Cultura

Zurbarán, el gran maestro del barroco, sale de viaje por el mundo

Cincuenta obras de este gran artista, reunidas desde museos y colecciones, forman parte de una muestra itinerante que arranca en Londres y continuará su recorrido hasta el año 2027

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Zurbarán, maestro pintor del siglo XVII, de viaje por el mundo
Imagen de archivo de las obras "Santa Eulalia" y "Santa Dorotea", parte de la exposición temporal, "Zurbarán. Santas" (Crédito: EFE/Carlos Díaz)

La obra de Francisco de Zurbarán, uno de los grandes pintores españoles del siglo XVII, viaja este año por Londres, París y Chicago en una exposición itinerante para la que museos, instituciones y colecciones privadas de España prestaron algunas de sus principales piezas.

La exposición Zurbarán, organizada por la National Gallery, el Louvre y el Art Institute de Chicago y que se inaugura el próximo 2 de mayo en Londres, reúne 50 cuadros del artista extremeño, formado en Sevilla, donde alcanzó su plenitud artística.

Quince de ellas, entre las que se encuentran varias santas de suntuosos ropajes, monjes con pesados hábitos y algún delicado bodegón, fueron prestadas por el Museo del Prado, el Museo Nacional de Arte de Cataluña o el Museo de Bellas Artes de Bilbao. También viajan cuadros desde Valladolid, Sevilla y de colecciones privadas, según datos recabados.

Los comisarios de la muestra también reunieron obras de museos de América y Europa, desde Lyon (Francia) al Metropolitan de Nueva York.

La mártir fue apresada, le rompieron los dientes y fue amenazada con la hoguera. (WikiCommons/Dominio público/Francisco de Zurbarán)
"Santa Apolonia de Alejandría"

Ahora, todos estos cuadros maravillosos dispersos por el mundo se reúnen en Londres durante unos meses antes de seguir su periplo por París y Chicago, hasta 2027.

Francisco de Zurbarán

Este gran maestro del barroco español firmó una amplísima obra marcada por encargos en España y América, muchos de ellos para conventos e iglesias.

Siglos de desamortizaciones, ventas, expolios y movimientos del mercado provocaron una gran dispersión de su catálogo, lo que hace especialmente interesantes las exposiciones temporales.

Si bien en su época fue conocido como “el pintor de los frailes”, Zurbarán fue más recientemente calificado por expertos contemporáneos como “el pintor de lo indescriptible” por su forma de captar el silencio de las cosas cotidianas, los contrastes de luz, la fuerte intensidad mística de sus lienzos y el uso de vibrantes colores en los riquísimos vestuarios de sus santas.

"Hércules lucha contra la hidra de Lerna" (1634)
"Hércules lucha contra la hidra de Lerna" (1634)

El puzzle de los préstamos

Entre las piezas clave de la exposición figuran buen número de cuadros que Zurbarán pintó para el retablo mayor de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión, de Jeréz de la Frontera (Cádiz), que fue desmembrado tras la desamortización de Mendizábal, en 1836, y las pinturas diseminadas por el mundo.

Así, cuatro grandes obras del retablo se encuentran hoy en el Museo de Grenoble (Francia), que presta dos de ellos. El Metropolitan de Nueva York presta otra más de ese conjunto, entre sus aportaciones a la muestra itinerante.

La maravillosa y etérea Virgen del Rosario con dos cartujos viaja desde el Museo Nacional de Poznan (Polonia).

Además, los organizadores escogieron para la muestra obras pertenecientes al Museo de Bellas Artes de Lyon, el Palacio de Auckland, del Reino Unido, o el Wadsworth Atheneum, de Connecticut (EEUU).

Las peregrinas.
"Las peregrinas"

De hecho, lograron préstamos de instituciones y colecciones privadas desde California hasta Budapest, pasando por Ohio y París, incluida la española Colección Abelló, que presta La familia de la Virgen, una escena doméstica de la virgen niña junto a san Joaquín y santa Ana.

Del Museo Thyssen-Bornemisza viaja Santa Catalina, una bellísima obra de la serie de santas ataviadas con suntuosos ropajes; mientras que la madrileña Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presta la Visión del Beato Alonso Rodríguez.

La catedral de Sevilla presta un Cristo crucificado de los cinco que tiene, mientras que el Bellas Artes de Bilbao envía dos santas: Santa Catalina de Alejandría y Santa Isabel de Turingia.

Del Museo Nacional de Arte de Cataluña viajan a Londres la Inmaculada concepción con dos niños rezando y un maravilloso Bodegón con cacharros; desde el Museo de Escultura de Valladolid viaja La Santa Faz, que la National Gallery identifica como ‘El velo de Verónica’.

Pero no todos los cuadros viajarán a las tres sedes de la exposición, pues supondría prestar obra hasta finales de junio del 2027, cuando cierra la muestra en Chicago.

Fuente: EFE

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