Julio Crivelli explora la desaparición del cuerpo en el arte conceptual en una charla en el FNA

El presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes invita a reflexionar, en el Fondo Nacional de las Artes, sobre cómo la ausencia del cuerpo físico está cambiando la experiencia artística

El debate sobre la ausencia del cuerpo físico en el arte conceptual será el eje de la conferencia que ofrecerá Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, el próximo martes 21 de octubre a las 18 h en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, CABA).

La actividad, organizada por el Fondo Nacional de las Artes, propone una reflexión sobre el significado y las consecuencias de esta tendencia en el desarrollo futuro de las formas artísticas, con entrada gratuita y reserva previa a través de fnartes@fnartes.gob.ar.

Durante la conferencia titulada “La desaparición del cuerpo en el arte conceptual”, Crivelli abordará cómo la omisión deliberada del cuerpo en las obras de arte conceptual ha transformado la relación entre el espectador y la obra, y planteará interrogantes sobre el impacto de este fenómeno en la evolución de la estética contemporánea.

Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes

El encuentro está dirigido a estudiantes, investigadores, coleccionistas y a quienes se interesan por el diálogo entre la filosofía y el arte actual, y se estructurará en torno a ejes como la historia del arte, la filosofía, los movimientos artísticos y un análisis de las obras de los artistas más reconocidos en este campo.

Julio César Crivelli es abogado, escritor y coleccionista de arte, y ha sido distinguido con el Premio Universitario. Entre sus publicaciones se encuentran el poemario La huida, la novela Inexorable y el volumen Peregrinaciones y viajes mágicos. Notas sobre arte, historia e identidad. Su trayectoria incluye la presentación de conferencias en instituciones internacionales como Brown University, la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto Cervantes de Nueva York, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y la Sociedad Argentina de Escritores.

Actualmente, Crivelli lidera la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y ha sido reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura. Entre otros galardones, recibió el Premio de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y el Diploma de Honor de la Asociación de Directores de Museos.

