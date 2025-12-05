Cómo y por qué el capitalismo se apoderó del mundo

El libro 'Capitalismo: Una historia global' de Sven Beckert ofrece una visión inédita sobre los orígenes y la expansión mundial del capitalismo

Cualquier libro sobre el capitalismo que comience hace casi 900 años en la ciudad portuaria de Adén, en lo que hoy es Yemen, promete una nueva historia. En Capitalism: A Global History [Capitalismo: Una historia global], el historiador de Harvard Sven Beckert cumple esa promesa con un relato épico de 1300 páginas sobre el gigante global que creó el mundo en el que vivimos.

Durante la Guerra Fría, el capitalismo era la fuerza global que no se atrevía a pronunciar su nombre. Parecía la situación “natural”, mientras los historiadores estadounidenses de la corriente dominante escribían sin cesar sobre “la economía” sin especificar de qué tipo de economía se trataba. Peor aún, menospreciaban y marginaban a quienes utilizaban el concepto de “capitalismo”. Hasta el día de hoy, la mayoría de los historiadores colegas del autor rara vez vinculan sus historias locales, regionales o incluso nacionales con el sistema más amplio del que forman parte. Beckert ha demostrado de una vez por todas la necesidad de nombrar a la bestia global para revelar su vasto poder, pasado y presente.

Nunca antes se había aportado tanta evidencia cualitativa y cuantitativa para una reinterpretación tan amplia de esta historia. Historias anteriores solían tratar el capitalismo como una invención europea, pero Beckert, tan ambicioso como erudito, muestra cómo el capitalismo surgió como un fenómeno global, el comportamiento peculiar de unos pocos comerciantes en lugares tan distantes como El Cairo y Changzhou.

Al mapear los diversos orígenes del capitalismo, Beckert revela su carácter proteico y resiliente. Durante siglos, los comerciantes crearon pequeños enclaves de capital dentro de las ciudades portuarias y elaboraron redes de confianza que se extendían a grandes distancias. Estas conexiones, observa Beckert, los ayudaron a sortear y sobrevivir la resistencia desde arriba, por parte de los aristócratas terratenientes que pensaban que “ganar dinero con dinero parecía más cercano al pecado, la brujería o el simple robo”, y desde abajo, por parte de los “cultivadores y artesanos” que se resistían a renunciar a sus concepciones locales de los precios, fijadas por “un sentido común de moralidad”.

Beckert desafía la visión eurocéntrica al mostrar cómo el capitalismo surgió como un fenómeno global desde ciudades portuarias como Adén, El Cairo y Changzhou

En el siglo XVII, la isla azucarera de Barbados se convirtió en una de las primeras sociedades capitalistas, y Potosí (actual Bolivia), productora de plata, se convirtió en una de las primeras ciudades capitalistas. Hasta una cuarta parte de quienes descendían a las minas de Potosí morían en ellas, escribe Beckert, pero “los potosinos adinerados podían comprar diamantes ceilaneses, medias napolitanas, cristal veneciano y porcelana china”.

En estos remotos rincones del mundo, los inversores europeos llevaron a cabo una especie de experimento civil, extendiendo la lógica del mercado a todos los aspectos de la vida. Todo, especialmente el trabajo humano, se mercantilizó y podía comprarse y venderse por dinero.

Muchas historias del capitalismo son abstractas, estructurales y estrictamente económicas, pero Beckert enriquece su relato recreando para el lector los lugares donde sus protagonistas amasaron su fortuna: los centros comerciales medievales de Asia Central, las plantaciones azucareras del océano Índico y las plantas de producción de los gigantes industriales del siglo XX que fabricaron automóviles en Detroit. Viaja a Phnom Penh, la capital de Camboya, donde entrevista a una trabajadora textil a la entrada de la fábrica y luego entrelaza sus experiencias en su epílogo.

Beckert también humaniza su historia al conectarla con la vida de capitalistas específicos, como la familia Godrej de la India británica. Nacionalistas comprometidos, los Godrej comenzaron a fabricar bienes de uso cotidiano como cerraduras y cajas fuertes a principios del siglo XX y ayudaron a financiar el movimiento independentista indio. Obtuvieron grandes beneficios del declive del Imperio Británico a finales de la década de 1940, cuando su temprano apoyo al futuro primer ministro Jawaharlal Nehru les permitió obtener un contrato para fabricar máquinas de escribir para la burocracia poscolonial.

