro de la escena la figura de Christiane Dosne Pasqualini, abuela de la artista y referente fundamental de la ciencia a nivel internacional en la investigación de la leucemia.

El espectáculo profundiza en la vida de Christiane, científica de origen francés -criada en Canadá- que llegó a las pampas en 1942 para sumarse a las filas del investigador Bernardo Houssay. Fue científica, mamá, esposa y la primera mujer que integró la Academia Nacional de Medicina en Argentina.

El espectáculo aplaudido en el mundo desembarca en Buenos Aires para ofrecer 4 únicas funciones los domingos 6, 13, 20 y 27 de abril a las 16. Localidades $27.000 disponibles en Plateanet o en boletería del teatro. Duración: 60 minutos.

* Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, C. A. B. A.

————

LORCA, el teatro bajo la arena, con dirección de Laura Paredes

Guía de Arte y Cultura: semana del 11 al 18 de abril

Ya se puede ver esta pieza escrita por Laura Paredes junto al cineasta Mariano Llinás, la obra propone un futuro, más o menos cercano, donde las corridas de toros están prohibidas. Dos investigadoras argentinas disertan sobre la obra de Federico García Lorca. La conferencia sucede en una plaza de toros recientemente cerrada, en Almería. Allí, sobre la arena, formulan acaloradamente diferentes versiones sobre la vida y la producción del poeta granadino: sus piezas canónicas, sus declaraciones, sus textos malditos. Mientras suceden las aguerridas exposiciones, el antiguo personal de la plaza deambula, sonámbulo y desocupado. Y recita, cada vez que puede, el romancero gitano.

Funciones: jueves de abril a las 21. Localidades $15.000 estudiantes y jubilados $13.000) disponibles en Alternativa o en la boletería del teatro.

* El Portón de Sánchez, en Sánchez de Bustamante 1034, C. A. B. A.

————

La celebración: Una comedia para los que vendrán, de Juano Villafañe y Manuel Santos Iñurrieta

Luego de una muy buena primera temporada, La celebración se reestrena.

La obra dirigida por Manuel Santos Iñurrieta vuelve a estar en cartel en el Centro Cultural de la Cooperación, y todos los integrantes del elenco y la producción se asocian a este reconocimiento cultural. Sobre la obra: Una pieza cargada de humor y poesía, que en tono festivo nos sumerge en un encuentro entre amigos, que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. La celebración, como su nombre lo indica, es un homenaje y una invitación al encuentro festivo – reflexivo. Es un llamado a recuperar esas reuniones, sobre arte, política, la vida, los oficios y los sueños. Un elenco conformado por Irene Almus, Eduardo Calvo, Alfredo Castellani, Diana Kamen, Sergio Lumbardini y la música Martina Greiner, bajo la dirección de Manuel Santos Iñurrieta, son los protagonistas de esta celebración.

Funciones: viernes a las 20. Entrada General: $15.000.

* Centro Cultural de la Cooperación, Sala Solidaridad, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

Yo no soy Frida

Yo no soy Frida, la obra escrita y dirigida por Florencia Berthold, ofrece funciones los viernes a las 20.

Yo no soy Frida plantea una dramaturgia colorida inspirada en las cartas de la artista que la muestran como una persona crítica y a la vez divertida. Una vida en la que el melodrama aparece como lenguaje fundamental para potenciar un juego que oscila entre el humor y las profundidades más oscuras.

Sinopsis: La pieza despliega el triángulo amoroso protagonizado por Frida Kahlo, Diego Rivera y Cristina Kahlo, hermana menor de la artista y transcurre durante el Día de los Muertos, fecha en la que las tres almas regresan al escenario para contar su propia historia. Tres existencias marcadas por la infancia, por el accidente que signó la vida de Frida, por los secretos, por el vínculo con el arte, el amor y la traición.

* El Grito, Costa Rica 5459, C. A. B. A.

————

Edipo en Ezeiza, escrita y dirigida por Pompeyo Audivert

Funciones: domingos a las 20. Duración: 70 minutos. Entradas: $15.000. Reservas: www.alternativateatral.com

Sinopsis: Comedia metafísica sobre cómo una familia intenta, a través del interrogatorio, dar con su paradero en la escena nacional perdida. En los restos fragmentados de un paisaje nacional que varía a cada momento, la familia se somete a feroces interrogatorios con el fin de descubrir al traidor disfrazado, al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada. El padre, la madre y el hijo son versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado. Desde el picnic de Ezeiza las identidades familiares se han trastocado y ya no es posible afirmar una causa común ni una dirección. La lucha continúa por otros medios en un plano de realidad inenarrable.

* Hasta Trilce, en Maza 177, C. A. B. A.

————

La vis cómica, de Mauricio Kartun

Camino hacia sus 300 funciones reestrena La vis cómica en su 6ª temporada a sala llena. Se puede ver todos los sábados a las 19:30. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. (Este espectáculo fue creado en coproducción con el Teatro General San Martín del CTBA.)

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

El jinete helado, de Andrés Binetti

El jinete helado es una obra que intenta una hipótesis poética acerca de la última noche del Gaucho Rivero, Brasido y Luna en las islas Malvinas. Estos personajes históricos están atravesados por cierta mitología desmesurada que podríamos pensar como “La Argentinidad”. Estos gauchos son tomados por un folclore extraño, una especie de enfermedad que los hace rimar en verso, folclore que produce una fiebre patria.

