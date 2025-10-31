El robo en el Louvre sacude a los museos del mundo y plantea el dilema entre arte y seguridad

El robo de joyas en el Louvre impulsa a museos de todo el mundo a revisar y reforzar sus sistemas de seguridad

Al día siguiente del robo de joyas en el Louvre de París, funcionarios de los mundialmente famosos museos de Washington ya estaban conversando, evaluando y planificando cómo reforzar su propia seguridad.

“Revisamos el incidente”, dijo Doug Beaver, especialista en seguridad del Museo Nacional de Mujeres en las Artes, quien afirmó haber participado en conversaciones por Zoom con instituciones cercanas, incluyendo el Smithsonian y la Galería Nacional de Arte. “Luego desarrollamos un plan de acción ese segundo día, y comenzamos a implementar medidas en los días 3, 4 y 5”.

Conversaciones similares están ocurriendo en museos de todo el mundo, mientras quienes tienen la tarea de proteger el arte se preguntan: “¿Podría pasar eso aquí?” Un museo de California sabe que la respuesta es sí: la policía estaba investigando el robo de más de 1.000 objetos justo antes del robo en el Louvre.

Al mismo tiempo, muchos reconocen la tensión inherente, incluso dolorosa, de su labor: los museos están destinados a ayudar a las personas a interactuar con el arte, no a alejarlas de él.

La vulnerabilidad de los sistemas de seguridad envejecidos en museos históricos europeos preocupa a expertos y autoridades culturales

“Lo más importante en los museos es la experiencia del visitante”, dijo Beaver. “Queremos que los visitantes regresen. No queremos que sientan que están en una fortaleza o en un entorno restrictivo”.

Es un tema con el que muchos están lidiando, sobre todo, por supuesto, el Louvre, cuyo director, Laurence des Cars, ha reconocido “un terrible fallo” en las medidas de seguridad.

Esto quedó cristalizado en una carta de apoyo al Louvre y a su atribulada directora, firmada por 57 museos de todo el mundo. “Los museos son lugares de transmisión y asombro”, decía la carta, que apareció en Le Monde. “Los museos no son bastiones ni cámaras acorazadas secretas”. Señalaba que la esencia misma de los museos “reside en su apertura y accesibilidad”.

Sistemas de seguridad envejecidos

Varios museos declinaron comentar sobre el robo en el Louvre cuando fueron contactados por The Associated Press, para evitar no solo hablar de seguridad, sino también criticar al Louvre en un momento delicado.

El equilibrio entre la seguridad y la experiencia del visitante se convierte en un desafío clave para los museos internacionales

La policía francesa ha reconocido importantes brechas de seguridad: el jefe de policía de París, Patrice Faure, dijo a los legisladores del Senado el miércoles que los sistemas envejecidos habían dejado debilitado al museo.

François Chatillon, arquitecto jefe de monumentos históricos de Francia, señaló, no obstante, que muchos museos, especialmente en Europa, se encuentran en edificios históricos que no fueron construidos con el objetivo de proteger obras de arte. El Louvre, después de todo, fue un palacio real y medieval, además.

“Frente a la intrusión de criminales, debemos encontrar soluciones, pero no de manera apresurada”, dijo Chatillon a Le Monde. “No vamos a poner puertas y ventanas blindadas en todas partes solo porque ocurrió este robo”.

El arquitecto añadió que las demandas sobre los museos provienen de muchos frentes. “Seguridad, conservación, adaptación al cambio climático: todas son legítimas”.

El robo en el Louvre motiva a instituciones como la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano a revisar su arquitectura de seguridad

Priorizando la protección

Incluso dentro del ámbito de la seguridad, existen prioridades en competencia, señaló el abogado Nicholas O’Donnell, experto en derecho internacional del arte y editor de Art Law Report, un blog sobre cuestiones legales en la comunidad de museos y artes.

“Siempre estás luchando la última guerra en seguridad”, dijo O’Donnell. Por ejemplo, señaló que últimamente los museos han estado enfocando las medidas de seguridad en “la tendencia muy frecuente y lamentable de personas que atacan las obras de arte para llamar la atención sobre sí mismas”.

