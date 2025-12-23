Los 20 ebooks más vendidos en BajaLibros del 2025

Los libros digitales que los lectores amaron este año.

La plataforma BajaLibros se consolidó como uno de los principales referentes para la lectura digital en América Latina y España. Su catálogo extenso, que abarca desde clásicos universales hasta novedades editoriales, permite a miles de lectores acceder a todo tipo de libros. Además, muchos de ellos son completamente gratuitos.

La lectura en formato digital ofrece una serie de ventajas que han transformado los hábitos de los lectores. Los ebooks permiten almacenar cientos de libros en un solo dispositivo, ajustar el tamaño de letra y acceder a obras de manera instantánea, eliminando barreras geográficas y logísticas. Uno puede leer desde su celular.

¿Qué fue lo que más se leyó en este 2025 que está a punto de cerrarse? ¿Qué tipo de libros, de géneros, de autores, de historias, de estilos eligieron los lectores este año? A continuación, el top 20 de BajaLibros.

1. “Topos”, de Hugo Alconada Mon

En Topos, el periodista Hugo Alconada Mon narra la historia de dos agentes rusos que lograron infiltrarse en la sociedad argentina durante más de una década. La trama gira en torno a cómo estos personajes, bajo identidades falsas, lograron establecerse, formar una familia y pasar desapercibidos incluso para sus propios hijos, mientras ejecutaban operaciones encubiertas para su país de origen.

La obra explora a fondo las tensiones internas y familiares que surgen cuando la vida cotidiana se entrelaza con secretos de Estado y misiones clandestinas. A través de la doble vida de los protagonistas, el libro plantea preguntas sobre los límites entre la lealtad, la identidad y el deber, invitando a reflexionar sobre las consecuencias personales de la actividad encubierta.

2. “El eternauta”, de H.G. Oesterheld y Solano López

El eternauta es considerada la primera novela gráfica en español y una de las obras más influyentes de la ciencia ficción en el ámbito hispanoamericano. Con guión de H.G. Oesterheld e ilustraciones de Solano López, la historia se desarrolla en un contexto de invasión extraterrestre y resistencia colectiva, combinando una narrativa atrapante con un trasfondo político que marcó a varias generaciones de lectores.

Se publicó entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero Semanal, pero tuvo su revival este año porque Netflix la llevó a la pantalla, con dirección de Bruno Stagnaro y protagónico de Ricardo Darín. Encabezó la lista de ganadores en el Martín Fierro de Cine y Series.

Una nueva edición definitiva, revisada y corregida incluye más de cincuenta ilustraciones retocadas para mejorar su calidad visual sin alterar el espíritu original. El relato mantiene intactos su potencia gráfica, su vigencia política y su capacidad de resonar en la cultura popular, consolidando su lugar como una obra fundamental para el cómic y la literatura de habla hispana.

3. “Horóscopo chino 2025″, de Ludovica Squirru Dari

Horóscopo chino 2025 presenta las predicciones de la reconocida astróloga Ludovica Squirru Dari para el año de la Serpiente de Madera. Basándose en más de cuarenta años de experiencia, la autora ofrece una guía detallada sobre los signos del zodíaco chino y proporciona herramientas para el autoconocimiento y la toma de decisiones conscientes en un contexto global marcado por la incertidumbre.

El libro destaca la importancia de anticiparse a los desafíos personales y colectivos, en un mundo donde la vulnerabilidad social y el agotamiento de recursos requieren reflexión y acción. Squirru Dari explora las influencias astrológicas que marcarán el 2025, alentando a los lectores a buscar la purificación personal y a unirse para proteger a quienes más lo necesitan bajo la sabiduría que representa la Serpiente en la astrología china.

4. “El último secreto”, de Dan Brown

El último secreto marca el regreso de Dan Brown con una nueva aventura protagonizada por Robert Langdon, el célebre profesor de simbología. En esta ocasión, Langdon viaja a Praga para asistir a una conferencia de Katherine Solomon, una destacada científica noética y su pareja, quien está a punto de presentar un libro revolucionario sobre la conciencia humana.

