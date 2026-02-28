Cultura

Premios Konex Humanidades 2016-2025: ya está constituído el Gran Jurado

El comité presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci elegirá a las cien figuras más destacadas en 21 disciplinas, quienes serán reconocidos el 8 de septiembre en la Facultad de Derecho de Buenos Aires

Premios Konex 2026: quiénes integran el Gran Jurado

La Fundación Konex oficializó la conformación del Gran Jurado que seleccionará a las cien figuras más destacadas de las Humanidades Argentinas durante la década 2016-2025 en los Premios Konex 2026, cuyos galardones máximos se distribuirán en una ceremonia prevista para noviembre de ese año. Bajo la presidencia de Aída Kemelmajer de Carlucci —quien recibió el Konex de Brillante en 2016, el Konex de Platino en 1998 y en 1996— y la secretaría general de Pablo Gerchunoff —galardonado con el Konex de Platino en 2016—, el jurado tendrá la responsabilidad de premiar a personalidades en 21 disciplinas, en lo que será la quinta vez que este campo del saber es considerado por estos premios.

El proceso culminará con la entrega de 100 diplomas al mérito el 8 de septiembre de 2026 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, seguida de la selección de los 20 Konex de Platino y la elección del Konex de Brillante, el más alto reconocimiento individual, que en las ediciones previas recibieron figuras como Gregorio Weinberg (1986), Gregorio Klimovsky (1996), Julio Olivera (2006) y la propia Kemelmajer junto a José Emilio Burucúa en 2016.

La secretaría general es la de Pablo Gerchunoff, galardonado con el Konex de Platino en 2016 (Foto: Adrian Escandar)

Destaca la presencia de Burucúa como invitado especial, quien suma tres Premios Konex de Platino y el Konex de Brillante en 2016. Entre los miembros se cuentan también el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, reconocido con el Konex de Platino en 2016, la especialista en ética Diana Cohen Agrest, el politólogo Roberto Gargarella y la socióloga Maristella Svampa, todos con premios obtenidos en anteriores ediciones.

La nómina incluye a Juan Carlos Cassagne, Rosana Guber, Luis Hornstein, Olimpia Lombardi, Silvia Magnavacca, Rafael Mariano Manóvil, Fernando Navajas, Pablo Andrés Neumeyer, Vicente Palermo, Graciela Clotilde Riquelme, Sylvia Saítta, Horacio Tarcus y Virginia Ungar. Cada uno fue distinguido en por lo menos una ocasión con diplomas o premios mayores de la Fundación Konex.

La presidencia del jurado está a cargo de Aída Kemelmajer de Carlucci, quien recibió el Konex de Brillante en 2016, el Konex de Platino en 1998 y en 1996

El Gran Jurado premia a las figuras cuya obra haya tenido mayor repercusión en las 21 disciplinas establecidas para esta edición. Estas incluyen filosofía, lógica y filosofía de la ciencia, ética y bioética, estética, ciencias antropológicas, educación, psicología, psicoanálisis, historia política, historia económica y social, sociología, ciencias políticas, filosofía del derecho, derecho civil, comercial e internacional privado, derecho constitucional e internacional público, derecho administrativo, tributario y del trabajo, derecho penal y procesal, macroeconomía, microeconomía, econometría y métodos cuantitativos, y estudios de género.

Destaca la presencia de José Emilio Burucúa como invitado especial, quien suma tres Premios Konex de Platino y el Konex de Brillante en 2016 (Foto: Maximiliano Luna)

El proceso comienza con la designación de quintetos por disciplina: el jurado nominará a las cinco personalidades más sobresalientes de la década en cada área, totalizando cien premiados que recibirán el Premio Konex-Diploma al Mérito. Posteriormente, se elegirá a uno de ellos como el máximo referente, quien recibirá el Konex de Platino en su disciplina.

La instancia final prevé la selección, entre los Konex de Platino, de la persona cuya trayectoria sobresalga en el conjunto, quien será distinguida con el Konex de Brillante. El jurado podrá también conceder Konex de Honor a una figura relevante fallecida durante la década y designar Menciones Especiales o el Konex Mercosur, destinado a personalidades de relieve en la región.

