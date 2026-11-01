El Festival Callejón reúne estrenos y procesos escénicos en su novena edición

La novena edición del Festival Callejón reúne propuestas teatrales y de danza en el barrio porteño de Abasto

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Una caja guardada durante décadas en el archivo del Instituto Di Tella con el rótulo “Proyectos no realizados” se convirtió en el disparador de una de las piezas más singulares que, del 9 al 14 de noviembre, integrará la novena edición del Festival Callejón en el Espacio Callejón, del barrio porteño de Abasto, Humahuaca 3759, C. A. B. A. Aquella caja contenía cartas, bocetos e instrucciones de montajes que jamás llegaron a subirse a un escenario durante los años de experimentación artística y radicalización política de las décadas de 1960 y 1970. Ahora, un grupo de artistas los reactiva frente al público, bajo el formato de una conferencia performática.

Ese gesto, el de rescatar lo que quedó trunco para preguntarse qué puede decir todavía hoy, resume bastante bien el espíritu de un festival que en casi una década se volvió un punto de referencia para la escena independiente porteña. La curaduría, sostenida desde el origen por Ramiro Bailiarini y Zoilo Garcés, apuesta este año por una programación que mezcla estrenos, obras invitadas y procesos de investigación escénica, con el foco puesto en artistas jóvenes y en los cruces entre teatro, danza y música.

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“La marca fuerte del Festival es la posibilidad de visibilizar el trabajo de artistas jóvenes, abiertos a la experimentación escénica y al cruce de lenguajes desde una mirada diversa e inclusiva”, resume Bailiarini al describir la columna vertebral de una propuesta que, edición tras edición, insiste en darle lugar a lo que todavía no tiene forma definitiva.

De una caja del Di Tella a una conferencia performática

La obra 'Archivo de proyectos no realizados' rescata cartas y bocetos escénicos del Instituto Di Tella

Archivo de proyectos no realizados es, en ese sentido, la pieza que mejor encarna la pregunta que atraviesa a todo el festival: qué hacer con lo que no fue. Celia Argüello Rena, Nico Sosa y Wo Portillo del Rayo toman ese material de archivo y lo convierten en materia escénica, para indagar qué resonancias, interrupciones y futuros posibles puede activar en el presente aquello que quedó solo en el papel. La idea, la dramaturgia y la investigación de archivo pertenecen a Sosa, también integrante del elenco. La obra se presentará el jueves 12 a las 22:30 y el viernes 13 a las 20.

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A esa exploración sobre lo inconcluso se suma otra historia, aunque de registro bien distinto, sobre la identidad impuesta. En El hijo de, escrita por Joaquín Moreno Ocampo y dirigida por Gianluca Zonzini, Ricardito Elhijovich es un joven actor que carga con el peso de ser hijo de un intérprete reconocido, mientras una industria convierte su vida en espectáculo permanente. Cuando intenta escapar de ese lugar, su representante encuentra a Gonchi, un cantante frustrado y físicamente idéntico a él, y le propone ocupar su lugar. Gonchi acepta para alcanzar la fama que persigue, pero termina atrapado en una identidad ajena. Moreno Ocampo protagoniza la obra junto a Daniela Korovsky y Justo Dell’Acqua, el lunes 9 a las 22:00 y el martes 10 a las 20:00.

La pieza teatral "El hijo" de aborda el conflicto de la identidad impuesta mediante el reemplazo de un actor por un doble

Cuerpos que se transforman y viajes sin destino fijo

La danza tiene su capítulo propio con Animal anterior, dirigida por Denise Groesman y Agostina Luz López. Inspirada en la novela Animal sobre la piedra, de Daniela Tarazona, la obra sigue a Silvia, una mujer de setenta años interpretada por Silvia Estrín, que convive con una máquina y atraviesa una transformación progresiva: abandona aquello que la define como humana para volverse reptil. Mientras eso ocurre, la máquina también muta, se vuelve sensible y permeable al agua, al ambiente y a las emociones de Silvia. El trance funciona ahí como estado de posibilidad, un territorio desde donde reinventar la identidad y dejar que distintas formas de vida se contaminen entre sí. Se presenta el miércoles 11 a las 22:30 y el jueves 12 a las 20.