Funciones: viernes a las 22. Entrada general $ 15.000 / Est. y jub $12.000 / Consultar otros descuentos. Compra online: www.alternativateatral.com.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

————

Las reinas, en el Astros

Las reinas

Paula Grinszpan y Lucía Maciel vuelven el 10 de mayo a las 17 horas.

Diana y Daiana, dos monarcas de un remoto reino, tienen dificultades para gobernar y llevar tranquilidad a sus súbditos. A pesar de sus desesperados intentos por mantener el orden, la pérdida de un “ticket” terminará de desestabilizarlas por completo, y será el detonante del surgimiento de un nuevo sistema económico.

* Teatro Astros, Av. Corrientes 746, C. A. B. A.

————

UNA OBRA MÁS REAL QUE LA DEL MUNDO (sexta temporada)

De la Compañía La mujer mutante. Funciones en abril: viernes 25, y sábado 26, a las 14:30. IMPORTANTE: Las entradas se habilitan los miércoles previos a las funciones de esa semana en el siguiente link: https://www.alternativateatral.com/obra68105-una-obra-mas-real-que-la-del-mundo.

Una obra más real que la del mundo es una invitación a transitar una caminata a la deriva por el Sexto Panteón, la monumental obra que diseñó Itala Fulvia en el pulmón del Cementerio de Chacarita de Buenos Aires. Seremos una comunidad circunstancial en expedición hacia ninguna parte. Un grupo de actores oficiarán de guías erráticos entre las galerías de este laberinto oculto en el corazón de la República de Chacarita. Arquitectura brutalista, infiltraciones de la naturaleza, fantasmas de la historia, aserrín con gasoil, filosofía urbana, tierras en litigio, rituales funerarios, existencialismo municipal. Una obra más real que la del mundo será una experiencia liminal entre las ficciones de la muerte y la realidad de nuestros cuerpos. Una obra para hablar de lo que no se habla, para mirar lo que no se mira, o simplemente aceptar lo que a todxs nos espera.

* Portón de entrada Cementerio de Chacarita - Av. Guzman 680, C. A. B. A.

————

Piramidal

Comenzó su tercera temporada esta sátira musical con dirección general de Marcos Krivocapich y Milva Leonardi, y con dirección musical de Teo López Puccio y Dino Pérez.

Sinopsis: Bajo el liderazgo del coach ontológico Ludovico Sitorrazo, un grupo de incautos es tentado por un modelo de negocios colectivo y novedoso que les brinda una ganancia exponencial. Beta, creadora de contenido, intentará mostrarle a su audiencia que las personas caen en estafas obvias porque no quieren pensar racionalmente. Pero una experiencia trascendental la acercará al secreto de las finanzas: ¿Hay una línea muy fina entre una secta y una sociedad? Piramidal explora el falso emprendedurismo, las víctimas devenidas en victimarios y el esnobismo de quienes nos creemos mejores que eso. Cuenta con las actuaciones de: Lula Fenomenoide, Vero Gerez, Andrés Granier, Javier Marra, Carolina Saade, Donna Tefa, y Tomás Wicz.

Se presenta los martes de abril a las 21. Entrada general: $15.000, por Alternativa (Descuentos por pre-venta, estudiantes y jubilados).

* El Galpón de Guevara, en Guevara 326, C. A. B. A.

————

La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana

Concepción, dramaturgia y dirección de Marcelo Savignone. Desde abril, funciones: sábados 22:15.

Un teatro dentro del propio teatro. Una narración que sabe ser ficción y que se aleja de cualquier intento de verdad. La interpretación como un ejercicio de la historia, que desde Nietzsche hasta nuestros días ha dado cuenta de que ya no hay hecho solo interpretaciones.

Entradas: $12.000. Informes: 4373-3465. Reservas por: www.alternativateatral.com. Duración: 75 minutos.

* Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624, C. A. B. A.

————

Saverio el cruel

Saverio el cruel

Vuelve la obra de Roberto Arlt con dirección de Gabriela Villalonga.

El fascismo, la farsa, la desigualdad y la violencia de clases son algunos de los rasgos que Arlt aborda en esta pieza estrenada en 1936; que Villalonga revisa y recupera para pensar la crueldad social imperante en las sociedades contemporáneas y los dispositivos socioculturales que hacen posible su puesta en práctica y su impunidad.

Todos los domingos a las 18 horas.

* Teatro Payró, San Martín 766, C. A. B. A.

————

Los habitantes, de Joselo Bella y Pedro Sedlinsky

Los habitantes es una miniserie de cuatro episodios contada por un actor. La acción transcurre en Madrid, España, en 1936. Tres hermanos dueños de un bar frecuentado por artistas, poetas, militantes e intelectuales son asesinados por soldados falangistas. Los habitantes es la historia de estos jóvenes madrileños y un judío ruso asesinados. La muerte violenta que han atravesado les ha quitado la vida tal cual la han conocido. En ese pasaje, sin saberlo, han sido dotados de un don: cuentan con la habilidad de habitar los cuerpos de los vivos. Y desde allí buscarán torcer el rumbo de la historia. Y salvar a sus amigos Federico García Lorca, los actores de La barraca, Carmen Luna, una militante republicana feminista y Antonio Machado.

