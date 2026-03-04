Sebastião Salgado recibe un emotivo homenaje en París con una muestra llena de historia y compromiso

La exposición en el Ayuntamiento de París rinde homenaje al notable fotógrafo Sebastião Salgado

El ayuntamiento de París impulsa una exposición dedicada al reconocido fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado, fallecido el año pasado, en una muestra que reúne algunas de sus imágenes más emblemáticas y un proyecto inédito sobre la capital francesa. Homenaje a Sebastiao Salgado, que se podrá visitar gratuitamente hasta el 30 de mayo en uno de los salones del edificio municipal, presenta cerca de 200 fotografías del autor de proyectos tan conocidos como Éxodos, sobre los grandes movimientos migratorios, o Génesis, sobre el origen del planeta.

La muestra también pone de manifiesto el cariño de Sebastião Salgado y su familia por París, donde residió durante medio siglo tras escapar de la dictadura en Brasil. En la Salle Saint-Jean, dentro del Hôtel de Ville, sede del Ayuntamiento de París, los asistentes tienen la oportunidad de (re)descubrir casi 200 imágenes capturadas por el fotógrafo a lo largo de su carrera, en una exposición concebida por su esposa Lélia Wanick Salgado. El montaje, sencillo y con un fondo neutro, resalta una colección de fotografías tomadas en diversos lugares del mundo, abarcando desde la Amazonia y las minas de oro brasileñas hasta la zona ecoclimática del Sahel.

Las piezas seleccionadas permiten observar tanto su mirada profesional como su dimensión familiar, su sensibilidad ecológica y su vocación humanista. Los retratos en blanco y negro y los paisajes imponentes proyectan una atmósfera ajena, casi de otro mundo, y transmiten la pasión y el compromiso de Sebastião Salgado con la naturaleza y los animales.

Entre las imágenes más icónicas de Sebastião Salgado se incluyen retratos en blanco y negro de la Amazonia y las minas de Serra Pelada.

En esta exposición hay imágenes que “lo definen a él y que nos definen a nosotros, que definen el estado del mundo pasado, pero sin duda también un poco del presente y, por desgracia, del futuro, que muestran sus compromisos humanistas, porque hay muchas mujeres y hombres que trabajan, mujeres y hombres que viven, que sufren”, dijo la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

En la muestra pueden verse desde las primeras fotografías de Salgado a mediados de los años 1970, en África, hasta algunas de sus imágenes más icónicas, como la vista de los miles de trabajadores en una mina al aire libre de Serra Pelada, en Brasil, o las grandes panorámicas de la selva amazónica. Para organizar la exposición, la viuda del fotógrafo dijo que pensó que “era necesario hacer un homenaje al hombre, no sólo al fotógrafo”, y reiteró que su marido fue “una persona realmente muy, muy comprometida”, especialmente con la ecología.

Sebastião Salgado, nacido en 1944 en Minas Gerais (Brasil), se orientó en un primer momento hacia una carrera de economista. Trabajó en un principio para la Organización Internacional del Café en Londres y comenzó a fotografiar durante sus numerosos desplazamientos. Muy pronto, dejó de lado esta primera carrera y trabajó sucesivamente para las agencias Sygma, Gamma y Magnum Photos, antes de fundar su propia agencia junto a su esposa en 1994. Incansable viajero, recorrió el mundo durante más de medio siglo para fotografiar conflictos, la pobreza, fenómenos migratorios y la inmensidad de la naturaleza.

La exposición incluye coloridas obras pictóricas de Rodrigo Salgado, hijo del fotógrafo brasileño

La muestra presenta también por primera vez una veintena de imágenes que el fotógrafo hizo de París, en 2024. En aquel momento, el ayuntamiento le pidió si quería fotografiar la ciudad, y hacer una imagen que se convertiría en la tarjeta de felicitación de fin de año. Aunque Salgado al principio dudó, explicó Hidalgo, al final presentó una serie de imágenes, entre ellas, las orillas del Sena y sus famosos puentes, varios árboles centenarios de la ciudad o la escalinata de la Basílica del Sacré Cœurde, la famosa iglesia del barrio de Montmartre. Fue el último trabajo fotográfico realizado por el artista en vida

La exposición incluye una serie de cuadros de uno de los hijos del matrimonio, Rodrigo Salgado, con síndrome de Down, que pinta desde que era niño. A diferencia de las imágenes de su padre, siempre en blanco y negro, las telas de Rodrigo están llenas de colores, con formas a menudo geométricas.

Con información de: AFP

[Fotos: Sebastiao Salgado; Rodrigo Salgado; Lélia Wanick Salgado]