La obra destaca el papel de las redes comerciales y la resiliencia de los comerciantes frente a la resistencia de aristócratas y trabajadores locales

El libro de Beckert llega a un campo de batalla turbulento y sangriento, donde se ha librado una guerra intelectual, cultural y geopolítica durante más de dos siglos sobre qué es el capitalismo y qué podría revelarnos la historia de su auge. Ofrece una crítica especialmente devastadora de las mitologías anteriores del capitalismo, mostrando cómo la “mano invisible” del mercado no guía pacíficamente los asuntos mundiales y cómo el desarrollo del capitalismo no fue en ningún sentido “natural”.

Como muchos libros anteriores, Capitalismo no es solo una historia, sino una crítica moral. La metáfora de la monstruosidad recorre las páginas de Beckert. En su relato, la mano del capital es visible, fría, dura y cruel, y el capitalismo es una criatura promiscua que se nutre de diferentes tipos de mano de obra, desde la esclava hasta la libre, y muchas otras, dentro de diversos marcos políticos, desde la democracia hasta la dictadura.

Dos pensadores destacados del siglo XVIII, el filósofo francés Montesquieu y el economista político escocés Adam Smith, argumentaron que el comercio mundial promovía la paz y la armonía porque promovía el interés mutuo y la interdependencia.

Lo que realmente ocurrió, y de hecho ocurría durante la vida de ambos hombres, fue que el comercio a menudo se militarizaba y se volvía violento. Las flotas armadas apuntaban sus cañones a los puertos para abrir mercados al comercio, y los reyes dependían de los banqueros, cuando no intentaban controlarlos, para recaudar plata con la que equipar a los soldados con armas y espadas. Montesquieu nació en 1689. Como señala Beckert, “entre 1689 y 1815, Gran Bretaña y Francia estuvieron en guerra durante 64 años”.

Beckert critica la idea de la 'mano invisible' y expone la violencia y el poder estatal detrás del desarrollo capitalista global

Beckert enfatiza cómo el capitalismo ha dependido, en cada etapa de su desarrollo, del poder militar del Estado moderno y, con frecuencia, de prácticas de violencia extrema, como el terror descarado necesario para construir el sistema atlántico de esclavitud. Incorporando un tema central de su premiado libro de 2014, El imperio del algodón, muestra cómo la esclavitud atlántica, y la lógica de mercado que la alimentó, impulsaron la Revolución Industrial.

Aunque Beckert presta mucha atención a desarrollos tecnológicos como la máquina de vapor y el ferrocarril, dice muy poco sobre el velero europeo, la máquina que impulsó la conquista del mundo entre los siglos XV y XVIII, y aún menos sobre los marineros cuyo trabajo hizo posible la creación del mercado mundial. A través de los años y los océanos, las mercancías y las personas a menudo parecen desplazarse por el mundo como por arte de magia. El libro es fundamentalmente terracéntrico.

Sin embargo, los trabajadores y la historia laboral en general desempeñan un papel central en el “capitalismo”. Los trabajadores de las plantaciones y las fábricas ejercen una fuerza colectiva, a menudo mediante actos de rebelión y resistencia, especialmente durante la Revolución Haitiana y las diversas fases de la Revolución Industrial.

tasa de interés, invertir, inversiones, wallet - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su principal impacto fue frenar el avance del capital y crear dentro de él características más humanas, como el estado de bienestar. Sin embargo, estos movimientos contra el capital no tienen el mismo rostro humano que los actores que promovieron su causa en todo el mundo. El libro es más un estudio de economía política que una historia desde abajo.

Aun así, Capitalismo es una historia erudita, formidable y vívida. Su gran síntesis cautivará no solo al lector general, sino a miles de especialistas, muchos de los cuales objetarán esta o aquella interpretación u omisión. Así debe ser. Lectores de todo el mundo estudiarán y reflexionarán sobre esta monumental obra histórica, coincidiendo y debatiendo con ella, al tiempo que afirman su importancia generacional para las próximas décadas.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Archivo Infobae]