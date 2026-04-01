Javier Soria Vázquez ganó el Premio Arthaus 2026

Javier Soria Vazquez fue galardonado con el Premio Arthaus 2026 en Artes Visuales por su proyecto "Columen" en la categoría Instalación

El jurado de la cuarta edición del Premio Arthaus anunció como ganador a Javier Soria Vázquez en la categoría Instalación, quien recibirá $6.500.000 para la producción de su obra Columen. El artista, nacido en Cafayate, Salta, reside en Tucumán y desarrolla su trabajo en el cruce de los imaginarios y los sistemas del arte contemporáneo, con especial foco en las dimensiones simbólicas de la materialidad y la experiencia.

Su trayectoria incluye distinciones como el 1° Premio Mejor Obra en el 112° Salón Nacional de Artes Visuales (2025), el 2° Premio del 51° Salón Tucumán de Artes Visuales para el ámbito Nacional (2024) y el Gran Premio de Honor del Salón de Artes Visuales de la Provincia de Salta (2021).

El proyecto Columen se enfoca en la historia del Museo Nacional de Bellas Artes, entendida como una construcción colectiva y una mirada pública sobre el arte en Argentina. La instalación propone experiencias que evocan tensiones, continuidades y transformaciones de la historia cultural local.

El trabajo invita a reflexionar sobre el museo como espacio de memoria, investigación y encuentro, donde las obras del pasado interactúan con el presente y se orientan al futuro. Entre los ejes que atraviesan la propuesta se encuentran el sostenimiento del arte, la persistencia de las instituciones y el papel de las obras en la historia cultural argentina.

El artista Javier Soria Vazquez, nacido en Cafayate y residente en Tucumán, recibirá $6.500.000 para la producción de su instalación

La presentación de la obra está prevista para septiembre de 2026 en el Museo Nacional de Bellas Artes.

El jurado, conformado por Andrés Buhar, Andrés Duprat, Carlos Gutiérrez, Mariana Marchesi y Leila Tshopp, otorgó además dos menciones, a Demasiado pobres para ir a Marte, de Fede Gloriani, y a Cocolle, el color del sur, de Lucila Gradín.

Fuente y fotos: prensa Arthaus.