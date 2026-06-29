Cultura

Ortografía y redacción: juego limpio, mejor que fair play

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Guardar
Google icon
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Para aludir a una forma de actuar íntegra, respetuosa y acorde con las normas, lo apropiado es utilizar la expresión juego limpio y no el extranjerismo fair play .

Sin embargo, en los medios de comunicación se emplea con frecuencia la construcción inglesa: «Estos son algunos de los momentos de fair play más recordados en la historia de los mundiales», «El gesto de Pérez de Vargas en el mundial de balonmano, el mejor ejemplo de ‘fair-play’ de 2025» o «Cuatro equipos de la Euroliga incumplieron el fair play financiero».

Como señala el Diccionario panhispánico de dudas , para aludir a la ‘conducta honrada en una competición o juego’ existe en español la expresión juego limpio , recogida en el Diccionario de la lengua española , lo que hace innecesario el uso del anglicismo. También , según el contexto, pueden emplearse voces como deportividad , honradez e integridad , entre otras.

Cabe indicar que, en algunas informaciones deportivas, para designar las medidas encaminadas a sanear las cuentas de los clubes , se usa una fórmula mixta entre el inglés y el español: fair play financiero . También en este caso es preferible la expresión española juego limpio financiero .

Por lo tanto, en los ejemplos del principio, habría sido mejor escribir «Estos son algunos de los momentos de juego limpio más recordados en la historia de los mundiales», «El gesto de Pérez de Vargas en el mundial de balonmano, el mejor ejemplo de juego limpio de 2025» y «Cuatro equipos de la Euroliga incumplieron el juego limpio financiero».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mary Shelley, escritora inglesa: “Nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme”

La célebre frase aparece en “Frankenstein o el moderno Prometeo”, clásico de 1816. El motor filosófico detrás de una de las mentes más brillantes del siglo XIX: el enfoque absoluto como el único refugio posible ante la tragedia y el caos existencial

Mary Shelley, escritora inglesa: “Nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme”

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

Nacido en el Reino Unido a fines de los sesenta, el estilo reunió ambición artística, experimentación y grandes audiencias, con discos clave de King Crimson, Genesis, Yes y Pink Floyd durante un auge breve

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

Valeria Tentoni: “La literatura te dice que hay algo más allá de una vida pegada al celular, a la televisión, al trabajo rutinario”

La autora de “La vida privada” conversó con Infobae Cultura sobre el camino que transitó para llegar a su primera novela, la fascinación por el viejo mundo, el aburrimiento de esta época y por qué el deseo es una cueva

Valeria Tentoni: “La literatura te dice que hay algo más allá de una vida pegada al celular, a la televisión, al trabajo rutinario”

La belleza de la semana: una historia del fútbol y del arte, en un viaje por 11 obras

En pleno mundial norteamericano, un recorrido por grandes obras del deporte rey a lo largo del siglo XX

La belleza de la semana: una historia del fútbol y del arte, en un viaje por 11 obras

El amor de tu vida podría ser un estafador adolescente en un cyber de Nigeria

Carlos Barragán, reportero de The New York Times, reconstruye el auge de las estafas románticas nigerianas y describe a los jóvenes detrás y a sus blancos, unidos por el aislamiento digital y guiones repetidos

El amor de tu vida podría ser un estafador adolescente en un cyber de Nigeria

DEPORTES

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La “rebelión” de tenistas que pone en alerta a Wimbledon: los ejes centrales de la protesta y el acuerdo al que llegaron

La crítica de una leyenda del fútbol a Cristiano Ronaldo por su rendimiento en el Mundial: “Termina condicionando a Portugal”

TELESHOW

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

Crisis en vivo en Gran Hermano: el mensaje que desencadenó el llanto de Tamara Paganini y su posible salida de la casa

El inesperado encuentro de Tini Stoessel después del partido de Argentina: baile, música y emoción con “Las princess”

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

INFOBAE AMÉRICA

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

Irán dilata nuevas reuniones con Estados Unidos e insiste en arancelar el paso por estrecho de Ormuz junto con Omán

Mary Shelley, escritora inglesa: “Nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme”

Qué hay detrás de una buena hamburguesa: el recorrido de los ingredientes mexicanos del campo a la mesa

Samuelandia frente a la Constitución