Un grupo de jóvenes asesinados de manera violenta, sin saberlo, son dotados de un don: cuentan con la habilidad de habitar los cuerpos de los vivos. Y desde allí buscarán torcer el rumbo de la historia. Y salvar a sus amigos Federico García Lorca, los actores de La barraca, Carmen Luna, una militante republicana feminista y Antonio Machado.

El 27 de abril a las 13, Espacio Callejón.

* Espacio Callejón, en Humahuaca 3759, C. A B. A.

————

Habitación Macbeth (Versión para un actor), de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare

Habitación Macbeth, la obra de teatro argentino más premiada, desarrolla su quinta temporada consecutiva, en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Actuación y dirección Pompeyo Audivert. Música original de Claudio Peña. Funciones: sábados y domingos a las 20:30. Entradas: desde $ 20.500 por Plateanet.

* Teatro Metropolitan, Sala 1, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

————

EL DEBATE (Un documento teatral)

Luego de su estreno en octubre pasado en el Auditorio Augusto Timoteo Vandor, de la Unión Obrera Metalúrgica, donde realizó un ciclo de tres meses de funciones a sala llena, El Debate llega a calle Corrientes. Este mítico debate televisivo, ocurrido en febrero de 1973 en los estudios del viejo canal 11, entre los líderes sindicales Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y José Ignacio Rucci de la UOM, cincuenta y dos años después, sigue mostrando dos miradas relevantes, actuales y más vigentes que nunca.

Dirigida por Manuel González Gil y protagonizada por Pepe Monje y Gabriel Rovito, este documento teatral revive uno de los momentos más icónicos de la reciente historia argentina.

Funciones: miércoles, jueves y viernes a las 20. Sábados 19:30 y 21.30 y domingos a las 19:30. Entradas en boletería o por Plateanet. Entradas: $30.000

* Multitabaris, en Av. Corrientes 831, C. A. B. A.

————

Plot

Obra teatral escrita y dirigida por Valentino Grizutti, y ganadora del primer premio del Concurso Universitario de Dramaturgia Roberto Arlt 2023 organizado por la Universidad Nacional de las Artes.

El elenco está conformado por Valeria Correa (integrante del grupo Piel de Lava), Nicolás Giménez, Guido Losantos, Andrés Granier (reemplazado por Valentino Grizutti hasta el 4 de mayo), Agustín Gagliardi y Raúl Antonio Fernández, con el debut de la pequeña actriz Vera Busetti. La trama gira en torno a una pareja recién separada, que tras unas noches después de navidad, se reúne para que su hija pase año nuevo con su madre. Lo que comienza como una charla casual, termina en un reencuentro sexual de medianoche, frente a una televisión de tubo que nunca se apaga.

Plot se presenta todos los domingos a las 20 en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA). Entrada general a $15.000 (Desc. estudiantes y jubilados), por Alternativa.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

DANZA

Devorando el vacío, de Paula Palomo

La compañía Demasiado Gorda estrena Devorando el vacío, pieza con la que cierra la trilogía iniciada con Carne picada (2016) y seguida por El filo de las cosas (2022).

La obra expone a través de una combinación de lenguajes, la relación intrincada entre las diferentes entidades que conviven y conforman el mundo interno de la Mujer-oso a lo largo de su existencia. En un recorrido autobiográfico, Paula Palomo, directora y autora de la obra, decide profundizar en su propia patología y los diferentes ciclos que fue vivenciando en su vida, ahondando y desnudando la convivencia de estas partes internas contrastantes.

Con Iván Carmona protagonizando y encarnando diferentes entidades, ambos intérpretes toman el escenario y lo transforman en un viaje repleto de climas, imágenes sensoriales bellas y perturbadoras, evidenciando su relación íntima y toxica, pero necesaria. Siempre enmarcada dentro del circo contemporáneo pero cada vez más afianzada en la composición de un lenguaje propio, la Compañía presenta su nuevo espectáculo.

Funciones: domingos de abril a las 20. En mayo, funciones: sábados a las 20:30. Entradas: $17.000. Apta mayores de edad

* La Central, Manuel A. Rodríguez 1566 (entre Galicia y Tres Arroyos), C. A. B. A.

————

Al fin solos

Un ciclo de solos, curado por Brenda Angiel que tendrá lugar los viernes y domingos de abril.

Dieciséis coreógrafas, dieciséis obras para disfrutar de danza contemporánea.

Programa 3, 25 de abril a las 22:

Ensayos de ficción para un paisaje imaginario , de Francisca Barria Ampuero

Rizoma , de Zoe Benenzon

Rulienta , de Chiara María Troisi

¿Hasta cuándo? , de Brenda Angiel

Limbótica, de Verónica Marcovsky

Programa 4, 27 de abril a las 18:

Las margaritas , de Delfina Campagnoli

La sombra del vuelo , de Dolores Martínez

Borde, de Laura Lorena Feijoó

Funciones: viernes a las 22 y domingos a las 18. Entradas: $12000 y $9000 para estudiantes y jubilados.

* Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272, C. A. B. A.

:::::::::::::::::::::::::::

MÚSICA

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Ciclo Hojas de otoño

Durante los viernes de abril, vuelve este ciclo. En esta edición, el ciclo de jazz se consolida como un espacio de encuentro entre artistas consagrados y nuevas generaciones del género, ofreciendo un diálogo musical a través de la improvisación y la diversidad de formatos. Contará con la participación de figuras como Ernesto Jodos, Barbie Martínez, Hernán Jacinto, Ramiro Flores, entre otros.

