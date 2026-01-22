Cultura

Llega “Gesell Lee 2026″, una feria de libros junto al mar

Del lunes 26 al jueves 29 de enero, la Plaza Primera Junta de la ciudad balnearia bonaerense será sede del encuentro literario que tendrá al escritor Pablo Ramos como invitado especial

La Feria del Libro de
La Feria del Libro de Villa Gesell se realizar de 26 al jueves 29 de enero en la Plaza Primera Junta

Las olas y el viento. Y la literatura. Pocas cosas más lindas, para alguien que es lector, que sentarse en una reposera con un libro y alternar la visión entre el mar y la lectura. En esa línea está la Feria del Libro Gesell Lee 2026. El ciclo veraniego se celebrará del 26 al 29 de enero en la Plaza Primera Junta de Villa Gesell, con actividades que comenzarán cada día a las 18 y se extenderán hasta la medianoche.

El evento contará con la participación del escritor, guionista y músico Pablo Ramos, quien presentará su trabajo el 29 de enero a las 20 horas en el Centro Cultural Pipach, ubicado en la avenida Buenos Aires, cerca de la avenida Costanera.

Ramos nació en Avellaneda en 1966: es escritor, guionista y músico. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas, incluidos el francés, alemán, serbio e inglés. Recibió el Premio Opera Prima del INCAA por la adaptación cinematográfica de su novela El origen de la tristeza y el Premio Tato en 2015 por el guion de la serie Historia de un clan, realizado junto a Luis Ortega.

Pablo Ramos participará del Gesell
Pablo Ramos participará del Gesell Lee 2026

Entre sus libros se destacan Cuando lo peor haya pasado, La ley de la ferocidad, En cinco minutos levántate María, Hasta que puedas quererte solo, Amor no Roma mi amor, El origen de la alegría y El hambre y el Arcángel.

Además, habrá pilas y pilas de libros para nadar entre ellos, buscar clásicos, novedades, recomendaciones. Estarán sellos como Bacci, Milena, Pupek, Las cuarenta, Gorla, Alfonsina libros, La flor azul, mil botellas, Sudestada, Caravana libros, Club Hem, Malisia, Pixel, La cebra y Salvaje federal.

La Municipalidad de Villa Gesell, CALEDIN y FEBA auspician esta edición, consolidando la feria como un referente literario en el verano de la costa atlántica argentina.

