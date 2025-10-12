Cultura

Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia que une arte y ciencia en colaboración con el CERN

El programa seleccionó a Juan Sorrentino y Céline Manz para desarrollar propuestas innovadoras en laboratorios de Suiza y Mendoza, fortaleciendo el intercambio entre disciplinas y la proyección internacional de la investigación artística

Guardar
El programa seleccionó a Juan
El programa seleccionó a Juan Sorrentino y Céline Manz para desarrollar propuestas innovadoras en laboratorios de Suiza y Mendoza

El lanzamiento de Connect Argentina marca la incorporación del país a la red internacional de residencias artísticas y científicas impulsada por el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), con sede en Ginebra, y el Observatorio Pierre Auger en Mendoza.

En esta primera edición, los artistas Juan Sorrentino y Céline Manz han sido seleccionados para desarrollar proyectos que exploran la intersección entre arte y ciencia en ambos centros de investigación.

La residencia, que comenzará en noviembre de 2025, contempla una estadía de tres semanas en Argentina, dividida entre Buenos Aires y el Observatorio Pierre Auger, seguida por una residencia de igual duración en el CERN a principios de 2026. Connect Argentina ofrece a los artistas la posibilidad de sumergirse en entornos científicos y culturales diversos, facilitando el contacto con comunidades de investigación tanto en Suiza como en Argentina.

Observatorio Pierre Auger
Observatorio Pierre Auger

El jurado encargado de la selección estuvo integrado por Fabiana Barreda, Giulia Bini (directora de Arts at CERN), Alejandrina D’Elia y Silvana Spadaccini (coordinadoras generales de Presente Continuo), Lucie Kolb (profesora en la Academia de Arte y Diseño de Basilea), Pablo La Padula y Yasmin Naderi Afschar (codirectora del Migros Museum of Contemporary Art de Zúrich).

Por Argentina, Juan Sorrentino (Chaco, 1978), artista sonoro y músico experimental radicado en Buenos Aires, fue seleccionado por su obra que explora el lenguaje visual, la naturaleza, la ecología y la imaginación colectiva.

Su proyecto, Cherenkov Tides – ψ(r,t), propone reinterpretar fenómenos cósmicos y subatómicos mediante sonido, vibración y luz. En colaboración con físicos de partículas y astrofísicos, Sorrentino buscará nuevas formas de materializar el sonido y diseñar algoritmos de sonificación para crear un entorno perceptivo de la materia invisible del universo.

Juan Sorrentino
Juan Sorrentino

Por Suiza, la elegida fue Céline Manz (Zúrich, 1981), artista multidisciplinaria con base en Basilea, cuya práctica se fundamenta en la investigación y el uso de archivos y sistemas de representación.

Su propuesta, Echoes from the Void, conecta la investigación sobre rayos cósmicos en el CERN y el Observatorio Pierre Auger con una historiografía crítica de la política del conocimiento en la física. El proyecto se centra en las contribuciones de las científicas Marietta Blau y Bibha Chowdhuri, combinando grabaciones de campo, registros fotográficos y sonificación de datos físicos para entrelazar la investigación científica histórica y contemporánea a través de experiencias sonoras y somáticas.

Céline Manz (Martin Nekola/Arts at
Céline Manz (Martin Nekola/Arts at CERN)

La articulación entre arte y ciencia que promueve Connect Argentina se apoya en la colaboración entre instituciones de referencia mundial. En el CERN, científicos e ingenieros investigan los constituyentes de la materia utilizando los aceleradores y detectores más avanzados del planeta.

Por su parte, el Observatorio Pierre Auger en la región de Cuyo estudia los rayos cósmicos de alta energía que llegan a la Tierra desde el espacio exterior, empleando un sistema híbrido de detección.

El programa Connect, creado en 2021 y extendido hasta 2028, se ha consolidado como una plataforma que promueve el diálogo entre artistas y científicos a través de residencias en laboratorios internacionales.

Esta iniciativa surge de la colaboración entre el Laboratorio de Arte del CERN y el Consejo Suizo de las Artes Pro Helvetia, y en el caso argentino, cuenta con la organización conjunta de Arts at CERN, la oficina regional de Pro Helvetia en Sudamérica y el Programa Presente Continuo – Arte, Ciencia y Tecnología de la Fundación Bunge y Born y la Fundación Williams. El Observatorio Pierre Auger actúa como socio científico local.