Viernes 25 de abril a las 19:30. Cirilo Fernández E-Trío. El trío de piano, bajo y batería adelantará temas del primer álbum próximo a grabar que se caracteriza por una base jazzística en combinación con elementos de hip hop, rhythm & blues y neo soul. Cirilo Fernández E-Trio es el grupo eléctrico del pianista y compositor junto a dos jóvenes músicos de la nueva escena del jazz argentino: Valentino Sampaoli en bajo y Pablo Bianchetto en batería. Se han presentado en clubes de jazz como Bebop, Thelonious y participaron del Festival de Jazz de San Isidro 2024 y del Costa Esmeralda Jazz Fest 2025.

Ciclo de Música clásica

Sábado 26 de abril a las 18. Diego Macías Steiner - piano. En este concierto el pianista Diego Macías Steiner realizará la interpretación Integral de los “Homenaje a…”, 37 piezas breves para piano incluidas en los “Játékok” de György Kurtág, uno de los compositores vivos más importantes de la actualidad, próximo a cumplir 100 años de vida. Según el pianista Gabriel Neves Coelho, esta obra “exige no solo musicalidad, técnica y presencia performativa, sino también una comprensión profunda de los símbolos culturales y las conceptualizaciones del arte de todos los tiempos”. Pianista, compositor, docente y editor argentino. Se ha presentado como intérprete, compositor y conferencista en su país, en América y en Europa. Dicta la Cátedra de Piano Contemporáneo en el Conservatorio de Música Alfredo L. Schiuma de General San Martín. Ha publicado cuatro libros/partituras, el tercero de ellos fue premiado con Mención de honor a su música.

Ciclo Antidomingos en el Recoleta

Continúan los Antidomingos a la terraza del Recoleta. Todos los domingos al atardecer habrá música para todos los gustos. Rock, pop, folk, jazz y clásica, en un ciclo permanente y con sorpresas.

Domingo 27 de abril a las 18. Santiago Fiuri. Guitarrista, cantante y compositor cordobés, Santiago Fiuri va a protagonizar un concierto en formato banda en el que va a recorrer su primer disco además de presentar “Para Emilia”, una canción que fusiona el indie-pop con elementos del folklore argentino. Desde su participación en La Voz Argentina 2021, donde se lució con su interpretación de “Hasta la raíz”, el músico sigue consolidando su carrera con composiciones que reflejan su identidad artística. Su universo sonoro cuenta hoy con catorce canciones y giras por el país. Fue nominado al Premio Mercedes Sosa (2023) y elegido Revelación en Cuna de la Bandera (2022). El músico se destaca por su autenticidad y su capacidad para fusionar géneros creando una propuesta fresca y genuina dentro de la música independiente.

Diego Losa: Conferencia y concierto

Lucio Capece

El compositor argentino radicado en Berlín Lucio Capece ofrece en la Sala de 8 canales del LIPM un concierto que incluye improvisación en solo (saxofón slide, mini parlantes, pedales retainer y Miku stomp) y la interpretación de su pieza electroacústica New Hemispheres Ratios, basada en sonidos de violonchelo y clarinete bajo con sampler Isla S2400, difusión en 8 canales, ondas sinusoidales y de sierra y pulsos. Esta actividad es organizada en colaboración con la carrera de Composición con Medios electroacústicos del Departamento de Artes Musicales de la UNA. Viernes 25 de abril a las 19, en la sala LIPM.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

CINE

Cine en el MALBA

Malba Cine inaugura dos ciclos cortos durante abril, Delon x 3 y Una semana con Gene Hackman. Continúan en cartelera ¡Caigan las rosas blancas! y Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, viernes y sábado, respectivamente, y Proyecciones Cineclub Nocturna,. A partir de este domingo se estrena y proyecta Dejar Romero, documental de Alejandro Fernández Moujan y Hernán Khourian, acerca del proceso de “desmanicomialización” en el hospicio conocido como Melchor Romero (La Plata, Argentina). A partir del viernes 11 de abril comienza el ciclo Extranjerías, hasta el domingo 27 de abril. Para ser extranjero solo hace falta viajar, pero esa condición puede prolongarse en el tiempo y la extranjería se vuelve una condición crónica. En el cine hay muchos ejemplos para explorar el concepto. Se verán films de Luis Buñuel, Sergei Eisenstein, Aleksandr Ford, James Ivory, Akira Kurosawa, Fritz Lang y Alain Resnais, entre muchos otros. Todo en fílmico.

Viernes 25 de abril

A las 18:00 , París de noche , de David Hare [Ciclo Extranjerías ].

A las 20:00 , Hiroshima, mon amour , de Alain Resnais [Ciclo Extranjerías ].

A las 22:00, Caigan las rosas blancas, de Albertina Carri

Sábado 26 de abril

A las 18:00 , Leonora de los siete mares , de Carlos Hugo Christensen [Ciclo Extranjerías ].

A las 20:00 , Algo viejo, algo nuevo, algo prestado , de Hernán Rosselli .

A las 22:00 , Cuerpos perdidos , de Eduardo de Gregorio [Ciclo Extranjerías ].

A las 24:00, Criaturas celestiales, de Peter Jackson [Ciclo Proyecciones Cineclub Nocturna].

