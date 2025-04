La subasta millonaria del dibujo de Rembrandt que impulsa la conservación de felinos

Thomas Kaplan subasta un dibujo de Rembrandt para financiar la conservación de grandes felinos (Colección Leiden, actualmente en exhibición en el Museo H'ART, Ámsterdam)

Thomas Kaplan, un conocido coleccionista de arte y filántropo estadounidense, anunció la venta de una obra de gran valor histórico: Young Lion Resting (1638-42), un dibujo de Rembrandt.

La subasta de esta pieza única no solo marca un momento importante para el mercado del arte, sino que también tiene un propósito trascendental. Kaplan decidió destinar las ganancias de la venta a una causa muy cercana a su corazón: la conservación de los grandes felinos, como los leones, tigres y jaguares.

La venta está programada para el próximo año y se espera que este dibujo de Rembrandt alcance una cifra récord en el ámbito de las obras sobre papel.

El dibujo de Rembrandt y su importancia artística

Young Lion Resting es un ejemplo destacado de los estudios de animales realizados por Rembrandt en la década de 1630, una serie que le permitió explorar la anatomía y la expresión de los felinos con una profundidad y un realismo que eran poco comunes en su época.

El león, representado en un perfil tres cuartos, muestra la destreza de Rembrandt para captar la esencia del animal, especialmente a través de los detalles en sus ojos, los cuales están acentuados con trazos oscuros, mientras que el uso de lavados grises resalta la cabeza y las patas delanteras.

Este dibujo es parte de un pequeño grupo de estudios de leones realizados por Rembrandt, lo que lo convierte en una pieza aún más rara. De hecho, dos dibujos relacionados, que probablemente muestran al mismo león, se encuentran en el Museo Británico. La obra que Kaplan eligió subastar pertenece a su famosa “Leiden Collection”, que incluye algunas de las mejores obras del pintor holandés.

Young Lion Resting, obra de Rembrandt, podría alcanzar cifras récord en la subasta

La venta de este dibujo será un evento significativo para el mercado de arte, especialmente considerando que podría superar los 10 millones de dólares, una cifra que pondría este dibujo en la élite de las obras sobre papel jamás subastadas.

De hecho, el precio más alto alcanzado por una obra de este tipo hasta ahora fue Head of a Young Apostle de Raphael, que se vendió por 29,7 millones de libras (alrededor de 48 millones de dólares) en 2012.

En conversación con The Art Newspaper, Kaplan expresó su confianza en que el valor de Young Lion Resting podría superar esa cifra, indicando que espera que la venta “multiplique por diez” el precio inicial, dado el valor que otorga a la causa.

Thomas Kaplan: coleccionista y defensor de la vida silvestre

Kaplan, presidente de la empresa Electrum Group y uno de los coleccionistas más prominentes de arte del Siglo XVII, fue un defensor incansable de la conservación de especies en peligro de extinción. Su organización, Panthera, que él mismo fundó, se dedica a la protección de los grandes felinos.

Esta organización trabaja a nivel global para preservar las siete especies de grandes felinos: leones, tigres, pumas, leopardos, jaguares, guepardos y leopardos de las nieves. Kaplan, quien recientemente regresó de un viaje de un mes a la India, donde estudió leones y leopardos de las nieves, demostró que su compromiso con la conservación de la fauna salvaje es tan fuerte como su pasión por el arte.

El coleccionista declaró en varias ocasiones que la conservación de la vida silvestre es “la única pasión que supera su amor por Rembrandt”. Según Kaplan, su objetivo con la venta de Young Lion Resting es atraer a más personas hacia el apoyo de la conservación de los felinos, un asunto de vital importancia dada la creciente amenaza que enfrentan estas especies debido a la pérdida de hábitat, el cazador furtivo y el cambio climático.

La venta de esta obra, entonces, se presenta no solo como una transacción de alto valor en el mundo del arte, sino como un acto de generosidad y compromiso con la naturaleza.

La exposición en el H’ART Museum muestra obras de Rembrandt y Vermeer hasta agosto (Photo by Robin van Lonkhuijsen/ANP/Sipa USA)

La exposición de la obra en el H’ART Museum de Ámsterdam

Actualmente, Young Lion Resting está en exhibición en el H’ART Museum de Ámsterdam, una institución que recientemente se independizó del Hermitage de San Petersburgo después de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

La exposición, titulada From Rembrandt to Vermeer: Masterpieces from The Leiden Collection, presenta una selección impresionante de obras de los maestros holandeses del Siglo XVII, incluidas pinturas de Rembrandt y Johannes Vermeer, así como de otros artistas de la escuela de Leiden.

La exposición estará abierta hasta el 24 de agosto y se espera que atraiga a numerosos visitantes interesados en la obra de estos genios del arte.

El hecho de que esta pieza tan emblemática de Rembrandt se exhiba en el H’ART Museum antes de ser subastada, proporciona una rara oportunidad para los amantes del arte de admirarla de cerca, lo que podría contribuir a aumentar su valor en la subasta.

Kaplan destacó que la obra no solo es un testimonio de la habilidad técnica de Rembrandt, sino también un reflejo de su profundo entendimiento del “alma” de los animales.