O’Donnell también señaló que la respuesta inicial de los guardias de seguridad del Louvre fue proteger a los visitantes de una posible violencia. “Esa es la prioridad adecuada, porque no sabes quiénes son esas personas”.

Pero quizás la mayor batalla, dijo O’Donnell, es encontrar un equilibrio entre seguridad y disfrute.

Expertos advierten que centrarse solo en manifestantes deja expuestos otros riesgos, como el ingreso de falsos trabajadores a los museos

“Quieres que la gente interactúe con el arte”, dijo. “Mira la Mona Lisa, justo a la vuelta de la esquina (de las joyas). Ya no es una experiencia muy satisfactoria. No puedes acercarte mucho, el vidrio… te refleja, y apenas puedes verla”.

O’Donnell dice estar seguro de que los museos de todo el mundo están reevaluando la seguridad, temiendo delitos imitativos. De hecho, la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, que supervisa los museos estatales de Berlín y fue duramente golpeada por un audaz robo en 2017, dijo que estaba utilizando el robo del Louvre “como una oportunidad para revisar la arquitectura de seguridad de nuestras instituciones”. Hizo un llamado a la cooperación internacional y a inversiones en tecnología y personal.

Creando un equilibrio

Beaver, en Washington, predice que el robo de París impulsará a los museos a implementar nuevas medidas. Un área en la que se ha enfocado, y que ha discutido con otros museos, es la gestión del acceso de los equipos de construcción, que según él a menudo ha sido laxa. Los ladrones del Louvre se disfrazaron de trabajadores, con chalecos amarillos brillantes.

Todo se trata de crear un “equilibrio necesario” entre seguridad y accesibilidad, dice Beaver. “Nuestro objetivo no es eliminar el riesgo, sino gestionarlo de manera inteligente”.

El refuerzo de la seguridad en museos puede afectar la accesibilidad y la magia de la experiencia artística para los visitantes

Poco después de asumir el cargo de seguridad en 2014, Beaver dijo que reformó la seguridad del museo y, notablemente, añadió un sistema de detección de armas. También limitó lo que los visitantes podían ingresar, prohibiendo botellas de líquido.

Sin embargo, dijo que la reacción de los visitantes fue mixta: algunos querían más seguridad, y otros sentían que era demasiado restrictivo.

Robert Carotenuto, quien trabajó en seguridad durante unos 15 años en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York dirigiendo el centro de mando, dice que los museos se han vuelto cada vez más diligentes al revisar a los visitantes, mientras intentan frustrar a los manifestantes. Pero ese enfoque por sí solo no resuelve los riesgos en el perímetro: los ladrones de París pudieron estacionar su camión justo afuera del museo.

“Si solo te vas a enfocar en un riesgo, como los manifestantes… tu sistema de seguridad tendrá una falla en algún lugar”, dijo. “Puedes detener a los manifestantes… pero entonces no vas a prestar atención a personas que se hacen pasar por trabajadores y entran por un costado del edificio”.

La gestión del acceso de equipos de construcción emerge como un punto crítico tras el uso de disfraces por parte de los ladrones en París

La magia de los museos

Patrick Bringley también trabajó en el Met, como guardia de seguridad desde 2008 hasta 2019, una experiencia que dio lugar a un libro y a un espectáculo fuera de Broadway, All the Beauty in the World.

“Los museos son maravillosos porque son accesibles”, dijo. “Son lugares que ponen cosas que tienen miles de años y una belleza incomprensible frente a los visitantes, a veces incluso sin un panel de vidrio. Eso es realmente especial”.

La tragedia del robo en el Louvre, dijo Bringley, es que eventos así dificultan que los museos exhiban toda su belleza de manera acogedora.

“El arte debe ser invitante”, dijo Bringley. “Pero cuando la gente rompe esa confianza pública, el Louvre tendrá que reforzar sus procedimientos, y simplemente se volverá un poco menos mágico el museo”.

Fuente: AP

[Fotos: Reuters/ Abdul Saboor y AP Foto/ Christophe Ena]