Domingo 27 de abril

A las 18:00 , Dejar Romero , de Alejandro Fernández Moujan y Hernán Khourian (Estreno).

A las 20:00 , El huevo de la serpiente , de Ingmar Bergman [Ciclo Extranjerías ].

A las 22:15, Candilejas, de Charles Chaplin [Ciclo Extranjerías].

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Cine en el Centro Cultural Recoleta

En abril se inauguran los ciclos Viernes de otoño, los viernes, con cuatro films que giran alrededor del otoño, ya sea desde el título, ya sea desde el clima, y Jacques Tourneur, la gloria de clásica, con películas sábados y domingos. Finalmente, los jueves de abril, llega El campo en mí, ópera prima de Tamara Mesri, una película en la que el cine tiene de más noble: la fijación de la memoria a partir de los fragmentos de la vida. Aquí la vida en cuestión es la de Luba, la abuela de la realizadora, sobreviviente del Holocausto. Actividad no arancelada para residentes argentinos. Reservas en Entradas BA. Sujeto a la capacidad de la sala. En mayo se inauguran los ciclos Howard Hawks: el hombre ante el peligro, sábados y domingo, y Viernes de culto, con films que respondían a la reunión en un cine para ver una película que se convertía en el objeto de una especie de misa a la que los espectadores peregrinaban. Continúan los ciclo mensuales Sábados de superacción (este mes con proyección el 10 de mayo) y Película sorpresa, el 18 de mayo.

Viernes 25 de abril

A las 18:00, El ocaso de los Cheyennes, de John Ford [Ciclo Viernes de otoño].

Sábado 26 de abril

A las 18:00, El halcón y la flecha, de Jacques Tourneur [Ciclo Jacques Tourneur, la gloria clásica].

Domingo 27 de abril

A las 18:00, La comedia del terror, de Jacques Tourneur [Ciclo Jacques Tourneur, la gloria clásica].

Viernes 2 de mayo

A las 18:00, The Rocky Horror Picture Show, de Jim Sharman [Ciclo Viernes de culto].

Sábado 3 de mayo

A las 18:00, Scarface, de Howard Hawks [Ciclo Howard Hawks: el hombre ante el peligro].

Domingo 4 de mayo

A las 18:00, La adorable revoltosa, de Howard Hawks [Ciclo Howard Hawks: el hombre ante el peligro].

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Presentación y lectura de la novela policial Imaginen un río, de Kim Baker

En el marco de la 49.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el sábado 26 de abril a las 15:30, en el stand 602, pabellón azul, se llevará a cabo esta presentación.

Un policial coral contemporáneo. Kim Baker narra el Delta de Tigre en ese cruce entre refugiados, advenedizos, hippies e isleños y retrata cuarenta años de historia argentina.

Participa el autor, Tomás Fernández, y les editores Paola Adler, Griselda Marrapodi y Gustavo Novas. Organizado por la editorial Dragones de Papel, en el stand del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

————

Actividades en el Museo Ana Frank

Museo Ana Frank verano 2025: visitas guiadas por jóvenes los jueves, viernes, sábados y domingos de 14 a 19 h. Los días jueves y viernes, 2x1 sobre el valor de la entrada general. Salas renovadas por el 15.° aniversario del Museo, nuevos objetos originales y la única reproducción del anexo secreto donde se escondió la familia Frank. Valor de las entradas: $5000 público general, $4000 para docentes, estudiantes y jubilados, menores de 10 años inclusive sin cargo. Información: https://centroanafrank.com.ar/visita-el-museo.

* Centro Museo Ana Frank Argentina (CAFA), Superí 2647, C. A. B. A.

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

INFANTILES

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

————

Taller de escritura Inventorxs de historias, para niñes de 8 a 11 años

Un espacio para que se sientan habilitados a crear, escribir y jugar a partir de disparadores literarios. Cuento, novela, poesía, historietas, teatro y literatura digital son algunas de las formas para leer, pensar y acercarse a la escritura. Con la palabra como herramienta, *Inventorxs de historias* les invita a jugar e imaginar pero sobre todo: les habilita a crear.

Martes de 16:45 a 18:15 hs. En la librería Salvaje Federal, Humahuaca 4007. Costo $28000. Coordina: Clara Anich. Consultas al mail: clara.anich@gmail.com

————

Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Dentro del Centro Cultural Recoleta, Junin 1930, C. A. B. A.

————

Recorrido + taller: Conjuros y alquimias para soñar despierto

A cargo del equipo de Educación del MALBA. Los domingos a las 16:00. Punto de encuentro: Hall.

A veces las obras guardan misterios. Mensajes ocultos de universos que no conocemos, melodías de canciones que nadie escuchó, visiones que nuestros ojos humanos no pueden ver a simple vista, la sensación de que un sueño es real. Este recorrido explora aspectos de lo mágico, lo oculto, lo que puede transformarse en otra cosa, lo que no puede ser pero es, lo que nuestra imaginación nos invita a inventar y creer. A través de las obras de Maria Martins, Tarsila do Amaral, Remedios Varo y Leonora Carrington los asistentes se sumergirán en distintos mundos de posibilidades que superan lo que pueden percibir nuestros sentidos.

Para terminar, se realizará un taller donde se develarán técnicas de dibujo con materiales inusuales que permitirán realizar los propios mensajes secretos.