La trama se complica cuando un crimen violento desencadena la desaparición de Katherine y la pérdida de su manuscrito, lo que lleva a Langdon a una frenética búsqueda en una ciudad repleta de historia y misterio. Mientras el protagonista intenta descifrar símbolos y sortear amenazas de una organización secreta y figuras tomadas de antiguas leyendas, la novela explora el cruce entre ciencia avanzada y tradiciones ancestrales.

El relato avanza en medio de enigmas y persecuciones, llevando a Langdon a descubrir un proyecto oculto con el potencial de transformar la comprensión de la mente humana y desafiar creencias establecidas durante siglos.

5. “Mi nombre es Emilia del Valle”, de Isabel Allende

Mi nombre es Emilia del Valle, el nuevo libro de la gran bestseller chilena Isabel Allende, sigue la vida de una joven nacida en San Francisco en 1866, hija de una monja irlandesa y un aristócrata chileno. Criada por su padrastro, Emilia desarrolla una personalidad independiente y una pasión por la escritura, desafiando las normas sociales de su época al publicar novelas bajo pseudónimo masculino.

Su deseo de experimentar la realidad la lleva a convertirse en periodista y, más tarde, a viajar como corresponsal a la guerra civil en Chile. En su cobertura del conflicto, Emilia se enfrenta a la violencia, el dolor y los dilemas morales propios de la guerra, al tiempo que explora sus lazos familiares con la familia Del Valle y busca conocer a su padre biológico.

A lo largo de su travesía, vive intensamente el amor y la pérdida, y encuentra en los paisajes chilenos un espacio para descubrir su destino y su verdadera identidad. La novela se integra al universo de la saga Del Valle, aportando un nuevo capítulo a la tradición literaria de Isabel Allende.

6. “La muerte ajena”, de Claudia Piñeiro

En La muerte ajena, Claudia Piñeiro presenta a Verónica Balda, una periodista que conduce uno de los programas radiales más populares de la mañana. Su vida da un giro abrupto cuando recibe la noticia de la caída de una joven desde un quinto piso en el barrio de Recoleta, en un departamento vinculado a un empresario agropecuario de renombre. La muerte de la mujer, lejos de tratarse solo de un hecho policial, la conecta con Verónica a través de un pasado compartido y secretos densos.

La novela expone cómo diferentes versiones de un mismo hecho pueden crear relatos subjetivos y complejos, invitando a cuestionar la verdad y los artificios que la rodean. A través del vínculo entre la prostitución VIP y el poder, Claudia Piñeiro arma un thriller de tensión política y social, explorando los límites entre lo íntimo y lo público, y revelando los aspectos más oscuros de ciertas relaciones de poder en la sociedad contemporánea.

7. “Por Amor” de Alaleh Nejafian

Por Amor explora los desafíos y transformaciones de los vínculos afectivos en la actualidad. La psicóloga iraní Alaleh Nejafian aborda el proceso de construcción y ruptura de las relaciones, señalando que quienes han atravesado la permanencia en pareja conocen las dificultades y conflictos inevitables.

El libro se dirige a quienes experimentan soledad, frustración o decepción, pero aún creen en el valor de compartir alegrías y dolores como parte esencial de la vida. A través de una mirada crítica y sincera, la autora propone repensar el amor en un contexto donde el modelo romántico y patriarcal está en revisión. Lejos de soluciones rápidas o individualistas, el texto invita a reflexionar sobre cómo se construyen los vínculos y por qué hoy cuesta tanto sostenerlos.

En tiempos de deconstrucción, Nejafian plantea preguntas fundamentales sobre la convivencia, la tolerancia y la búsqueda de sentido en las relaciones humanas.

