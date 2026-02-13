Cómo se escribe según la RAE: carnaval, claves para una redacción adecuada

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de la celebración de los carnavales, se ofrecen las siguientes recomendaciones para una adecuada redacción de las noticias relacionadas con estas festividades.

La palabra carnaval y su forma plural carnavales se escriben con inicial minúscula cuando se refieren a la fiesta popular, excepto si forman parte de un nombre propio. Esto sucede en general con las denominaciones en las que se asocian dichos términos al nombre de la ciudad en la que se celebra el festejo. En ese caso, puede emplearse la inicial mayúscula: el Carnaval de Río de Janeiro . Se escribe Carnaval , con mayúscula, cuando se refiere al periodo de tres días que precede al comienzo de la Cuaresma.

Se aplica lo mismo a su sinónimo carnestolendas , que siempre se usa en plural (no carnestolenda ).

La fiesta con la que se celebra el fin de este periodo en muchos lugares es el entierro de la sardina , que se escribe con iniciales minúsculas.

Los nombres de las festividades, como es el caso de Miércoles de Ceniza , se escriben con mayúscula. En cambio, se aplica la minúscula en el día de la semana en las denominaciones descriptivas lunes de Carnaval y martes de Carnaval .

Aunque generalmente el término samba se utiliza como sustantivo femenino , también es válida y de uso frecuente su forma en masculino .

En las informaciones referidas a los carnavales brasileños, se menciona a menudo a los blocos , agrupaciones que participan en los desfiles. La traducción más aproximada al español es comparsas ; pero, si se opta por emplear el término original en portugués, lo apropiado es escribirlo en cursiva por tratarse de un extranjerismo. En varios países de América del Sur, los desfiles de carnaval se denominan corsos , tal como indica el Diccionario de la lengua española .

La palabra sambódromo , con la que se designan las instalaciones destinadas a los desfiles de las escuelas de samba en los carnavales brasileños, es un término bien formado , con la misma pauta que rockódromo , recogido en el diccionario académico y no es preciso escribirlo en cursiva ni entrecomillado. Lo mismo cabe decir de cumbiódromo , escenario de los desfiles en Barranquilla (Colombia) y de corsódromo .

La forma llana candombe (y no la aguda candombé ) es la adecuada para aludir a un ‘baile de ritmo muy vivo , de procedencia africana, muy popular todavía en ciertos carnavales de América del Sur’, tal y como señala el diccionario académico, y, más en general, a ‘una fiesta alegre y bulliciosa’ en Argentina, Paraguay y Uruguay, como indica el Diccionario de americanismos .

Tal como indica la Ortografía de la lengua española , los sustantivos que designan cargos, títulos o dignidades ( rey , reina , presidenta , director …) se escriben con minúsculas : «El carnaval ya tiene a su reina infantil».

Con el sentido de ‘festejar el carnaval’ , el Diccionario de americanismos recoge el verbo carnavalear . Con este mismo significado, en Argentina se usa chayar .

Para referirse a lo ‘perteneciente al carnaval o propio de él’ , es posible utilizar carnavalesco , carnaválico (que cuenta con poco uso) y carnavalero . Este último, además, según el Diccionario de la lengua española, se emplea como adjetivo, pero también como sustantivo , para aludir al ‘p articipante en los carnavales o muy aficionado a ellos’ .

La voz confeti , escrita con una sola t , es la preferible en español para aludir a los pequeños papeles de colores que se lanzan durante los festejos.

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.