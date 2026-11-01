La Feria del Libro de Oportunidad tuvo un sábado a pleno y hoy promete Borges, ciencia y romance

Más de ochenta puestos editoriales y librerías se instalaron sobre la Avenida de Mayo durante la Feria de Libros de Oportunidad a Cielo Abierto.

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El sábado fue largo y soleado sobre la Avenida de Mayo, y los vecinos lo aprovecharon de la mejor manera posible: con un libro entre las manos. La primera edición de la Feria de Libros de Oportunidad a Cielo Abierto desbordó todas las expectativas de sus organizadores —y de sus libreros— desde antes incluso de que sonara la hora oficial de apertura. Más de 80 stands de editoriales, librerías y distribuidores se instalaron entre las calles Salta y San José, en el tramo de Monserrat donde la arquitectura de principios de siglo XX convierte cualquier paseo en una postal.

El sol se coló entre las cúpulas históricas, la gente se arrimó a las mesas repletas de títulos, y la avenida más icónica de Buenos Aires se transformó, por un fin de semana, en una gran librería al aire libre. Hoy domingo, la fiesta continúa: el programa incluye una charla sobre Borges, una conversación con Diego Golombek sobre neurociencia y un panel con Gloria V. Casañas sobre la vigencia de la novela romántica, entre otras actividades.

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La convocatoria superó lo previsto: en varios stands, los compradores ya se acumulaban antes del horario oficial de apertura. Los títulos de literatura infantil, política e historia se contaron entre los más buscados, junto con colecciones de clásicos que, edición tras edición, nunca dejan de rotar. La oferta fue amplia —novedades, saldos, libros usados— y el clima del sábado hizo el resto.

Las obras de literatura infantil, política e historia encabezaron las ventas de la primera jornada de la feria.

La propuesta no se limitó a libros de segunda mano o saldos de catálogo. Hubo novedades editoriales, ediciones fuera de circulación y también algunas ideas creativas para atraer compradores. Una de las que más llamó la atención fue la “Cita a ciegas”: un libro envuelto en papel madera con apenas algunas pistas sobre la trama, que se vende a $ 10.000.

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La apuesta por una feria anual en la avenida

La feria fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación El Libro. En el acto inaugural estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes; Martín Arnedo, presidente de la Asociación Amigos de Avenida de Mayo, junto al vicepresidente Jorge Dutra, y el director general de la Fundación El Libro, Ezequiel Martínez.

La idea detrás de la feria también tiene una lógica editorial concreta: darle una segunda oportunidad a los títulos descatalogados o fuera de circulación, que de otro modo quedarían inaccesibles para el público general. La feria apunta, así, a poblar nuevas bibliotecas con libros que ya existían pero habían quedado fuera del circuito.

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Una vendedora y una clienta interactúan frente a una mesa con ejemplares en oferta durante la Feria de Libros de Oportunidad a Cielo Abierto en la Avenida de Mayo.

Lombardi fue directo sobre las expectativas a futuro: “Hoy estamos inaugurando esta feria pero esperamos que el año próximo inauguremos aquí la segunda edición”, dijo ante el público reunido en la avenida. La primera jornada del sábado contó con la presencia de autores como Nicolás Artusi, Jorge Fernández Díaz, Martín Sancia, Sergio Marchi y Luis Mey, que se sumaron a la programación cultural paralela al recorrido por los stands.

Escenario, comercios y público heterogéneo

La feria no fue solo literatura: frente al Palacio Barolo, uno de los edificios más emblemáticos de la avenida, se montó un escenario para presentaciones de autores, conversaciones sobre cultura y números musicales en vivo. Los comercios del barrio también se sumaron al espíritu de la jornada: La Tasca de Fosforito, Plaza Asturias, Óptica Conecta, La Panera Rosa, El Imparcial y El Globo ofrecieron descuentos y promociones especiales para quienes recorrieran la feria.

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La iniciativa editorial busca reincorporar al circuito de lectores títulos descatalogados y obras fuera de circulación.

Entre los rubros más vendidos del sábado estuvieron las agendas para 2027, las novelas, los cuentos y los libros de inspiración. La jornada también registró una circulación inusual de turistas extranjeros y familias que combinaron el paseo con la compra. Los libros de autoayuda, cocina y literatura clásica completaron una lista de éxitos que habla de un público heterogéneo, más amplio que el que suele frecuentar las librerías de interior.

Programación del domingo 1° de noviembre

Este domingo 1° de noviembre la feria abre sus puertas de 11h a 19h, con entrada libre y gratuita, en Avenida de Mayo entre Salta y San José. La programación incluye una charla sobre el rastro de Borges en sus libros, a cargo de Germán Álvarez y Laura Rosato (13h); una conversación entre Diego Golombek y Lala Franco sobre neurociencia (14h); un panel sobre adaptaciones del mundo editorial al audiovisual con Gustavo Malajovich y Mayra Andrade (15h); un debate sobre la vigencia de la novela romántica con Gloria V. Casañas y Damián Glanz (16h); y una mesa con Flor Etcheves y Mercedes Funes sobre mujeres incómodas (17h). A las 18h, Los Clappers pondrán el cierre musical a dos días de feria que, por primera vez, llenaron de libros la avenida de la ciudad.

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