8. “Grieta entre el relato y la conversación”, de Damián Fernández Pedemonte

Grieta entre el relato y la conversación examina el discurso del poder en la Argentina desde la crisis de 2001 hasta la pandemia, centrándose en los episodios que mejor representan los géneros principales del discurso político: gobierno, elecciones y situaciones de crisis. Damián Fernández Pedemonte analiza cómo las diferencias ideológicas entre el kirchnerismo y el macrismo se reflejan en sus estrategias comunicacionales, destacando que el kirchnerismo basa sus decisiones en una teoría del relato, mientras que el macrismo responde con un enfoque opuesto.

El libro aborda la transición de una era de medios masivos a una política dominada por plataformas digitales, donde el control sobre los mensajes se diluye y surge la conversación como modelo alternativo al relato tradicional. Esta evolución plantea nuevos desafíos tanto para los gobiernos como para los ciudadanos, y el análisis propuesto amplía las herramientas conceptuales para comprender las condiciones actuales de la comunicación política en Argentina.

9. “Demasiado lejos”, de Eduardo Sacheri

Demasiado lejos, la nueva novela de Eduardo Sacheri, se sitúa en Buenos Aires durante el inicio de la guerra de Malvinas, el 2 de abril de 1982, cuando la noticia de la recuperación de las islas sacude a la sociedad argentina. La historia narra los tres meses siguientes, en los que las Malvinas pasan de ser un punto remoto en los mapas escolares a convertirse en el centro de la atención nacional, marcando un periodo de euforia y, más tarde, de desolación para los protagonistas y sus familias.

La historia sigue a Carlitos, Antonio y el Conejo, soldados conscriptos recién licenciados que son reincorporados y enviados al frente. Mientras transcurre la guerra, las familias y la sociedad en general enfrentan la incertidumbre y la manipulación informativa.

Eduardo Sacheri crea un retrato colectivo de una Argentina envuelta en el vértigo y la contradicción, donde cada personaje vivencia el conflicto desde perspectivas marcadas por la distancia, el desconcierto y la búsqueda de sentido en medio de la confusión.

10. “Síndrome 1933″ de Siegmund Ginzberg

Síndrome 1933 analiza el proceso de deterioro democrático que facilitó el ascenso de Hitler al poder en Alemania. Siegmund Ginzberg describe un escenario compuesto por campañas electorales permanentes, polarización, discursos de odio y el debilitamiento de las instituciones, elementos que permitieron que una figura autoritaria, inicialmente subestimada, se impusiera en las elecciones de 1933.

El autor destaca cómo la colaboración, consciente o no, de las instituciones estatales, la prensa, la clase política y la sociedad civil fue clave para el desmoronamiento de la República de Weimar. El libro se apoya en un análisis exhaustivo de fuentes históricas y periódicos de la época, ofreciendo una mirada detallada sobre los meses críticos previos al triunfo nazi.

Ginzberg advierte sobre las similitudes inquietantes entre aquel contexto y situaciones actuales, poniendo énfasis en la importancia de conocer la historia para evitar que la democracia vuelva a sucumbir ante las mismas amenazas.

Los diez siguientes

“El monje”, de Manu Jove y Maia Jastreblansky, El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas Resetea tus intestinos (Edición aniversario), de Facundo Pereyra El buen mal, de Samanta Schweblin Vendrán por ti, de Marcela Guilligan La vegetariana, de Han Kang Secretos de sangre, de Viviana Rivero Generalidades de la medicina del deporte, de Juan Nusfamer, Lucas Ritacco y Magalí Sganga Distancias del corazón, de Silvina Scheiner

Cómo se hace

Leer un ebook en Bajalibros es sencillo. Se puede leer en computadora, teléfono o tablet.

En la computadora, basta registrarse y así se tendrá un usuario. Luego elegir el libro y allí mismo habrá un lector que permita disfrutarlo en pantalla.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

Si se quiere leer en el teléfono o en la tablet, habrá que contar con ese usuario, bajarse la aplicación de Bajalibros y luego buscar el libro que se adquirido, cuya lectura estará habilitada.

Sí, los libros digitales se pueden marcar (hay resaltadores de colores), se puede hacer notas, se puede copiar párrafos y... se pueden regalar.

Por eso son una opción que no para de crecer.