Actividad gratuita con inscripción previa. Cupos limitados. Dirigida a niñas y niños de 5 a 12 años, acompañados por una persona adulta. Duración: 40 minutos de recorrido + 30 minutos de taller.

Link de inscripción: https://malba.liit.com.ar/decidir/index.php?test=si&evento=si&tp=3&evs=917.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Gregorio Imaginario

El sábado 12 de abril comienza la temporada despedida de Gregorio Imaginario. Una historia: volada sobre una amistad, creación de la Compañía Abismo Danza, con dirección de Ana Armas. Gregorio Imaginario es una obra interdisciplinaria de danza aérea y teatro destinada a las infancias y familias, y cuenta la historia de Amanda, una niña que lo que más le gusta es hamacarse y bailar. A veces se lamenta por ser la única niña de la casa, y por qué los adultos están tan ocupados. ¿Qué puede hacer para no aburrirse? Así es como Amanda le da vida a Gregorio, su amigo imaginario; quien según parece bajó de la luna y sabe moverse mejor por el aire que por la tierra. Amanda y Gregorio juegan, bailan, se transforman; ya no están solos, son el uno para el otro… Pero hay algo que preocupa a Gregorio. ¿Qué pasará con él cuando Amanda crezca?

Se presenta sábado 26 de abril a las 19:30 hs y domingo 27 de abril a las 18, con entrada general a $15.000 (desc. por pack),

* Galpón F.A.C.E, en Dean Funes 2142, C. A. B. A.

————

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Itinerarios de escritura

Taller de narrativa coordinado por Tamara Till y Dafne Casoy, los jueves a 19. Modalidad: virtual. No buscamos fórmulas. Es la propia mirada la que marca el tono y la estructura, la respiración de un texto.

No hace falta tener experiencia previa. Contacto para más información: IG: @itinerarios_de_escritura / itinerariosdeescritura@gmail.com

————

TALLER DE INVENCIONES, abril 2025

El taller de invenciones es un laboratorio de búsqueda, prueba y experimentación creativa dirigido a artistas y creadores de todas las disciplinas. Pueden hacerlo músicos, escritores, artistas visuales, cineastas, gestores culturales, productores, actores, poetas, performers, emprendedores, etc. Se puede trabajar en un proyecto en desarrollo o arrancar algo desde cero, el taller sirve para identificar dónde está el deseo creativo y da herramientas para empezar a materializarlo, probar y trazar un plan de acción.. Guía: María Canale.

8 encuentros sincrónicos de dos horas vía ZOOM. Quedan grabados. Martes de 14 a 16 (hora argentina). INICIO: 8 de abril.

Más información consultar por mail a mariacanaleclases@gmail.com o en el formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetW_QaRcroc8IsZY6n2rMbQHjDNLlvHMoLezSdb_k5W0WlLA/viewform.

PODCAST LAS INVENCIONES: https://open.spotify.com/show/5PIQDNhcx1MRxcyq18bFPO?si=2baea7d605104262.

————

Curso presencial + virtual Jane Austen en contexto, por María Inés Castagnino

Viernes 25 de abril y 9 de mayo de 18:00 a 19:30. En la Biblioteca.

Jane Austen vivió en Inglaterra entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. Llevó una vida muy acotada, pero su observación aguda de la sociedad en la que estaba inmersa, su captación de los rasgos humanos esenciales bajo la superficie de los usos y costumbres de su época, su cultura e imaginación y su capacidad para expresarse por escrito de manera ingeniosa la convirtieron en una autora de peso en la literatura inglesa y mundial. Su obra continúa estimulando a públicos actuales y generando nuevas manifestaciones tanto artísticas como intelectuales. Este curso propone una introducción al conocimiento de dicha obra a través de su contextualización histórica y el análisis crítico de las cuatro novelas que se publicaron en vida de Jane Austen: Sensatez y sentimiento, Orgullo y prejuicio, Mansfield Park y Emma.

Costo del curso completo: AR$84.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción online o presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 18:30.

Inscripción: https://malba.liit.com.ar/decidir/index.php?test=si&evento=si&tp=3&evs=902.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Talleres seleccionados en la librería Verne

Todos suceden en formato presencial.

Taller de Lenguajes Literarios , martes de 18 a 20 . Por Constanza Sanz y Darío Roussilian . Sobre el taller: Se trabajará con inquietudes, necesidades y textos de los interesados. La propuesta contempla herramientas, lecturas, disparadores, acompañamiento de obra y ejercicios para escribir, recorriendo distintos géneros, si es que existen. Más info e inscripciones: tallerdelenguajesliterarios@gmail.com/ IG: tallerdelenguajesliterarios.

Taller de Lectura y Escritura de Cuentos , miércoles de 18 a 20 . Por Leticia Rivas . Sobre el taller: Hablamos con historias, con anécdotas, con cuentos. Pero, ¿dónde empieza un texto? ¿Sobre qué escribo? ¿Qué tengo para contar? ¿Qué es la voz propia? En definitiva: ¿qué es un buen cuento? Más info e inscripciones: Letu.rivas@gmail.com /IG: @letonia_.

Taller de Escritura Creativa, jueves de 14 a 15:30. Por Ana Sivak. Sobre el taller: Ejercicios prácticos guiados y lecturas compartidas para conocer los fundamentos esenciales de la escritura creativa. Más info e inscripciones: anasivak@hotmail.com / IG: @analia.sivak.

