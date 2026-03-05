Peter Jackson recibirá una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes 2026 por su contribución al cine mundial (Foto: archivo EFE/EPA/Neil Hall)

El director neozelandés Peter Jackson (El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, King Kong) recibirá una Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de apertura del 79º Festival de Cannes (del 12 al 23 de mayo), anunciaron los organizadores. “Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes será uno de los momentos más grandes de mi carrera”, comentó el director de 64 años en un comunicado del festival.

La presidenta del festival, Iris Knobloch, celebró al “director de creatividad desbordante que dio al género de la fantasía heroica sus cartas de nobleza”. El delegado general del festival, Thierry Frémaux, afirmó que existe “claramente un antes y un después de Peter Jackson”.

El 13 de mayo de 2001, en Cannes, 26 minutos cambiaron la vida del entonces poco conocido director. Allí se proyectaron en exclusiva - siete meses antes de su estreno - las primeras imágenes de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, inicio de la saga cinematográfica basada en las novelas de J. R. R. Tolkien, que terminó acumulando 17 premios Óscar.

Desde hace 12 años, tras El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos, Jackson no volvió a realizar cine de ficción y se dedicó a formatos documentales, profundamente marcado por la repentina muerte de su director de fotografía Andrew Lesnie. Ese fallecimiento “cambió mi camino creativo”, explicó en un video.

Peter Jackson (segundo a la izquierda) y miembros del reparto de 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey' de izquierda a derecha: Elijah Wood, Andy Serkis y Viggo Mortensen (Foto: archivo REUTERS/Yuriko Nakao)

La historia de Peter Jackson

La historia en el cine para Peter Jackson (31 de octubre de 1961, Pukerua Bay, Isla Norte, Nueva Zelanda) comenzó con una cámara de cine de 8 mm y la curiosidad de un niño de ocho años. Aquel primer contacto con el séptimo arte sentó las bases de una carrera marcada por la innovación y la perseverancia. A medida que crecía, invirtió en una cámara de 16 mm usada y se rodeó de amigos dispuestos a embarcarse en nuevos proyectos. Lo que inició como un cortometraje derivó en un largometraje: con el respaldo de la Comisión Cinematográfica de Nueva Zelanda, el filme Bad Taste vio la luz en 1987. Esta comedia de terror obtuvo reconocimiento internacional tras su paso por el festival de Cannes y alcanzó el estatus de obra de culto.

Tras Bad Taste, Jackson presentó Meet the Feebles en 1989, una producción que combinó marionetas y actores disfrazados para explorar los lados más oscuros de la naturaleza humana. En 1992, la película de zombis Braindead —conocida en Estados Unidos como Dead Alive— ganó múltiples premios internacionales de ciencia ficción y fue catalogada por algunos críticos como la película “más sangrienta jamás realizada”.

La diversidad temática de Jackson se manifestó con Criaturas celestiales (1994), donde retrató el asesinato de una madre por parte de dos adolescentes. Kate Winslet asumió su primer rol importante en esta producción. El guion, escrito por Jackson y su pareja Frances Walsh, recibió nominaciones al Oscar. Más adelante, Jackson experimentó con el falso documental Forgotten Silver (1995) y abordó el género de fantasmas en The Frighteners (1996).

El impacto de El Señor de los Anillos

La consagración llegó con la adaptación de El Señor de los Anillos. En una jugada sin precedentes, el director decidió filmar las tres entregas de la saga en paralelo durante 15 meses en Nueva Zelanda, además de participar como guionista. Las películas —La Comunidad del Anillo (2001), Las Dos Torres (2002) y El Retorno del Rey (2003)— se transformaron en fenómenos de crítica y público. El reconocimiento fue rotundo: por El Retorno del Rey obtuvo los Óscar a mejor director y mejor guion adaptado junto a Frances Walsh y Philippa Boyens. La película sumó 11 estatuillas, incluyendo mejor película, consolidando el éxito del proyecto.

Tras la saga de 'El Hobbit', Peter Jackson dejó el cine de ficción para dedicarse a documentales, incluyendo 'The Beatles: Get Back'

El director regresó a la gran pantalla con una nueva versión de King Kong en 2005, reinterpretando el clásico de 1933. Más tarde, en 2009, presentó Desde mi cielo, basada en la novela de Alice Sebold, donde narró la historia de una joven asesinada que observa a su familia y al responsable de su muerte desde el más allá.

Tras su paso por El Señor de los Anillos, Jackson se sumergió nuevamente en el universo de Tolkien con la trilogía de El Hobbit. Las entregas —Un Viaje Inesperado (2012), La Desolación de Smaug (2013) y La Batalla de los Cinco Ejércitos (2014)— exploraron la precuela de la saga y extendieron su colaboración con el mundo fantástico del escritor británico.

En 2018, el cineasta sorprendió con el documental They Shall Not Grow Old, donde restauró y coloreó imágenes inéditas de la Primera Guerra Mundial. Este trabajo documental fue ampliamente elogiado por su innovadora aproximación a los archivos históricos. Y volvió a captar la atención mundial en 2021 con la docuserie The Beatles: Get Back, centrada en los días previos al último concierto público de la banda en 1969.

La trayectoria de Peter Jackson ilustra cómo la pasión por el cine y la apuesta por la innovación pueden transformar la industria. Desde sus inicios en Nueva Zelanda hasta conquistar Hollywood y revolucionar los efectos especiales, su legado sigue marcando el rumbo del séptimo arte.

Con información: AFP