El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

La exposición en Tokio invita a redescubrir la influencia universal del arquitecto catalán y su innovadora conexión con la naturaleza, resaltando la vigencia de su visión artística

La exposición 'Volver a los orígenes' de Gaudí debuta en Tokio con material original y bocetos inéditos del arquitecto catalán

Cien años después de su muerte, el legado de Antonio Gaudí se reconstruye en Tokio, ciudad elegida para el debut mundial de Volver a los orígenes, una muestra itinerante que reúne por primera vez materiales originales, bocetos y proyectos no construidos a través de un viaje interactivo y tecnológico. “El visitante conocerá a un Gaudí único”, explicó el presidente de la Fundación Gaudí, Carlos Canals Roura, durante la presentación de la muestra a la prensa, antes de su apertura al público en el Warehouse Terrada del distrito capitalino de Shinagawa.

La exposición, que llega a Japón bajo el nombre NAKED meets Gaudí, marca el inicio de la gira mundial de este proyecto, que recorrerá Osaka y otros lugares del continente asiático, para después continuar por otras veinte ciudades de todo el mundo durante un plazo de cinco años.

El recorrido de la exposición explora la infancia de Gaudí, su vínculo con la naturaleza y su taller creativo en Barcelona

El regreso al origen de Gaudí

El recorrido de la muestra, articulado en nueve salas diferentes, se traza en un viaje sensorial por la infancia de Gaudí, su vínculo con la naturaleza, su taller, su querida Barcelona y el legado que dejó tras su muerte en 1926. “En un mundo como el de hoy, donde todo está homogeneizado, enseñar que se puede diseñar volviendo a los orígenes es más importante que nunca”, subrayó Sofya Abramchuk, fundadora de Originate Institute, empresa ligada a la Fundación Gaudí.

El trigo como columna, una cabeza de ajo como parte final de una torre, copas de árboles como pilares de la Sagrada Familia, o colmenas de abejas como elementos decorativos de una puerta son solo una muestra de la inspiración de la que bebía Gaudí cuando construía, como él mismo decía, desde la naturaleza. Unos elementos que ahora se exponen en las diferentes salas, acompañados de reconstrucciones, cuadernos, bocetos, azulejos originales, maquetas y artefactos históricos que por primera vez se muestran de forma simultánea.

Un Gaudí “diferente”

Es un viaje completo para conocer a un Gaudí “diferente”, según calificó Canals, cuyo objetivo reside en seguir divulgando la historia del arquitecto español para que “las nuevas generaciones puedan seguir conociendo su legado e influencia”. Impulsada por la Fundación Gaudí, y de la mano de la empresa japonesa NAKED, esta exhibición también permite conocer lo que el catalán nunca pudo ver construido.

El legado de Antonio Gaudí se exhibe mundialmente en el centenario de su muerte, culminando en España con la Sagrada Familia terminada

Gracias a recreaciones realizadas con diferentes tecnologías 3D, el arte de Gaudí ha vuelto a resurgir de sus cimientos para que los visitantes logren imaginarse proyectos como el Hotel Attraction de Nueva York, la torre para Tánger o la versión original de la iglesia de la Colònia Güell, que nunca llegaron a ver la luz.

Diálogo con Japón

El punto de partida de la exposición toma como inicio Japón, en una muestra ineludible de la gran influencia y huella que el arquitecto catalán dejó en la cultura japonesa y que aún en la actualidad sigue viéndose en los rincones del archipiélago. “Todo el mundo asiático aprecia mucho a Gaudí por esa visión de naturaleza, de aplicar la construcción con ella”, detalló Canals, que definió al público japonés como el primero de todos y uno de los más entregados al arte del español.

Una relación bilateral que se atisba en los tintes de influencia oriental que Gaudí incorporó en algunas de sus primeras obras, como la Casa Vicens o El Capricho, y que ahora han encontrado continuidad en Tokio.

Coincidiendo con el 100 aniversario de su muerte, el legado de Gaudí recorrerá el resto del mundo en una gira que pondrá su punto y final en su país natal, donde podrán verse por fin las torres principales de su querida obra por excelencia, la Sagrada Familia, ya terminadas.

Fuente: EFE

[Fotos: Fundación Gaudí]