*Verne libros, Juan Ramírez de Velasco 1427, C. A. B. A.

————

Talleres de actuación y creación escénica 2025, a cargo de Victoria Roland

Taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2025). Turno noche, a partir de abril

Taller de actuación y creación escénica

Grupo 1: martes de 19 a 22. Grupo 2: miércoles de 19 a 22.

* En Sala de Máquinas, Lavalle 1145 (timbre subsuelo), C. A. B. A.

Taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2025). Turno mañana, a partir de abril

Taller de actuación y creación escénica

Jueves, de 10:30 a 13:30.

El TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA propone un espacio de entrenamiento en la práctica de la actuación entendida como una actividad creadora de lo escénico y como un campo de investigación expandido y en infinito movimiento. La actuación que invocamos está siempre atenta a las diversas preguntas que la interpelan como práctica artística contemporánea, y estas preguntas van mutando a lo largo del tiempo.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

+ INFO sobre los talleres e inscripciones: vicoroland@gmail.com.

————

Talleres de Escritura La Transformación, por Rocío Cortina

Club de lectura La Transformación , un miércoles por mes a las 19 , con modalidad virtual. Un grupo de mujeres que se reúne a leer literatura contemporánea escrita por autoras. El 23 de abril el libro seleccionado es La ficción del ahorro , una novela de Cármen Cáceres . Info: contacto@latransformacion.ar.

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas . Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. No es necesario tener experiencia previa para participar. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar.

Taller Mujeres que escriben/ temporada 9. Un grupo quincenal de lectura y escritura en clave de género. Grupo presencial: lunes de 18:30 a 20:30. Grupo virtual: jueves, de 18:30 a 20:30. Duración: anual. Info: contacto@latransformacion.ar.

————

Seminarios y talleres organizados por La Balandra

Otras propuestas literarias: actividades y lecturas recomendadas:

Dana Babic . De marzo a mayo . Lunes, de 19 a 20:30 hs. Taller de lectura profesional. Dictado por. Lunes, de 19 a 20:30 hs. Más información, acá

Registro de Escritores: Un espacio para difundir y visibilizar a escritoras y escritores con el fin de difundir sus obras.

Más información de todas las actividades, consultar en el correo info@fundacionlabalandra.org.ar.

————

CURSO GRATUITO Y VIRTUAL “EL MUNDO DE ANA FRANK”

Capacitación gratuita, a distancia, abierta al público y de corta duración. Pretende ser una puerta de entrada para todos aquellos interesados en conocer sobre la historia de Ana Frank y su familia. Al ser autogestionado, cada cursante lo hace a su tiempo, con la posibilidad de atravesar los tres módulos en una sola jornada o en varias. Consultas: cursosanafrank@gmail.com.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Nuevas ediciones históricas de la Heritage Live Collection del Teatro Colón

El Teatro Colón continúa rescatando y celebrando su legado sonoro con la incorporación de títulos emblemáticos a su Heritage Live Collection, una iniciativa dedicada a la restauración de grabaciones históricas en vivo. Este proyecto, coordinado por Diego Fischerman, se distingue por su compromiso con la máxima calidad sonora, preservando los armónicos originales y la autenticidad del sonido de la sala.

Entre los nuevos lanzamientos destacan dos hitos inolvidables: Carmen, de Georges Bizet (13 de julio de 1967), protagonizada por Grace Bumbry y Jon Vickers, bajo la dirección de Georges Prêtre, un referente indiscutido en este repertorio. E Il Trovatore, de Giuseppe Verdi (5 de junio de 1969), con un elenco de lujo encabezado por Carlo Bergonzi y Leontyne Price, acompañados por Fiorenza Cossotto y Piero Cappuccilli, con la batuta de Romano Gandolfi.

Además, se suman: una interpretación histórica de Rhapsody in Blue, de George Gershwin, a cargo del pianista Enrique “Mono” Villegas junto con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Pedro Ignacio Calderón (1971) y el icónico concierto del Sexteto Tango en el Teatro Colón, de 1972.

Se publicó, también, el Concierto de Piazzolla de 1983, con el estreno en el Teatro Colón del Concierto de Nácar para 9 tanguistas y orquesta junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Pedro Ignacio Calderón. Por primera vez, se incluirá el concierto completo y un ensayo inédito, restaurados a partir de las cintas originales del archivo del teatro. Estos títulos se integran a una colección que incluye registros de figuras legendarias como Martha Argerich, Maria Callas, Birgit Nilsson, Horacio Salgán, Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla, entre otros.

Disponible en todas las plataformas de streaming, esta colección celebra el patrimonio sonoro del Teatro Colón, llevando su historia y excelencia artística a públicos de todo el mundo.

————

La imaginación compartida: Trayectoria del Premio Ibermuseos de Educación

Ibermuseos se complace en presentar La imaginación compartida. Trayectoria del Premio Ibermuseos de Educación, una memoria interactiva que reúne catorce años de trabajo colectivo, visiones compartidas y experiencias educativas impulsadas por museos iberoamericanos. Esta publicación celebra el papel fundamental de los museos en la democracia cultural y la garantía de derechos, destacando su función educativa y social a través de 284 proyectos que han beneficiado a más de 50 mil personas en 17 países.

