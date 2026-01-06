Con USD 15 mil para el ganador, lanzan el Premio Pinamar Contemporáneo #2254

La segunda edición del Premio Pinamar Contemporáneo #2254 se presenta como una nueva oportunidad para que el arte intervenga el espacio público y dialogue con el entorno natural de la ciudad de Pinamar.

Este certamen, impulsado por Fundación arteba y la empresa Pinamar S.A., busca que los artistas desarrollen propuestas de gran escala capaces de transformar la rotonda del Barrio Bosques en un hito sensible y abierto a la comunidad, cuya inauguración está prevista para el verano de 2027.

La iniciativa fortalece un proceso que se proyecta a largo plazo, orientado a estimular la creación artística y la experimentación en nuevos territorios. Larisa Andreani, presidenta de Fundación arteba, explicó durante el lanzamiento que la continuidad del premio afianza el compromiso con la producción de obras para el espacio público y el acompañamiento sostenido a los artistas en procesos de largo plazo. Esta mirada refuerza el objetivo de consolidar vínculos entre el arte contemporáneo y las comunidades urbanas.

Andrés Duprat

Dentro de la dinámica del concurso, se seleccionarán cinco proyectos finalistas, cada uno de los cuales recibirá el equivalente en pesos argentinos a USD 1.000. El jurado estará compuesto por Martín Bodas (arquitecto y urbanista), Adriana Bustos (artista), Andrés Duprat (curador), Luciana Lamothe (artista) y Enrique Shaw, presidente de Pinamar S.A. Además, la curadora Solana Molina Viamonte y el equipo designado por Fundación arteba acompañarán el desarrollo de estas propuestas.

Posteriormente, se elegirá un único proyecto ganador, que será premiado con un monto en pesos equivalente a USD 15.000. Pinamar S.A. asumirá todos los costos de producción de la obra seleccionada, que será emplazada específicamente en la rotonda del Barrio Bosques.

La convocatoria es abierta y de alcance nacional, dirigida a artistas visuales y colectivos de artistas, mayores de edad, tanto argentinos como extranjeros con residencia en el país.

Luciana Lamothe

Los interesados deben inscribirse a través del sitio web de Fundación arteba y subir, antes del 31 de marzo de 2026 a las 24h, un archivo PDF con su proyecto inédito y de sitio específico. La propuesta debe estar pensada para el espacio definido, aunque los postulantes pueden visitar la rotonda personalmente para conocer en detalle el área de intervención.

El resultado del certamen será anunciado en redes sociales y comunicado directamente a los participantes seleccionados por correo electrónico o teléfono, siguiendo el cronograma establecido por la organización.