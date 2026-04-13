Cultura

La Colección Klemm celebra 30 años con una muestra de obras inéditas y grandes nombres del arte

La exposición “A la espera que el sueño me traiga olvido” pone en primer plano piezas poco vistas de artistas icónicos como Magritte, Picasso y Warhol, junto a nuevas adquisiciones

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Colección Klemm
La Colección Klemm celebra 30 años con una muestra de obras inéditas y grandes nombres del arte

La exposición A la espera que el sueño me traiga olvido reúne una selección de obras pertenecientes a la Colección KLEMM, a partir de la que se refleja tanto el legado fundacional de Federico Jorge Klemm como el impulso de reinterpretar su acervo a la luz de nuevas generaciones de artistas que se fueron incorporando.

Klemm (Liberec, ex Checoslovaquia 1942 - Buenos Aires, 2002), artista, coleccionista y una figura rupturista en la difusión del arte hacia las masas con sus míticos Banquetes Telemáticos, creó un acervo que hoy cuenta con más de 760 obras entre pinturas, esculturas, grabados, dibujos, impresiones gráficas, objetos, instalaciones, piezas de videoarte y audiovisuales.

La muestra, a diferencia de lo que suele suceder con las reposiciones, posee una curaduría sintética, realizada por Mariano Mayer, quien colocó por pared, según su tamaño, de dos a tres obras, creando pequeñas agrupaciones casi independientes. No es, en ese sentido, una muestra cargada, una especie de Greatest Hits que busca ponderar las joyas, sino revelar conexiones que se extienden en el tiempo.

Colección Klemm
La muestra, a diferencia de lo que suele suceder con las reposiciones, posee una curaduría sintética, creando pequeñas agrupaciones casi independientes

Concebida en el contexto de los 30 años de la fundación, la expo se destaca por esa presentación limpia, que crea pequeños juegos entre artistas, marcada por el estilo sutil de Mayer, quien sostuvo que la propuesta es “un modo de renovar la experiencia artística” que enfatiza en el diálogo entre pintura y fotografía, excluyendo escultura e instalación para “relacionar lenguajes visuales familiares con búsquedas contemporáneas”.

La práctica curatorial de Mayer redefine, en clave contemporánea y desde una mirada de ciclo y renovación, la manera de encontrarse con el patrimonio construido por Klemm: no como culminación, sino como un “eterno comienzo” en el que el arte, la memoria y la comunidad se renuevan a cada paso.

Así, se suman tres artistas invitados cuyas obras refuerzan el propósito de dar visibilidad a nuevos ingresos: Martín Fanholc Halley, Valentina Liernur y Juan Tessi, cuyas obras fueron incorporadas más recientemente al patrimonio de la Fundación, y que además se presentan con piezas de nueva producción.

Colección Klemm
Entre las obras presentes, destaca -por ejemplo- una pieza temprana de Miguel Carlos Victorica

En el caso de las obras del acervo, la exposición despliega una selección cuya característica común es la rareza o el carácter inédito. Entre las obras presentes, destaca -por ejemplo- una pieza temprana de Miguel Carlos Victorica adquirida por Federico junto a su madre en subastas, que jamás se había mostrado.

“La primera obra que él compró fue una obra de Rómulo Macció, que no se encuentra en la muestra. Federico estaba engripado y mandó a su madre, Rosita, a un remate a buscarla”, recordó Fernando Ezpeleta, quien junto a Valeria Fiterman, co-dirige la Fundación.

Y recordó, en diálogo con Infobae Cultura, otro anécdota sobre cómo se construyó la colección, por fuera de los ‘manuales’: “Se caracteriza por una combinación de adquisiciones impulsivas, vínculos familiares y piezas cuya llegada a Buenos Aires desafiaron los estándares de conservación y seguridad que hoy dominan el mundo del arte. Por ejemplo, una obra hoy valuada en USD 250.000, llegó envuelta apenas entre las páginas de la revista francesa Paris Match, algo impensando hoy”.

Colección Klemm
Núcleo de obras de Picasso, Chagall y Aizemberg

En otra historia, Ezpeleta regresa a la narrativa familiar, a partir de una piezas de Marc Chagall y la dinámica de selección compartida con la madre, quien en una ocasión eligió un cuadro guiada únicamente por su instinto. “Habían ido a una gran galería de Nueva York, los habían sentado en sofás muy cómodos y les pasaban cuadros de Chagall. Y la madre dijo: ‘Este’ y era un glan floreror. Entonces, él dijo: ‘Vamos a complejizarlo un poco más’. Y eligió uno en el que además de flores aparecen los gallos, las lunas, las novias, todo ese universo de Chagall. Más pequeño en formato, pero con más contenido”.

Entre las obras más significativas y poco vistas, se encuentra un óleo sobre papel de Picasso; La mano feliz, una preciosa acuarela y gouache sobre papel de René Magritte y y la serigrafía de la silla eléctrica de Warhol; además de una fotografía de Man Ray, una pequeña pintura de Marx Ernst, otra de Giorgio de Chirico y una rara de Jean-Michel Basquiat, entre otras.

En el caso de Picasso, se presenta El pintor, una litografía intervenida con témpera que forma parte de un conjunto de doce de 1964, “que se destaca por ser particularmente compleja por su superposición de perfiles”, comentó Ezpeleta, al combinar el perfil de Picasso y de su modelo en una composición “que sugiere un beso”.

Otras de las piezas que tienen carácter inédito son una serigrafía de Jim Dine, una acuerla de Guillermo Roux, una pintura de Marcia Schvartz y un textil de Marina de Caro, ganador del Premio Klemm a las Artes Visuales 1999.

Colección Klemm
Desde la izquierda, Basquiat, Nan Goldin, Lucio Fontana y Marcia Schvartz

Además, también se pueden observar piezas de Richard Avedon, Christo & Jean-Claude, Ernesto Deira, Lucio Fontana, Santiago García Sáenz, Nan Goldin, Alfredo Hlito, Allen Jones, Federico Klemm, Guillermo Kuitca, Raúl Lozza, Rómulo Macció, Robert Mapplethorpe, Marta Minujín, Humberto Rivas, Cindy Sherman y Pablo Suárez.

Por otro lado, la Fundación Klemm seguirá con sus festejos en la sala Bonino de su sede de Retiro, con muestras de los recibidos 2025 de la Di Tella en junio, mientras que en julio será el momento de una individual de Fabián Bercic, ganador del Premio Klemm en 2003.

También, pero ya en el Centro Cultural Recoleta se presentará, a partir del 30 de abril, una muestra antológica de Federico Klemm, en coproducción con la Fundación y bajo la curaduría de Feda Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, en la que se reunirán más de 90 obras, activando el patrimonio del artista como mecenas, performer y figura de la escena mediática nacional, integrando performances históricas y piezas que dialogaron con el espacio del Recoleta desde los años 90.

*“A la espera que el sueño me traiga olvido”, en Fundación Klemm, Marcelo Torcuato de Alvear 628, CABA. De lunes a viernes de 11:00 a 19:00 hs. La entrada es libre y gratuita.

Fotos: Gentileza Fundación Klemm

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