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La obra de danza "Animal anterior", de Agostina Luz López y Denise Groesman escenifica la mutación de una mujer hacia un reptil a partir de la novela de Daniela Tarazon

El tránsito también atraviesa Fronter, la obra que el colectivo Club Bizarre lleva a escena bajo la dirección de Flor Sánchez. Todo empieza cuando dos personajes encuentran un objeto en un bolso ajeno y emprenden un roadtrip que los lleva hasta un pueblo que se autoproclama estadounidense dentro de la Argentina, donde conocen a una camarera que desvía el rumbo de la historia. A través del humor y de la operación de video en vivo, la pieza construye un universo ficcional en tríptico que no revela del todo hacia dónde va, si hacia el fin de un viaje, el fin de una pelea o el comienzo de algo distinto. La obra había circulado como proceso de investigación en la edición 2025 del festival y ahora llega convertida en estreno de versión completa, el miércoles 11 a las 20 y el viernes 13 a las 22:30.

Completa la grilla Cae diagonal, pisa palito, el estreno de danza creado por Milva Leonardi junto a Abril Lis Varela, que se presenta en formato de work in progress con un invitado secreto que acompaña a Leonardi en escena, el lunes 9 a las 20 y el martes 10 a las 22:30.

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El colectivo Club Bizarre estrena la versión completa de "Fronter", work in progress 2025, una historia de viaje con operación de video en vivo

Nueve años de autogestión, con la vista puesta en la próxima década

Detrás de esa variedad de lenguajes hay un modelo de producción que los propios curadores reivindican como marca de identidad. “En estos nueve años hemos trabajado de manera independiente y autogestiva, orientados a producir obras estreno y, a la vez, generar un espacio de exploración artística bajo el formato work in progress, que luego pueda convertirse en un futuro estreno de obra completa”, explica Garcés, en referencia a un esquema que permitió, justamente, que piezas como Fronter maduraran de una edición a la otra.

Con el décimo aniversario ya en el horizonte, el festival decide cerrar esta edición con una celebración aparte. El sábado 14 de noviembre, desde la medianoche, Maquinal (Anchorena 364, CABA) recibirá un live set de Dani Umpi, de Uruguay,, además de las presentaciones de Trucha, DJ Set Viejo Kaos y Marques Desastre, el proyecto de Felipe Saade.

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Milva Leonardi y Abril Lis Varela presentan el proyecto de danza "Cae diagonal, pisa palito"

Información para el público

El Festival Callejón 9 se desarrolla del 9 al 14 de noviembre en el Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA). Las entradas cuestan 25.000 pesos, con una preventa de dos entradas por 36.000 pesos disponible a través de Alternativa.

El artista uruguayo Dani Umpi (foto) encabeza la fiesta de clausura del festival en la sede de Maquinal

Programación completa:

Lunes 9 de noviembre, 20:00 y martes 10, 22:30: Cae diagonal, pisa palito

Lunes 9 de noviembre, 22:00 y martes 10, 20:00: El hijo de

Miércoles 11 de noviembre, 20:00 y viernes 13, 22:30: Fronter

Miércoles 11 de noviembre, 22:30 y jueves 12, 20:00: Animal anterior

Jueves 12 de noviembre, 22:30 y viernes 13, 20:00: Archivo de proyectos no realizados

* Espacio Callejón, Humahuaca 3759, C. A. B. A.

Sábado 14 de noviembre, desde la medianoche: fiesta de cierre en Maquinal (Anchorena 364, CABA)

Curaduría y producción general: Ramiro Bailiarini y Zoilo Garcés.

Fotos y fuente: gentileza prensa Festival Callejón.