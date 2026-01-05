El Festival de Palm Springs inauguró la temporada de premios en Hollywood

Teyana Taylor, a la izquierda, y Chase Infiniti aceptan el premio Desert Palm Logro en nombre de Leonardo DiCaprio durante la 37.ª edición de los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, el sábado 3 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones de Palm Springs, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Leonardo DiCaprio destacó la importancia de crear cine en lugar de contenido durante el Festival de Cine de Palm Springs la noche del viernes.

“Las películas aún deben experimentarse juntas, en una sala de cine. En este momento, esa creencia es más importante que nunca. Las películas originales son más difíciles de hacer y de proteger. Pero el cine sigue importando, no el contenido, sino el cine. Historias hechas por personas para compartirse en una sala oscura, en una experiencia comunitaria”, afirmó.

El actor de “Una batalla tras otra” aceptó el premio a través de un video pregrabado. Según Variety, no pudo asistir al festival debido al conflicto político en Venezuela, que provocó la cancelación de varios vuelos desde el Caribe, donde el actor fue visto de vacaciones durante la temporada navideña. Sus compañeros de reparto, Chase Infiniti y Teyana Taylor, recibieron el premio en su nombre.

La 37° edición de los Premios Internacionales de Cine en el festival de Palm Springs, California, marca el inicio de la temporada de premios de Hollywood, reconociendo a algunos de los talentos más destacados del año.

Michael B. Jordan recibe el premio al mejor actor por su papel en "Sinners" durante la 37.ª edición de los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, el sábado 3 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones de Palm Springs, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

La velada estuvo marcada por discursos extensos y emotivos que resaltaron la importancia de la unidad entre los artistas y la necesidad de mantener viva la narración original y las salas de cine.

Al recibir el Icon Award, el actor Michael B. Jordan alentó a sus colegas a seguir contando historias originales que fomenten la unidad.

“Las películas que celebramos esta noche nos inspiran a hacer más, a ser mejores, a vernos con mayor claridad y a hacer del mundo un lugar más luminoso. Y tal vez, cuando se enciendan las luces del cine, podamos salir juntos al sol”, expresó.

Cyrus recibió el premio a la Mejor Contribución Artística por su canción “Dream As One” en “Avatar: Fire and Ash”. La artista expresó su deseo de que los creadores se enfoquen más en la comunidad y menos en la competencia.

Colman Domingo, a la izquierda, y Michael B. Jordan, con el premio al mejor actor por su actuación en "Sinners", posan en la sala de prensa durante la 37.ª edición de los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, el sábado 3 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones de Palm Springs, California. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

“Los números pueden hacer que parezca un deporte, pero el arte va mucho más allá de una tabla de posiciones, porque cada artista puede mostrar su alma de una forma única y cada contribución deja su propia huella en la historia”, dijo.

Jane Fonda guio brevemente al público en un ejercicio de respiración antes de entregar el Vanguard Award a Chloe Zhao, Paul Mescal y Jessie Buckley por “Hamnet”. Fonda atribuyó la idea a la directora Chloe Zhao, quien solía proponer ejercicios similares antes de las proyecciones de “Hamnet”.

Guillermo del Toro subió al escenario junto al elenco de “Frankenstein” para recibir el Visionary Award.

El director contó que recientemente perdió a su hermano mayor y reflexionó sobre la vigencia de la novela de Mary Shelley en un mundo que enfrenta desafíos tecnológicos y divisiones. Para del Toro, su relevancia implica dos cosas: “Nunca aprendemos, y a veces la única manera de hablar sobre la humanidad es a través de los monstruos”.

Kate Hudson recibe el premio a la mejor actriz por su actuación en "Sing Song Blue" durante la 37.ª edición de los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, el sábado 3 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones de Palm Springs, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Timothée Chalamet recibió el Spotlight Award y centró su discurso en la búsqueda de grandeza de su personaje “Marty Supreme” y en la realización de los sueños.

Mahershala Ali entregó el Career Achievement Award a Ethan Hawke, recordando cómo su actuación en “Reality Bites” fue una de las películas que inspiraron sus inicios como actor.

En su discurso, Hawke agradeció a los amigos y colaboradores que influyeron en su vida y recordó el impacto de River Phoenix. “Estoy aquí como la suma de todas las personas que me ayudaron a formarme”, expresó.

Hawke volvió al escenario para reencontrarse con Amanda Seyfried, su compañera en “First Reformed”, y entregarle el Desert Palm Achievement Award, Actriz.

Adam Sandler recibe el premio del presidente por "Jay Kelly" durante la 37.ª edición de los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, el sábado 3 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones de Palm Springs, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Seyfried destacó la coincidencia de recibir el mismo premio que DiCaprio. “Quiero agradecer a Leo por inspirarme a ser actriz. Es extraño. Es increíble recibir este premio. Tiene el mismo nombre, así que ¿es como compartirlo con él? ¿Tal vez?”, comentó.

La noche continuó con la intervención humorística de Adam Sandler, quien tras recibir el Chairman’s Award de manos de Laura Dern, bromeó sobre cómo habría sido su vida lejos del mundo del espectáculo.

“Probablemente seguiría teniendo un contrato con Netflix. Pero sería para pagarles una suscripción y ver la última temporada de ‘Stranger Things’”, dijo el comediante.

El elenco de “Sentimental Value” recibió el International Star Award como conjunto. Rose Byrne obtuvo el Breakthrough Performance Award, Actriz, por su trabajo en “If I Had Legs I’d Kick You”, bromeando sobre recibir un reconocimiento a la revelación a los 40 años. El evento finalizó con Kate Hudson, quien recibió el Icon Award, Actriz, por su papel en “Song Sung Blue”.

La temporada de premios continúa con la 31° edición de los Critics’ Choice Awards y, el próximo domingo, con la 83° edición de los Golden Globes.

Fuente: AP