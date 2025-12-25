Freddy Krueger, Alfonso Cuarón y la nouvelle vague: la última temporada de ‘Stranger Things’ revela sus inspiraciones ocultas

Matt y Ross Duffer, creadores del éxito de Netflix Stranger Things, nunca han ocultado sus numerosas fuentes de inspiración (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

Matt y Ross Duffer, creadores del éxito de Netflix Stranger Things, nunca han ocultado sus numerosas fuentes de inspiración. Centrada en un grupo de adolescentes inadaptados de la década de 1980, la serie de terror y fantasía tuvo un atractivo intergeneracional inmediato, debido en gran parte a sus nostálgicas evocaciones de la cultura pop de los años 70 y 80.

Ciertos referentes culturales se han mantenido constantes —Stephen King, Steven Spielberg, John Carpenter—, pero cada nueva temporada también ha introducido nuevas referencias. Algunas son explícitas, pero otras son más indirectas, moldeando los temas y los aspectos técnicos de la serie. En una entrevista, los Duffer describieron algunas de las influencias ocultas tras los primeros cuatro episodios de la última temporada, que se estrenó el mes pasado.

Trabajo de cámara distópico

En el episodio 4, los jóvenes héroes intentan rescatar a un grupo de niños que se encuentran prácticamente presos en un campamento militar. El plan fracasa, los Demogorgones atacan y algunos de los niños deben huir para salvar sus vidas, liderados por Mike (Finn Wolfhard).

Como modelo, los Duffer se inspiraron en una famosa toma larga de estilo documental del thriller postapocalíptico de 2006 de Alfonso Cuarón, Hijos del hombre.

Trabajo de cámara distópico: muchos peligros, un disparo

“Hay un momento en el que Finn se asoma por la esquina y ven el caos al otro lado”, dijo Ross Duffer. “Y hay un momento en Hijos del hombre en el que Clive Owen observa entre los escombros, y en cuanto la explosión desaparece, se mueve. Es idéntico a lo que hicimos nosotros”.

La secuencia de Stranger Things no fue en realidad una sola toma; tuvo que ser ensamblada digitalmente. “Tuvimos que unir tomas porque trabajábamos con niños de noche, y no se dispone de tanto tiempo para trabajar con ellos”, explicó Matt Duffer. “Y había muchísimas escenas peligrosas involucradas”.

Punto de vista del terror

Esta temporada, Will (Noah Schnapp) se ve plagado de nuevas visiones en las que ve a través de los ojos de los Demogorgones, monstruos que saltan como gacelas y arrancan la cabeza de las personas.

Los Duffer se inspiraron en dos fuentes principales para la estética y la perspectiva del Demogorgon. La primera fue la comedia de terror de culto de Sam Raimi, Evil Dead II (1987), específicamente cuando la cámara adopta la perspectiva de una fuerza maligna que se precipita por el bosque.

“Realmente impacta al público en cualquier momento de Evil Dead cuando se corta a la fuerza”, dijo Ross. “Queríamos esa misma sensación de adrenalina y sobresalto”.

Punto de vista del terror: DemoVision

La segunda fue la difuminación de los límites en la película de Spielberg Minority Report (2002), utilizada para indicar que un personaje está teniendo una visión de un crimen inminente.

“Muchas veces, cuando miras atrás y ves que la gente usa filtros, o filtros de color, para diferenciarlo de la narrativa principal, puede volverse cursi rápidamente”, dijo Ross. “Esa película, en retrospectiva, es tan innovadora en muchos sentidos, y fue una piedra de toque fácil y muy buena para nosotros mientras desarrollábamos esta estética”.

Colores de la nouvelle vague

El malvado cerebro Henry Creel, conocido en su forma más monstruosa como Vecna, ha estado encarcelando las mentes de los niños (incluidas las de Max, interpretada por Sadie Sink, y Holly, interpretada por Nell Fisher) en un mundo alternativo creado dentro de sus propios recuerdos.

