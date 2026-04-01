Cultura

Javier Soria Vázquez ganó el Premio Arthaus 2026

El artista nacido en Cafayate se consagró en la categoría Instalación con una obra que propone nuevas formas de mirar la historia del Museo Nacional de Bellas Artes y el arte argentino contemporáneo

Guardar
Javier Soria Vazquez fue galardonado con el Premio Arthaus 2026 en Artes Visuales por su proyecto "Columen" en la categoría Instalación
Javier Soria Vazquez fue galardonado con el Premio Arthaus 2026 en Artes Visuales por su proyecto "Columen" en la categoría Instalación

El jurado de la cuarta edición del Premio Arthaus anunció como ganador a Javier Soria Vázquez en la categoría Instalación, quien recibirá $6.500.000 para la producción de su obra Columen. El artista, nacido en Cafayate, Salta, reside en Tucumán y desarrolla su trabajo en el cruce de los imaginarios y los sistemas del arte contemporáneo, con especial foco en las dimensiones simbólicas de la materialidad y la experiencia.

Su trayectoria incluye distinciones como el 1° Premio Mejor Obra en el 112° Salón Nacional de Artes Visuales (2025), el 2° Premio del 51° Salón Tucumán de Artes Visuales para el ámbito Nacional (2024) y el Gran Premio de Honor del Salón de Artes Visuales de la Provincia de Salta (2021).

El proyecto Columen se enfoca en la historia del Museo Nacional de Bellas Artes, entendida como una construcción colectiva y una mirada pública sobre el arte en Argentina. La instalación propone experiencias que evocan tensiones, continuidades y transformaciones de la historia cultural local.

El trabajo invita a reflexionar sobre el museo como espacio de memoria, investigación y encuentro, donde las obras del pasado interactúan con el presente y se orientan al futuro. Entre los ejes que atraviesan la propuesta se encuentran el sostenimiento del arte, la persistencia de las instituciones y el papel de las obras en la historia cultural argentina.

El artista Javier Soria Vazquez, nacido en Cafayate y residente en Tucumán, recibirá $6.500.000 para la producción de su instalación
El artista Javier Soria Vazquez, nacido en Cafayate y residente en Tucumán, recibirá $6.500.000 para la producción de su instalación

La presentación de la obra está prevista para septiembre de 2026 en el Museo Nacional de Bellas Artes.

El jurado, conformado por Andrés Buhar, Andrés Duprat, Carlos Gutiérrez, Mariana Marchesi y Leila Tshopp, otorgó además dos menciones, a Demasiado pobres para ir a Marte, de Fede Gloriani, y a Cocolle, el color del sur, de Lucila Gradín.

Fuente y fotos: prensa Arthaus.

Temas Relacionados

Premio ArthausJavier Soria Vázquez“Columen"Museo Nacional de Bellas ArtesArtes Visuales

Últimas Noticias

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

De un departamento en Manhattan y las viñetas dibujadas en servilletas a un homenaje póstumo y 200 millones de ejemplares vendidos. Un libro forjado hace 83 años entre presiones políticas, un amor distante y sugerencias inesperadas que conquistó el mundo

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

A través de capítulos breves y situaciones reales,Verónica Buchanan y Luciano Lutereau cuestionan la ansiedad contemporánea por soluciones rápidas, mostrando otra cara del psicoanálisis contemporáneo

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

En su nuevo libro, Andrew McCarthy narra un emotivo recorrido por veintidós estados, buscando respuestas sobre la amistad masculina y el impacto de la soledad en la vida adulta

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Antes del simbolismo, el pintor francés produjo una ruptura de los estilos de finales del siglo XIX, abriendo paso a nuevas corrientes que se extienden hasta el arte contemporáneo

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington

La muestra londinense presenta cartas y bocetos de una joven Leonora Carrington, fusionando su travesía personal con figuras icónicas y recuerdos de Sigmund Freud en un diálogo tan inesperado como fascinante

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo