Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Contar una vida para narrar el mundo resulta en un género literario que siempre, en todas las épocas, genera interés. Aquí, un listado de libros para no dejar pasar

Qué leer el finde: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Siempre interesaron las biografías. Un género que entretiene, fascina y cumple. Son esos libros que brillan, novedosos, en la mesa central de las librerías. Se renuevan las caras y los nombres, pero las biografías permanecen. ¿Por qué despiertan tanto interés? Thomas Carlyle decía que era “la más universalmente rentable y segura de todas las escrituras”. Virginia Woolf destacaba cómo en este género se combinan la verdad y la mentira. Para François Dosse, lo potente está en la reivindicación del sujeto.

Soy Franco

San Martín en persona

Lenin

Débora Arango de perfil

Puta feminista

No hay otra directiva que esta: narrar la vida de una persona real. A veces se escribe en tercera persona, con un narrador que cuenta cómo el biografiado enfrentó determinados desafíos. Otras veces, las más inusuales, es el propio biografiado el que se sienta escribir. También ocurre que el escritor entrevista a la celebridad y convierte ese relato en una narración en primera persona. Sea como sea, el género trasciende al lector habitual y consigue la masividad. A continuación, cinco libros destacados.

Colapinto apasionado

El piloto argentino Franco Colapinto relata en primera persona escenas inéditas de su vida y su experiencia compitiendo junto a figuras de la Fórmula 1. Lo hace en un libro de largo aliento titulado Soy Franco: la carrera empieza con un sueño. En su testimonio, destaca la importancia de la humildad, la paciencia, la valentía y la fe como pilares fundamentales para iniciar el camino hacia los grandes sueños. El libro, publicado por el sello Aguilar hace unos días, se centra en su pasión por el automovilismo.

"Soy Franco: la carrera empieza
"Soy Franco: la carrera empieza con un sueño"

Desde niño, Colapinto mostró un interés profundo por los motores y la mecánica, llegando a leer la biografía de Juan Manuel Fangio a los nueve años. Antes de eso, su familia ya le notaba el interés por “los fierros” cuando se paseaba por toda la casa en su triciclo. A lo largo de la obra, el autor describe cómo enfrenta los desafíos de la alta competencia, la necesidad de entrenar, resistir y sobreponerse a las derrotas, así como la fuerza que impulsa a quienes persiguen una pasión inquebrantable.

Cuadro vivo

La biografía Débora Arango de perfil explora la vida y el legado de Débora Arango, una de las figuras más controvertidas del arte colombiano del siglo XX. El libro, escrito por Víctor Daniel Cabezas, se adentra en la dualidad de la artista, quien mantuvo una existencia reservada mientras desarrollaba una obra pictórica que desafió los límites sociales y artísticos de su época. La obra cuenta con una estructura que combina elementos de biografía, novela policial y thriller histórico.

Cabezas reconstruye el impacto de Arango en la historia moderna de Colombia, entrecruzándose con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la época de la Violencia y la conquista del voto femenino, convirtiéndose en un testimonio visual. Además, destaca cómo la artista fue mitificada, censurada, olvidada y finalmente reivindicada tras atreverse a representar el desnudo femenino, lo que la llevó a ser considerada una pionera en la apropiación de la mirada sobre el cuerpo de la mujer.

"Débora Arango de perfil", de
"Débora Arango de perfil", de Víctor Daniel Cabezas

EL libro también resalta la complejidad de su figura, presentando a la vez a la feminista, la ama de casa y la creadora de una obra que hoy es referencia y reflejo de la sociedad colombiana. En palabras de Carolina Sanín en el prólogo, el libro constituye “un cuadro vivo de Débora Arango”, al ofrecer un retrato que es “celebración; no solo de un personaje, y no solo de una pintora, sino de la atención amorosa, admirada y genuina que un hombre puede prestarle a una mujer que existió”.

Más allá del bronce

San Martín en persona, de Daniel Miguez, explora la vida pública y privada de José de San Martín a través de una narrativa que combina rigor periodístico e investigación. El libro, publicado por Planeta, aborda las múltiples facetas del prócer argentino, desde su papel de estratega y héroe hasta su vida como padre y exiliado. A lo largo de la obra, Miguez enfrenta la dificultad de distinguir entre los hechos y las numerosas versiones que rodean la figura de San Martín, como su fecha de nacimiento, todavía incierta.

"San Martín en persona", de
"San Martín en persona", de Daniel Miguez

El autor reconoce que la biografía es un género que provoca debates apasionados y que la objetividad absoluta resulta inalcanzable, pero no rehúye la controversia en su retrato. El texto se destaca porque la aproximación de Miguez le permite al lector adentrarse en los aspectos menos conocidos de la historia, ofreciendo una visión que busca ser creíble y verosímil. Es una invitación a reflexionar sobre el legado de San Martín y su relevancia en la actualidad, más allá de la simple reconstrucción histórica, más allá del bronce.

El arquitecto de la revolución

Pocas figuras tan potentes, controversiales e inolvidables como Vladímir Ilich Uliánov, más conocido como Lenin​, principal dirigente de la Revolución Rusa de 1917. En Lenin, el hombre que cambió el mundo, publicado en 2024 por Nórdica Libros, Agustín Comotto propone un recorrido por su breve pero intensa vida, adentrándose en una época marcada por acontecimientos que favorecieron un cambio de magnitud global. Y lo hace información esquemática, profunda y pedagógica. Y con ilustraciones.

"Lenin, el hombre que cambió
"Lenin, el hombre que cambió el mundo" de Agustín Comotto

Para este historietista argentino nacido en 1968, que aprendió a dibujar cómics de la mano de Alberto Breccia y Leopoldo Durañona, Lenin emerge como el arquitecto de un cambio sin precedentes en la historia mundial, al ser el artífice del primer Estado socialista concebido desde un diseño intelectual y no como resultado de la evolución natural de la sociedad. El libro propone un acercamiento a su figura, destacando cómo alteró el curso de la historia y dio origen a un modelo completamente nuevo.

Crónica sentimental y política

Puta feminista, la autobiografía de Georgina Orellano, expone con franqueza la realidad de las trabajadoras sexuales, abordando tanto la violencia asociada a la clandestinidad como la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. El libro relata el momento en que Orellano decidió ingresar al trabajo sexual tras comprender que sus ingresos como niñera no le permitirían salir de la pobreza, logrando en una jornada más de lo que su madre, empleada doméstica, ganaba en un mes.

"Puta feminista", la autobiografía de
"Puta feminista", la autobiografía de Georgina Orellano

A lo largo de sus páginas, la autora narra el proceso de toma de conciencia política, la exigencia de derechos como jubilación y cobertura social, y la reconstrucción de la historia de la organización de trabajadores sexuales que lidera. El texto también describe los enfrentamientos con la policía y los debates con sectores del feminismo que buscan abolir la prostitución, defendiendo que “nunca la prohibición es la solución y de eso las putas podemos dar cuenta”. Crónica sentimental y política de una voz colectiva.

