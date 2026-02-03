Nueva York celebrará la subasta de arte más relevante del año con Rembrandt, da Messina y Zurbarán como protagonistas

La subasta de arte europeo en Sotheby’s Nueva York reunirá obras maestras valoradas en USD 100 millones y coleccionistas de todo el mundo - (EFE)

La sede de Sotheby’s en Nueva York se prepara para celebrar una de las subastas más esperadas del año, en la que se ofrecerán destacadas piezas de arte europeo valoradas en un total de USD 100 millones. El evento, que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero de 2026, reunirá obras de maestros como Rembrandt, Antonello da Messina, Francisco de Zurbarán, Jan Lievens y Biagio d’Antonio, junto a un majzor judío con un trasfondo histórico singular.

Esta cita, que se ha convertido en un referente del calendario internacional, busca no solo reunir coleccionistas y expertos, sino también subrayar el papel del arte en la recuperación de historias y el apoyo a causas sociales y de conservación. El centro de atención de la subasta será el dibujo “Young Lion Resting” de Rembrandt van Rijn, una pieza considerada única entre los estudios de animales realizados por el artista holandés en la década de 1630. Thomas Kaplan, filántropo y coleccionista, ha decidido ponerla a la venta, destinando íntegramente los fondos recaudados —que se estiman entre USD 15 millones y USD 20 millones— a la organización Panthera, dedicada a la protección de grandes felinos.

La obra, actualmente exhibida en el H’ART Museum de Ámsterdam, destaca por la intensidad transmitida en la mirada del león, capturada por el trazo de Rembrandt y por el uso de lavados grises que refuerzan la forma de la cabeza y las patas delanteras. Según Gregory Rubinstein, jefe del Departamento de Dibujos de Antiguos Maestros de Sotheby’s, “es el primer dibujo realmente significativo de Rembrandt que sale a subasta en al menos veinticinco años y también es una imagen poderosa”.

El dibujo ‘Young Lion Resting’ de Rembrandt es la pieza estrella de la subasta, con fondos destinados a la organización Panthera para la conservación de grandes felinos - Colección Leiden, actualmente en exhibición en el Museo H'ART, Ámsterdam

El valor de “Young Lion Resting” se potencia no solo por su rareza —se trata de la única representación animal de Rembrandt en manos privadas—, sino también por su finalidad solidaria. Kaplan, presidente de Electrum Group y reconocido por su labor filantrópica, ha reiterado que su motivación principal es apoyar la conservación de especies amenazadas. “La conservación de la vida silvestre es la única pasión que supera mi amor por Rembrandt”, explicó el coleccionista en una reciente entrevista.

Su fundación Panthera trabaja a nivel global para proteger siete especies de grandes felinos, labor que ha cobrado especial relevancia ante la creciente amenaza provocada por la pérdida de hábitat y la caza furtiva.

La subasta de esta pieza, entonces, trasciende el ámbito artístico para convertirse en un acto de compromiso con la naturaleza. Junto a la obra de Rembrandt, la subasta incluirá piezas clave del arte europeo entre los siglos XIII y XIX. El “Ecce Homo” de Antonello da Messina, fechado en 1460, representa a Cristo con signos de sufrimiento y vulnerabilidad antes de la crucifixión.

Pinturas clave como ‘Ecce Homo’ de Antonello da Messina y piezas de Zurbarán, Lievens y Biagio d’Antonio enriquecen el catálogo de la subasta internacional - (EFE)

Esta pintura, estimada entre USD 10 millones y USD 15 millones, se distingue por la carga emocional que transmite. David Pollock, jefe del Departamento de Antiguos Maestros en Nueva York, señaló que “es una imagen de extrema angustia. La emoción cruda que el artista consigue infundir en la figura es muy humana y físicamente triste”. El reverso de la obra muestra a San Jerónimo en el desierto, evidencia de su uso devocional y del desgaste provocado por el contacto de los fieles.

Entre las obras destacadas figura una pintura de Francisco de Zurbarán, que retrata el matrimonio místico de Santa Catalina de Alejandría, con un valor estimado de USD 800.000 a USD 1,2 millones. El neerlandés Jan Lievens aportará “Allegory of the Five Senses”, cuyo precio podría situarse entre USD 2 millones y USD 3 millones, mientras que Biagio d’Antonio participa con el “Portrait of a Young Man Wearing a Red Beretto”, también valorado entre USD 800.000 y USD 1,2 millones.

El programa se completa con la subasta de un majzor, libro litúrgico judío de 1415, que fue confiscado por el régimen nazi en 1938 y restituido a la familia Rothschild en 2025 después de un largo proceso de recuperación. Sotheby’s prevé que esta pieza alcance entre USD 5 millones y USD 7 millones, subrayando el valor no solo artístico, sino también el peso histórico y simbólico de la restitución.

La cita en Sotheby’s refuerza el papel del arte para apoyar la conservación de la naturaleza, devolver patrimonio y mantener viva la memoria histórica global - (EFE)

La celebración de este encuentro reafirma el poder del arte para movilizar recursos excepcionales, impulsar proyectos de conservación y devolver piezas a sus legítimos propietarios. La subasta de Nueva York promete ser un hito, tanto por la calidad y diversidad de las obras presentadas como por su contribución a la protección del patrimonio y la memoria histórica.