El edificio de Arte en
El edificio de Arte en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear

Iván Petrella, director de Arte y Ciencia de la Fundación Bunge y Born, explicó a Connect Argentina que “el programa Presente Continuo surge de la necesidad de entender el presente y proyectar escenarios, como consecuencia de la transformación tecnológica que dejó sin efecto la teoría y los marcos conceptuales heredados”.

Por su parte, Giulia Bini, directora de Arts at CERN, destacó que el proyecto “fomenta el intercambio transnacional e intercultural, ofreciendo una plataforma única para que el arte entable un diálogo significativo con la investigación científica fundamental”.

Martín Oliver, director ejecutivo de la Fundación Williams, subrayó que “es muy relevante que Argentina se incorpore a la red del Programa Connect junto a Suiza, India, Chile y Sudáfrica. Se trata de una oportunidad única para participar en una conversación internacional en la que se plantean las grandes preguntas sobre el universo y las transformaciones de nuestro tiempo.”.

Connect Argentina se integra así a una red global que ya incluye a Suiza, India, Chile y Sudáfrica, consolidando el intercambio entre arte y ciencia y abriendo nuevas posibilidades para la experimentación interdisciplinaria.

Temas Relacionados

Connect Argentina Fundación Bunge y Born Arte Ciencia Pro Helvetia Fundación WilliamsArts at CernPresente Continuo

Últimas Noticias

La Feria del Libro Antiguo celebrará a las escritoras argentinas

Del 29 de octubre al domingo 2 de noviembre, la edición número 18 tendrá homenajes, talleres y exhibiciones que ponen en primer plano la obra y legado de mujeres en la cultura impresa

La Feria del Libro Antiguo

El British Museum anunció su propia gala benéfica y hay polémica

La organización de un baile anual de alto perfil, al estilo del realizado el Met de Nueva York, revela la creciente dependencia de fondos privados y plantea interrogantes sobre el futuro de la sostenibilidad y la autonomía de las instituciones culturales británicas

El British Museum anunció su

Una ilustradora argentina da vida a Anne Brontë, una de las primeras escritoras feministas de la historia

La dibujante Paulina Spucches reflexiona sobre “Brontëana”, una novela gráfica que rescata la vida de la más pequeña de las hermanas

Una ilustradora argentina da vida

Dos activistas lanzan pintura roja sobre un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

La protesta coincide con la Fiesta Nacional y denuncia el neocolonialismo extractivista y la opresión histórica de los pueblos originarios

Dos activistas lanzan pintura roja

Cristóbal Colón y la primera gran noticia viral: así se difundió el descubrimiento del “Nuevo Mundo”

Las cartas de Cristóbal Colón revolucionaron la forma de compartir información en Europa, convirtiendo el hallazgo de los territorios en el acontecimiento más comentado y replicado de la época gracias a la imprenta

Cristóbal Colón y la primera
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 113 años

Un hombre de 113 años revela los secretos de su longevidad saludable y destaca la importancia de los afectos

Encontraron al nene que era buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio de la mamá y la abuela

Cómo los remolinos de polvo de Marte pueden poner en jaque a las futuras misiones humanas

Grandes tiburones en el Atlántico Sur: cuáles son las áreas clave para su conservación y cómo migran

Los escalofriantes posteos de Luna Giardina antes de ser asesinada junto a su madre en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu advirtió que Israel tendrá

Netanyahu advirtió que Israel tendrá “grandes desafíos” de seguridad pese a la inminente liberación de los rehenes

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

Un giro en la historia del Endurance de Shackleton: la investigación que cambió el destino del mítico naufragio

TELESHOW
Flores, seda y una cola

Flores, seda y una cola espectacular: así fue la imagen fresca de Juana Viale para la mesa del domingo

Claudia Villafañe eligió llamativos looks en traje de baño para los días cálidos: así reaccionaron sus amigos famosos

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”

Pampita y Martín Pepa viven su amor en la Polinesia Francesa: ballenas, paisajes de ensueño y romance a pleno

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres