Cultura

Peter Jackson recibirá una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

La distinción al director neozelandés reconoce su contribución a los géneros de fantasía y documental, y será otorgada el 12 de mayo, durante la inauguración de la competencia cinematográfica

Guardar
Peter Jackson recibirá la Palma
Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes 2026 por su contribución al cine mundial (Foto: archivo EFE/EPA/Neil Hall)

El director neozelandés Peter Jackson (El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, King Kong) recibirá una Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de apertura del 79º Festival de Cannes (del 12 al 23 de mayo), anunciaron los organizadores. “Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes será uno de los momentos más grandes de mi carrera”, comentó el director de 64 años en un comunicado del festival.

La presidenta del festival, Iris Knobloch, celebró al “director de creatividad desbordante que dio al género de la fantasía heroica sus cartas de nobleza”. El delegado general del festival, Thierry Frémaux, afirmó que existe “claramente un antes y un después de Peter Jackson”.

El 13 de mayo de 2001, en Cannes, 26 minutos cambiaron la vida del entonces poco conocido director. Allí se proyectaron en exclusiva - siete meses antes de su estreno - las primeras imágenes de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, inicio de la saga cinematográfica basada en las novelas de J. R. R. Tolkien, que terminó acumulando 17 premios Óscar.

Desde hace 12 años, tras El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos, Jackson no volvió a realizar cine de ficción y se dedicó a formatos documentales, profundamente marcado por la repentina muerte de su director de fotografía Andrew Lesnie. Ese fallecimiento “cambió mi camino creativo”, explicó en un video.

Peter Jackson (segundo a la
Peter Jackson (segundo a la izquierda) y miembros del reparto de 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey' de izquierda a derecha: Elijah Wood, Andy Serkis y Viggo Mortensen (Foto: archivo REUTERS/Yuriko Nakao)

La historia de Peter Jackson

La historia en el cine para Peter Jackson (31 de octubre de 1961, Pukerua Bay, Isla Norte, Nueva Zelanda) comenzó con una cámara de cine de 8 mm y la curiosidad de un niño de ocho años. Aquel primer contacto con el séptimo arte sentó las bases de una carrera marcada por la innovación y la perseverancia. A medida que crecía, invirtió en una cámara de 16 mm usada y se rodeó de amigos dispuestos a embarcarse en nuevos proyectos. Lo que inició como un cortometraje derivó en un largometraje: con el respaldo de la Comisión Cinematográfica de Nueva Zelanda, el filme Bad Taste vio la luz en 1987. Esta comedia de terror obtuvo reconocimiento internacional tras su paso por el festival de Cannes y alcanzó el estatus de obra de culto.

Tras Bad Taste, Jackson presentó Meet the Feebles en 1989, una producción que combinó marionetas y actores disfrazados para explorar los lados más oscuros de la naturaleza humana. En 1992, la película de zombis Braindead —conocida en Estados Unidos como Dead Alive— ganó múltiples premios internacionales de ciencia ficción y fue catalogada por algunos críticos como la película “más sangrienta jamás realizada”.

La diversidad temática de Jackson se manifestó con Criaturas celestiales (1994), donde retrató el asesinato de una madre por parte de dos adolescentes. Kate Winslet asumió su primer rol importante en esta producción. El guion, escrito por Jackson y su pareja Frances Walsh, recibió nominaciones al Oscar. Más adelante, Jackson experimentó con el falso documental Forgotten Silver (1995) y abordó el género de fantasmas en The Frighteners (1996).

El impacto de El Señor de los Anillos

La consagración llegó con la adaptación de El Señor de los Anillos. En una jugada sin precedentes, el director decidió filmar las tres entregas de la saga en paralelo durante 15 meses en Nueva Zelanda, además de participar como guionista. Las películas —La Comunidad del Anillo (2001), Las Dos Torres (2002) y El Retorno del Rey (2003)— se transformaron en fenómenos de crítica y público. El reconocimiento fue rotundo: por El Retorno del Rey obtuvo los Óscar a mejor director y mejor guion adaptado junto a Frances Walsh y Philippa Boyens. La película sumó 11 estatuillas, incluyendo mejor película, consolidando el éxito del proyecto.

Tras la saga de 'El
Tras la saga de 'El Hobbit', Peter Jackson dejó el cine de ficción para dedicarse a documentales, incluyendo 'The Beatles: Get Back'

El director regresó a la gran pantalla con una nueva versión de King Kong en 2005, reinterpretando el clásico de 1933. Más tarde, en 2009, presentó Desde mi cielo, basada en la novela de Alice Sebold, donde narró la historia de una joven asesinada que observa a su familia y al responsable de su muerte desde el más allá.

