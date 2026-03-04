Más allá del amor romántico: por qué la amistad es el lazo más profundo, según la gran literatura

La literatura universal explora la amistad como un lazo vital que moldea la identidad desde Aristóteles hasta novelas actuales

La literatura universal abordó la amistad desde la Antigüedad hasta la actualidad como uno de los vínculos más complejos y transformadores de la experiencia humana. Obras fundamentales de la filosofía y la narrativa exploran la importancia de los amigos en la construcción de la identidad y el sentido de la vida, tanto en la juventud como en la adultez. En Infobae en Vivo A las Nueve, la escritora y especialista, Flavia Pittella ofreció ejemplos claves de cómo la literatura representa y resignifica la amistad.

Para iniciar su columna, Pittella mencionó un libro “muy importante, que habla de la amistad, que es Ética a Nicómaco, de Aristóteles”. El filósofo considera que el amor más importante es el de la amistad, la philia. “Uno podría tener todos los bienes del mundo y si no tiene amigos, no tiene una vida plena. Una vida sin amigos no es una vida plena, es una vida, por supuesto, pero sin amigos no es plena.” Para Aristóteles, el amigo es “un otro yo”, alguien que complementa, discute y obliga a una vida ética superior. La amistad es, para el pensador griego, el sentimiento más puro y desarmado.

Pitella también describió los distintos tipos de amistad según Aristóteles: la utilitaria, la del placer y la de la virtud. Sobre esta última, afirmó: “En la amistad de la virtud hay estabilidad. Hay reciprocidad, que quiere decir: no nos damos lo mismo el uno al otro con los amigos. Vos tenés amigos para una cosa, amigos para otra, y vos sos amigo de alguien para una cosa y para otra. Pero hay una reciprocidad". En este sentido, la traductora indicó que la amistad es más generosa y menos demandante que el amor romántico o la relación de pareja.

Aristóteles definió a la amistad como el amor más importante, fundamental para una vida plena y superior al amor romántico

Grandes novelas sobre la amistad y el crecimiento

En el plano de la narrativa, la amistad suele ocupar un lugar central en las novelas de formación o bildungsroman. Flavia Pitella destacó que “todas las novelas asociadas al crecimiento, al cambio de la persona, a volverse adulto, a volverse mejor persona, son historias de amistad más que de amor”. Ejemplos notables son Don Quijote y Sancho Panza, Sherlock Holmes y Watson, Tom Sawyer y Huckleberry Finn, y las historias de Harry Potter. Según Pitella, “esos personajes, que en apariencia no tienen nada en común, se complementan, se acompañan, se educan”.

Sobre Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, señala: “Lo que los une, la amistad que los une es el seguir una pasión. En Los detectives salvajes es la búsqueda de una causa superior a ellos, la revolución, la aventura, la búsqueda de la belleza, lo idealista de la juventud.”

En tanto, en La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, la amistad funciona como refugio y resistencia en un ambiente hostil: “Hay una alianza entre los personajes de este colegio militar. Se une para sobrevivir a la violencia institucional, para sobrevivir a la violencia del Estado. Va generando esta idea de la fragilidad y cuándo la amistad viene a generar este espacio de trinchera. No estoy solo, en este lugar que es horrible, hay un refugio que es mis amigos".

Grandes novelas, como la de Mario Vargas Llosa, retratan el crecimiento personal a través del vínculo de la amistad REUTERS/Anibal Solimano/File Photo

La amistad como resistencia y apertura a la diferencia

También, Pitella subrayó el valor de la amistad como experiencia que trasciende las diferencias y se sostiene en la apertura al otro. “La verdadera amistad no se basa en la unión o en la semejanza, sino en la apertura al otro, a la otredad, a lo diverso, a lo distinto". Citó la novela El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, como ejemplo de amistad improbable entre dos personajes opuestos, Molina y Valentín, que “terminan siendo amigos” en medio de la adversidad y la diferencia política y personal.

Otro libro mencionado por la especialista es en La amiga estupenda, de Elena Ferrante, la autora italiana construye una tetralogía que, según Pitella, “es la historia de la amistad absoluta. Es la historia de Elena Greco y Lila Cerulo, dos niñas que crecen en un Nápoles muy convulsionado".

En detalle explicó que los personajes “son radicalmente opuestas en cómo ven la vida, pero sobre todo, son una fortaleza de la amistad. Opuestas, complementarias. Se pelean todo el día, se agarran de los pelos el 90 % de las veces. No se separan nunca en toda su vida”. La novela describe cómo el contexto familiar y social determina la vida de las protagonistas y cómo la amistad persiste a pesar de las contradicciones y los caminos opuestos.

Fraternidad, interculturalidad y las fronteras de la amistad

La literatura también explora la amistad más allá de las barreras culturales y personales. Sobre Moby Dick, de Herman Melville, Pitella explicó: “Es la gran historia. Achab sube al barco a varias personas, pero a dos personas que son muy distintas. Que están obligadas la primera noche a dormir en la misma cama. Ishmael y Queequeg. Queequeg es un arponero polinesio. Ishmael es un hombre bastante conservador”.

Y agregó: “Si hay una historia acerca de la amistad sin barreras, acerca de la fraternidad, acerca de la interculturalidad, el choque de culturas, la superación de los prejuicios, el amor y la fraternidad en la adversidad, cómo la amistad forja también el destino de las personas es Moby Dick”.

Moby Dick ilustra la fraternidad y la interculturalidad, demostrando cómo la amistad trasciende barreras culturales y personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pitella concluyó: “La amistad es una de las experiencias más profundas de la vida humana. ¿Podemos ser felices sin amigos? ¿Podemos ser plenos sin amigos? No. Nosotros somos el otro cuando tenemos amigos. El querer a alguien con todo lo que es, es la amistad. La novela que explica la amistad entre mujeres, que la tiene que leer todo el mundo para entender a las mujeres, es La amiga estupenda de Elena Ferrante”.