El micrositio de la memoria interactiva ofrece: Información completa sobre las 12 ediciones del Premio Ibermuseos de Educación, con recursos que permiten explorar desde distintas perspectivas esta inspiradora trayectoria. Reflexiones en la sección ‘Perspectivas Regionales’, donde destacadas mujeres iberoamericanas del ámbito de los museos, la educación, el patrimonio y la cooperación abordan temas clave como género, niñez, decolonialidad, ciudadanía, democracia cultural y políticas públicas. Datos y logros principales obtenidos a lo largo de las convocatorias, destacando las temáticas trabajadas: capacitación, accesibilidad e inclusión, género y diversidad, sostenibilidad, memoria y derechos humanos, y puesta en valor del patrimonio. Reconocimiento a las personas e instituciones que han participado activamente en las comisiones nacionales y especiales de evaluación, cuyo aporte ha sido clave para el éxito del Premio.

https://premio.ibermuseos.org/

:::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

La Academia Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional de las Artes convocan al Premio Composición ANBA-FNA 2025 para obras sinfónicas

El concurso está destinado a compositores argentinos o naturalizados nacidos a partir del 1 de enero de 1985. Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo de 2025.

El concurso otorgará un único premio de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos argentinos), Diploma de Honor y el estreno de la obra por la Orquesta Sinfónica del Neuquén, bajo la dirección de Andrés Tolcachir, en la segunda mitad de 2025. El jurado, conformado por miembros de la Comisión de Música de la ANBA, podrá otorgar, además, hasta dos menciones honoríficas no remuneradas. Las obras deben ser inéditas, no estrenadas ni premiadas y estar registradas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Las composiciones deben ser de autoría individual (no se admitirán coautorías, arreglos ni transcripciones), durar entre 10 y 15 minutos, y ajustarse al orgánico orquestal especificado en el reglamento.

Las obras se deben entregar según las indicaciones del reglamento en la ANBA, Sánchez de Bustamante 2663, 2.º piso, CABA (C1425DVA), excepto entre el 20 de diciembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025. Los resultados se darán a conocer antes del 31 de agosto de 2025 y serán publicados en los sitios web de la ANBA y del FNA.

* Consultas vía mail a: cultura@anba.org.ar. Más información, reglamento y preguntas frecuentes en el sitio del FNA: fnartes.gob.ar.

_______________

Concursos y convocatorias del Centro Ana Frank

17.° Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”

Se convoca a jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Los ganadores podrán participar de la segunda instancia, el 16° Concurso de Proyectos Educativos. Este brinda la oportunidad de participar en un seminario de formación. Además, ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha de cierre: 16 de junio 2025.

12.º Concurso Literario inclusivo

¡Una oportunidad única para expresarse a través de textos y producciones audiovisuales! Destinado a jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Todas las propuestas del Centro Ana Frank son posibles de hacer por Escuelas de Educación Especial. Fecha de cierre: 1° de septiembre 2025.

14.° Concurso de Ensayos para América Latina

Destinado a jóvenes de 13 a 25 años de todos los países de América Latina. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que los interpelen. Los ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otros autoros y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina. Fecha de cierre: 1° de julio de 2025.

*

El Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) lanzó la segunda edición del Premio Ana Frank de jóvenes para jóvenes

Este certamen distingue proyectos liderados por grupos de jóvenes con el objetivo de reconocer el compromiso social y el aporte a sus comunidades en el territorio de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay. Se buscan organizaciones y agrupaciones de jóvenes que lideren proyectos con el foco en la promoción de convivencia e inclusión. Se entregarán 12 menciones a los proyectos destacados durante la entrega de Premios Ana Frank 2025, que se realizará el 9 de junio próximo en el Teatro San Martín. La celebración será en el marco del Día de los Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social, la Convivencia contra toda forma de Violencia y Discriminación, el 12 de junio en conmemoración al natalicio de Ana Frank. Además, los ganadores tendrán la posibilidad de exponer en el 2° Congreso Internacional de jóvenes para jóvenes durante noviembre 2025.

El primer puesto del Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes recibirá dos becas completas para que miembros del equipo o participantes del proyecto participen del 3° Programa de intercambio para jóvenes latinoamericanos en Ámsterdam y La Haya en agosto de 2025. El segundo puesto recibirá una beca completa. Cierre de la preinscripción: 30 de abril 2025.

Pedir las bases de aplicación al mail: premiojoven.anafrank@gmail.com.

————

CONCURSO DE NARRATIVA “ABELARDO CASTILLO”

HASTA EL 30 DE JUNIO

Nuevo Concurso de Narrativa “Abelardo Castillo” para socias y socios de Fundación La Balandra y/o miembros del Registro de Escritores, en la categoría “Cuento”, que contará con un jurado conformado por: Sylvia Iparraguirre, Luis Mey y Natalia Zito.

La convocatoria estará habilitada hasta el domingo 30 de junio de 2025.

Para el ganador/a habrá un premio de $2.500.000 (ARG) y para cada antologado que sea socio/a de la Fundación la suma de $125.000 (ARG).

¿Cómo podes participar? Debes formar parte de la comunidad de socias y socios de Fundación La Balandra y/o ser miembro del Registro de Escritores. Conocé los beneficios de formar parte de Fundación La Balandra haciendo clic a continuación:

Más información en https://concurso.fundacionlabalandra.org.ar/bases-condiciones-concurso-abelardo-castillo/?mc_cid=850f160fe6&mc_eid=cfeaea4951.

****************.