Tras su paso por El Señor de los Anillos, Jackson se sumergió nuevamente en el universo de Tolkien con la trilogía de El Hobbit. Las entregas —Un Viaje Inesperado (2012), La Desolación de Smaug (2013) y La Batalla de los Cinco Ejércitos (2014)— exploraron la precuela de la saga y extendieron su colaboración con el mundo fantástico del escritor británico.

En 2018, el cineasta sorprendió con el documental They Shall Not Grow Old, donde restauró y coloreó imágenes inéditas de la Primera Guerra Mundial. Este trabajo documental fue ampliamente elogiado por su innovadora aproximación a los archivos históricos. Y volvió a captar la atención mundial en 2021 con la docuserie The Beatles: Get Back, centrada en los días previos al último concierto público de la banda en 1969.

La trayectoria de Peter Jackson ilustra cómo la pasión por el cine y la apuesta por la innovación pueden transformar la industria. Desde sus inicios en Nueva Zelanda hasta conquistar Hollywood y revolucionar los efectos especiales, su legado sigue marcando el rumbo del séptimo arte.

Con información: AFP

Temas Relacionados

Peter JacksonFestival de CannesCineUltimas noticiasUltimas noticias América

Últimas Noticias

Malala Yousafzai, Nobel de la Paz: “Para una niña afgana, leer sola en la habitación es un acto de resistencia”

Desde Madrid, la activista paquistaní contó el drama de las chicas a las que no les permiten estudiar y qué es el “apartheid de género”

Malala Yousafzai, Nobel de la

Danza contemporánea y el juego de la imprevisibilidad: el Borges presenta la tercera edición de Experimenta

La programación de este ciclo reúne a coreógrafos y artistas visuales que exploran límites interdisciplinarios en cuatro obras, abriendo un espacio de experiencias inmersivas y colaboraciones entre movimiento, instalación y tecnología

Danza contemporánea y el juego

Santiago Poggio llega al MACLA con sus figuraciones fantásticas y abstracciones

El reconocido artista platense presenta “Se suponía que te haría feliz”, una selección de obras que abren un espacio único para el asombro y la reflexión en el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano

Santiago Poggio llega al MACLA

El nuevo álbum de Harry Styles reconfigura los arquetipos masculinos del pop contemporáneo

Con ‘Kiss All the Time. Disco Occasionally.’, su primer disco en cuatro años, la estrella británica que siempre es líder de tendencia, regresa con look y sonido de club electrónico

El nuevo álbum de Harry

El “Talento Joven” de la argentina Julia Padilla, premiado en ARCOmadrid

Con su exposición de esculturas y dibujos en la galería Linse, la creadora porteña fusiona materiales industriales, orgánicos y cotidianos, invitando a una experiencia de extrañamiento y memoria colectiva

El “Talento Joven” de la
DEPORTES
Felipe Contepomi reúne a 31

Felipe Contepomi reúne a 31 convocados en Londres: el plan de Los Pumas para un año cargado de desafíos

Sorprendentes declaraciones de una ex figura del Real Madrid sobre el trabajo de Zidane: “No hizo demasiado”

La tierna reacción de Novak Djokovic al ver el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka en medio de Indian Wells

El calor extremo amenaza la continuidad y seguridad del Tour de Francia, alertan los expertos

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Susana Roccasalvo habló de su

Susana Roccasalvo habló de su vida amorosa: “Cada tanto me doy un shot de colágeno”

Paula Chaves, muy dura con con Zaira Nara por sus indirectas: “No me fumo más la carcajadita”

El polémico posteo de Graciela Alfano a Susana Giménez luego de la foto en traje de baño: “La que puede puede”

Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Nunca la muestro”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Panamá confirma primera visita consular

Panamá confirma primera visita consular a panameños detenidos en La Habana

“Estados Unidos quiere que quede claro que Trump resolvió el conflicto con Irán”: el análisis de Álvaro Zicarelli sobre la escalada de tensión en Medio Oriente

Israel anunció una nueva etapa en la ofensiva contra Irán tras destruir el 80% de sus defensas aéreas: “Tenemos sorpresas”

Una persona muere tras ingresar a una zona restringida del volcán Kilauea en Hawái

El impacto de un misil iraní provocó un incendio en la principal refinería de Baréin