Tenía que ser evidente visualmente que las escenas dentro de la mente de Henry no transcurrían en el mundo real. “Al principio buscábamos un aire más tecnicolor, como el de El mago de Oz o Cantando bajo la lluvia“, dijo Matt. “Simplemente parecía demasiado estilizado”.

Imágenes de la nueva ola francesa: dentro de un mundo alternativo

Para la paleta de colores, recurrieron a las películas del director de la Nouvelle Vague, Jacques Demy. Los colores de las maderas se inspiraron en su musical de 1970 Piel de asno, protagonizado por Catherine Deneuve.

“El verde de los árboles tiene un tono muy específico”, dijo Matt. “No es vibrante, pero tiene una exuberancia que nos gustó mucho”.

La inspiración para el concepto de la prisión de la memoria surgió de lo que probablemente sea la referencia más oscura de la temporada: una película canadiense de 1985 hecha para la televisión llamada The Peanut Butter Solution. (La cinta VHS estaba disponible en la biblioteca local de los Duffer cuando eran niños, y la vieron repetidamente).

En Peanut Butter, los mundos alternativos existen dentro de pinturas hiperrealistas creadas por un artista maníaco que secuestra niños. Las pinturas, a las que los niños cautivos pueden acceder, siempre presentan a su perro:

“Es una de esas películas infantiles tan perturbadoras que casi parece un sueño. Uno se pregunta: ‘¿Fue una película de verdad o no?’”, dijo Matt riendo. “Hay prácticamente grupos de apoyo en línea para todos los niños que ahora son adultos y crecieron viendo esta película y quedaron traumatizados”.

Cine de los años 80

Después de que la pandilla descubre el objetivo de la próxima invasión del hogar de un Demogorgon, idean una serie de trampas explosivas para detenerlo.

“No sé por qué las trampas explosivas estaban tan de moda en los 80”, dijo Matt, citando Pesadilla en Elm Street (1984), entre otras. “Era algo de lo que realmente queríamos inspirarnos”.

Ross añadió: «Hay algo muy satisfactorio en una trampa casera que, por supuesto, en estas películas siempre funciona a la perfección», dijo Ross. «O sea, Nancy en Pesadilla en Elm Street... la armó rapidísimo».

Por si fuera poco, Nancy de Pesadilla (Heather Langenkamp) también prende fuego a su torturador, Freddy Krueger (Robert Englund). Nancy de Stranger Things (Natalia Dyer) hace lo mismo con un Demogorgon.

Los chicos de Stranger Things también atacan al Demogorgon con globos de agua con forma de granada llenos de acetona. Los Duffer habían visto algo similar en Los muchachos perdidos (1987).

“Tienen la bañera de agua bendita y pistolas de agua”, dijo Matt. “Queríamos usar Super Soakers, pero lamentablemente no existían [en los 80]”. Así que eligieron las granadas, un clásico de la infancia de los 80.

“Ya no se pueden comprar”, añadió Ross; tuvieron que añadir el diseño de la granada digitalmente durante la postproducción. “Quizás ya nadie las considere apropiadas”.

Acrobacias en videojuegos

En el episodio 4, el personaje Once (Millie Bobby Brown) se infiltra en una base militar, con la ayuda de sus recién desarrollados poderes físicos sobrehumanos. Para determinar la apariencia de sus movimientos, los Duffer se inspiraron en videojuegos de ninjas, como Sekiro: Shadows Die Twice (2019).

Acrobacias en videojuegos: las habilidades ninja de Eleven

“Hay innumerables imágenes de Sekiro recorriendo tejados y saltando de uno a otro”, dijo Matt. “Y como El tenía esta nueva habilidad para saltar, pensamos que teníamos que hacer una secuencia así”. Los videojuegos han sido una gran influencia desde siempre.

“Siempre nos preguntan por las referencias cinematográficas”, dijo Ross. “Pero a Matt y a mí nos encantan los videojuegos, así que los hemos inspirado casi con la misma frecuencia que las películas".

Fuente: The New York Times